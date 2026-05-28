Hội Nhà báo Hà Tĩnh - Điểm tựa nghề nghiệp, cầu nối niềm tin

Trong hành trình ấy, Hội Nhà báo Hà Tĩnh ngày càng khẳng định vai trò là cầu nối đoàn kết, dẫn dắt và điểm tựa nghề nghiệp, góp phần đồng hành cùng báo chí địa phương thích ứng, đổi mới và phát triển bền vững trong kỷ nguyên số.

Trong dòng chảy mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, báo chí đang bước vào giai đoạn chuyển đổi sâu sắc chưa từng có. Nếu trước đây, báo in, phát thanh hay truyền hình là những loại hình hoạt động tương đối độc lập thì nay, ranh giới ấy đang dần được xóa nhòa trong môi trường truyền thông số. Công chúng không còn tiếp nhận thông tin theo cách truyền thống mà dịch chuyển mạnh sang các nền tảng số với yêu cầu ngày càng cao về tốc độ, tính tương tác và khả năng lan tỏa.

Các thế hệ người làm báo ở Hà Tĩnh luôn nỗ lực trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, giữ vững tôn chỉ, mục đích của báo chí cách mạng. Trong ảnh: Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình cùng các nhà báo trao đổi tại lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (1925 - 2025).

Điều đó đặt báo chí trước yêu cầu phải đổi mới toàn diện cả về tư duy, tổ chức bộ máy lẫn phương thức tác nghiệp. Trong bối cảnh ấy, vai trò của tổ chức Hội Nhà báo càng trở nên quan trọng. Không chỉ là mái nhà chung tập hợp, đoàn kết hội viên, Hội Nhà báo còn là lực lượng định hướng, dẫn dắt và kết nối để báo chí địa phương thích ứng với thời đại truyền thông mới.

Những năm gần đây, báo chí Hà Tĩnh có bước chuyển mình mạnh mẽ cả về tổ chức lẫn phương thức hoạt động. Toàn tỉnh hiện có gần 120 phóng viên, biên tập viên được cấp thẻ nhà báo, hơn 300 hội viên sinh hoạt tại các chi hội cùng sự hiện diện của nhiều cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn. Đây là lực lượng quan trọng góp phần tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phản ánh sinh động hơi thở cuộc sống và đồng hành cùng sự phát triển của quê hương.

Đặc biệt, việc hợp nhất Báo Hà Tĩnh và Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Tĩnh thành Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh từ tháng 4/2025 là dấu mốc quan trọng trong tiến trình đổi mới báo chí địa phương. Đây không chỉ là sự thay đổi về mặt tổ chức mà còn mở ra mô hình tòa soạn hội tụ hiện đại, phù hợp xu thế phát triển báo chí đa nền tảng.

Sau hơn 1 năm vận hành, mô hình mới đã cho thấy những tín hiệu tích cực khi quy trình sản xuất thông tin được tổ chức khoa học hơn, khả năng phản ứng với các vấn đề thời sự nhanh nhạy hơn, nội dung được lan tỏa mạnh mẽ trên nhiều nền tảng khác nhau.

Tuy nhiên, đi cùng cơ hội luôn là những thách thức lớn. Môi trường truyền thông số khiến áp lực cạnh tranh thông tin ngày càng gay gắt. Người làm báo hôm nay không chỉ cần giỏi viết, giỏi quay phim hay dẫn chương trình mà phải trở thành những nhà báo đa năng, có khả năng tác nghiệp trên nhiều nền tảng, làm chủ công nghệ và thích ứng nhanh với sự thay đổi.

Sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo cùng các nền tảng truyền thông mới cũng đang làm thay đổi căn bản phương thức sản xuất và phân phối thông tin. Trong bối cảnh đó, nếu không đổi mới, báo chí sẽ dễ bị tụt lại phía sau.

Chính vì vậy, vai trò của Hội Nhà báo Hà Tĩnh cần được nâng lên một tầm cao mới. Hội không chỉ đồng hành mà phải thực sự trở thành “người mở đường” cho quá trình đổi mới báo chí địa phương. Trước hết, đó là vai trò dẫn dắt về nhận thức. Bởi xét đến cùng, chuyển đổi số báo chí không bắt đầu từ máy móc hay công nghệ mà bắt đầu từ đổi mới tư duy. Khi cách làm báo thay đổi, cách nghĩ của người làm báo cũng phải thay đổi.

