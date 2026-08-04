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Xã hội

Người dân Hà Tĩnh tự nguyện giao nộp cá thể rùa đầu to quý hiếm

ĐỨc Thiện - Tiến Đạt
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(Baohatinh.vn) - Một người dân xã Thượng Đức (Hà Tĩnh) vừa tự nguyện giao nộp một cá thể rùa đầu to quý hiếm cho công an xã.

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Cá thể rùa đầu to được người dân giao nộp cho cơ quan chức năng

Sáng 4/8, anh Trần Trọng Kiên (trú thôn Hương Đồng, xã Thượng Đức) mang cá thể rùa đầu to (tên khoa học: Platysternon megacephalum), nặng 0,5 kg đến trụ sở công an xã để giao nộp.

Qua kiểm tra ban đầu, cá thể rùa có trọng lượng khoảng 0,5 kg, sức khỏe ổn định, không có dấu hiệu bị thương hay suy yếu.

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Anh Trần Trọng Kiên cùng cán bộ Công an xã Thượng Đức bàn giao cá thể rùa đầu to cho cán bộ Vườn Quốc gia Vũ Quang.

Công an xã Thượng Đức đã lập biên bản, ghi nhận đầy đủ đặc điểm nhận dạng, khối lượng và tình trạng của cá thể rùa. Sau khi hoàn tất các thủ tục, Công an xã Thượng Đức đã bàn giao cá thể rùa đầu to cho Hạt Kiểm lâm Vũ Quang và Vườn Quốc gia Vũ Quang để tiếp tục quản lý, chăm sóc, bảo tồn và thả về môi trường tự nhiên.

Việc tiếp nhận, bàn giao được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; hồ sơ vụ việc được lập và lưu giữ đầy đủ.

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