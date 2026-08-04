Người dân Hà Tĩnh tự nguyện giao nộp cá thể rùa đầu to quý hiếm

(Baohatinh.vn) - Một người dân xã Thượng Đức (Hà Tĩnh) vừa tự nguyện giao nộp một cá thể rùa đầu to quý hiếm cho công an xã.
Sáng 4/8, anh Trần Trọng Kiên (trú thôn Hương Đồng, xã Thượng Đức) mang cá thể rùa đầu to (tên khoa học: Platysternon megacephalum), nặng 0,5 kg đến trụ sở công an xã để giao nộp.
Qua kiểm tra ban đầu, cá thể rùa có trọng lượng khoảng 0,5 kg, sức khỏe ổn định, không có dấu hiệu bị thương hay suy yếu.
Công an xã Thượng Đức đã lập biên bản, ghi nhận đầy đủ đặc điểm nhận dạng, khối lượng và tình trạng của cá thể rùa. Sau khi hoàn tất các thủ tục, Công an xã Thượng Đức đã bàn giao cá thể rùa đầu to cho Hạt Kiểm lâm Vũ Quang và Vườn Quốc gia Vũ Quang để tiếp tục quản lý, chăm sóc, bảo tồn và thả về môi trường tự nhiên.
Việc tiếp nhận, bàn giao được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; hồ sơ vụ việc được lập và lưu giữ đầy đủ.
Chủ trương sắp xếp lại hệ thống trường học đang mở ra những thay đổi trong đội ngũ cán bộ quản lý. Với tinh thần trách nhiệm và tình yêu nghề, nhiều hiệu trưởng ở Hà Tĩnh sẵn sàng đảm nhận vị trí công tác mới.
Thời tiết giao mùa khiến virus Adeno bùng phát, gây sốt cao, ho, đau mắt ở trẻ. Để nhận biết và chăm sóc đúng cách, ThS.BS Trần Viết Thành - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 1468/QĐ-TTg ngày 31/7/2026 giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) cho UBND các tỉnh, thành phố giai đoạn 2026-2030. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm hiện thực hóa mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2030.
Đề xuất bỏ quy định bắt buộc công chứng, chứng thực về đất đai được kỳ vọng sẽ đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí và thời gian cho người dân, nhưng cũng đặt ra nhiều băn khoăn về nguy cơ phát sinh tranh chấp và rủi ro pháp lý.
Bắt đầu từ tháng 8/2026 nhiều chính sách mới liên quan đến thủ tục hành chính sẽ có hiệu lực, như: Miễn, giảm phí làm thủ tục hành chính cho người có VNeID mức 2 tích hợp đủ 5 loại giấy tờ; chở trẻ em trên xe ô tô không có ghế an toàn sẽ bị phạt cảnh cáo...
Cuộc thi video “Thử thách Sáng tạo Xanh - Green Creativity Challenge” do Quỹ Vì tương lai xanh - Tập đoàn Vingroup cùng Công ty Cổ phần Phát triển Điện ảnh V-Film và Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp tổ chức đã chính thức khép lại với chiến thắng thuộc về đội Anahata (Hà Nội).
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!