Từ mô hình báo chí đơn loại hình chuyển sang báo chí đa phương tiện, đa nền tảng đòi hỏi đội ngũ hội viên phải chủ động học hỏi, thích ứng và sáng tạo không ngừng. Thông qua các hội nghị, hội thảo, tọa đàm nghiệp vụ, Hội Nhà báo Hà Tĩnh đã, đang góp phần giúp đội ngũ người làm báo nhận diện rõ xu thế phát triển của báo chí hiện đại, từ đó nâng cao tinh thần chủ động trước những biến động nhanh chóng của môi trường truyền thông.

Cùng với vai trò định hướng, Hội Nhà báo Hà Tĩnh còn thể hiện rõ vai trò hỗ trợ, nâng cao năng lực cho đội ngũ hội viên. Những lớp tập huấn về kỹ năng làm báo đa phương tiện, sản xuất nội dung số, ứng dụng công nghệ mới hay chuyển đổi số báo chí đã giúp nhiều phóng viên, biên tập viên từng bước tiếp cận phương thức làm báo hiện đại.

Mục tiêu 100% hội viên được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số trong nhiệm kỳ mới không chỉ cho thấy quyết tâm của tổ chức hội mà còn thể hiện tầm nhìn dài hạn trong xây dựng đội ngũ người làm báo chuyên nghiệp, hiện đại.

Một vai trò quan trọng khác của Hội Nhà báo là kết nối và lan tỏa giá trị nghề nghiệp. Trong môi trường truyền thông đa chiều, không một cơ quan báo chí nào có thể phát triển bền vững nếu hoạt động đơn lẻ.

Hoạt động của các nhà báo, phóng viên cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn góp phần quan trọng tuyên truyền chủ trương, chính sách tại địa phương.

Thông qua các hoạt động nghiệp vụ, các giải báo chí, diễn đàn nghề nghiệp và các chương trình giao lưu chuyên môn, hội đã tạo nên không gian để các cơ quan báo chí, các chi hội và hội viên chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau. Chính sự kết nối ấy đang góp phần hình thành một “hệ sinh thái báo chí” địa phương có tính liên kết, hỗ trợ và đồng hành trong quá trình đổi mới.

Đặc biệt, trong bối cảnh thông tin lan truyền với tốc độ chóng mặt, vai trò định hướng xây dựng văn hóa làm báo hiện đại càng trở nên cấp thiết. Công nghệ có thể thay đổi rất nhanh nhưng những giá trị cốt lõi của báo chí chân chính vẫn phải được giữ vững. Đó là tính trung thực, khách quan, nhân văn và trách nhiệm xã hội.

Khi ranh giới giữa thông tin thật và giả ngày càng mong manh, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo càng phải được đặt lên hàng đầu. Hội Nhà báo Hà Tĩnh vì thế đang tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh nghề nghiệp và giám sát việc thực hiện quy định đạo đức nghề nghiệp đối với hội viên.

Những chương trình tọa đàm, tập huấn nghiệp vụ báo chí trong kỷ nguyên số được tổ chức thường xuyên giúp đội ngũ phóng viên, biên tập viên từng bước tiếp cận phương thức làm báo hiện đại.

Bên cạnh đó, vai trò tham mưu, đề xuất cơ chế chính sách của Hội cũng ngày càng quan trọng. Việc triển khai Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; thực hiện Chỉ thị số 43 của Ban Bí thư và các nghị quyết của tỉnh về chuyển đổi số đòi hỏi sự vào cuộc chủ động, trách nhiệm của tổ chức hội. Từ thực tiễn hoạt động báo chí địa phương, Hội cần tích cực đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách, hạ tầng công nghệ và các điều kiện cần thiết để tạo môi trường thuận lợi cho báo chí phát triển bền vững.

Trong hành trình ấy, Hội Nhà báo Hà Tĩnh đã và sẽ tiếp tục là điểm tựa nghề nghiệp, là cầu nối của niềm tin, trí tuệ và trách nhiệm; đồng hành cùng đội ngũ người làm báo trên con đường đổi mới vì một nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, nhân văn và giàu sức lan tỏa, góp phần xây dựng Hà Tĩnh ngày càng phát triển nhanh và bền vững.