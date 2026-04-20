Người dân giao nộp 2 cá thể động vật quý hiếm cho Vườn Quốc gia Vũ Quang

Sáng 20/4, Hạt Kiểm lâm Thạch Hà phối hợp với UBND xã Thạch Xuân, Công an xã Thạch Xuân và Vườn Quốc gia Vũ Quang tổ chức tiếp nhận 2 cá thể động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm do người dân giao nộp để thả về môi trường tự nhiên.

Người dân bàn giao động vật quý hiếm cho lực lượng chức năng.

Cụ thể, bà Nguyễn Thị Thanh (trú thôn Hòa Bình) đã bàn giao 1 cá thể cu li nhỏ; bà Nguyễn Thị Thanh (thôn Hưng Hòa) bàn giao 1 cá thể diều hoa Miến Điện. Các cá thể này được người dân phát hiện vào ngày 17 và 18/4 tại khu vực sinh sống.

Lực lượng chức năng xác định hai cá thể cu li nhỏ và diều hoa Miến Điện đều là loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm IIB, nằm trong danh mục được ưu tiên bảo vệ. Pháp luật nghiêm cấm mọi hành vi săn bắt, nuôi nhốt, vận chuyển và buôn bán trái phép đối với các loài động vật này.

Hai cá thể động vật quý hiếm được bàn giao trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Hành động trên thể hiện ý thức, trách nhiệm của người dân trong công tác bảo vệ động vật hoang dã, góp phần gìn giữ cân bằng sinh thái và môi trường tự nhiên.