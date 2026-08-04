Hơn 2.000 m³ đất đá sạt lở chia cắt Quốc lộ 4D ở Lào Cai

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, khoảng 9h20 ngày 4/8, tại điểm BOT trên tuyến Quốc lộ 4D, đoạn qua xã Tả Phìn, tỉnh Lào Cai, đã xảy ra vụ sạt lở với khối lượng hơn 2.000 m³ đất đá tràn xuống mặt đường, khiến giao thông qua khu vực bị chia cắt. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tả Phìn đã phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức căng dây, đặt biển cảnh báo, cấm các phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm, đồng thời phân luồng và hướng dẫn người dân lựa chọn lộ trình thay thế.
Theo lực lượng chức năng, các phương tiện lưu thông lên, xuống thị xã Sa Pa được hướng dẫn di chuyển theo tuyến Quốc lộ 4D cũ (đường cua dốc 3 tầng) để bảo đảm an toàn. Riêng khu vực Km12+600, Tỉnh lộ 155 hiện vẫn đang bị sạt lở, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nên tạm thời không cho các phương tiện lưu thông qua đây.
Hiện, lực lượng Công an đang phối hợp với các đơn vị chức năng duy trì phân luồng giao thông, theo dõi diễn biến thời tiết và tình hình sạt lở để kịp thời xử lý, đồng thời khuyến cáo người dân chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng, không tự ý đi vào khu vực sạt lở hoặc các tuyến đường có nguy cơ mất an toàn.
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