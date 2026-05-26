Làm ngay điều này để tránh cho điện thoại chai pin

Chai pin nhanh là một trong những vấn đề thường thấy với người dùng smartphone lâu năm. Hầu hết điện thoại hiện nay, kể cả iPhone, sử dụng lithium-ion, loại pin hao mòn theo thời gian. Quá trình diễn ra chậm, người dùng thường chỉ cảm nhận khi pin xuống cấp mạnh.

Trên thực tế, hao mòn là hiện tượng tự nhiên với pin lithium-ion. Tuy nhiên, một số thói quen không tốt có thể đẩy nhanh quá trình này, chưa kể các bản cập nhật phần mềm cũng có thể tác động. Đây là một số giải pháp đơn giản để giảm tốc độ hao mòn, giúp kéo dài tuổi thọ pin.

Bật tính năng tối ưu dung lượng sạc

Theo CNET, việc duy trì sạc liên tục ở mức 100% trong thời gian dài có thể gây ứng suất điện áp (voltage stress) lên pin.

Để hạn chế tình trạng này, iPhone và nhiều smartphone khác hiện trang bị tính năng sạc nhỏ giọt, hoặc tạm dừng sạc khi đạt mốc 100%.

Hệ thống có thể tự học thói quen cắm sạc hàng ngày, chẳng hạn như thời điểm đi ngủ và rút sạc vào buổi sáng. Thiết bị sẽ giữ mức năng lượng 80% trong suốt đêm, và chỉ sạc 20% còn lại trước khi người dùng thức dậy.

Cơ chế này giúp làm chậm quá trình hao mòn chất hóa học bên trong pin, và thường được bật mặc định khi thiết bị xuất xưởng. Trên iPhone, người dùng có thể kiểm tra lại bằng cách vào Cài đặt > Pin > Sạc > Bật tính năng Sạc pin được tối ưu hóa.

Samsung trang bị tính năng bảo vệ tương tự trên smartphone, mang tên Battery Protect. Khi kích hoạt, thiết bị sẽ chủ động giới hạn mức sạc ở 85%, giúp giảm áp lực khi sạc qua đêm.

Các hãng Android khác cũng hỗ trợ tính năng tương đương, chẳng hạn như Adaptive Charging, Optimized Charging hay Battery Care, giúp tự động điều chỉnh tốc độ hoặc giới hạn mức sạc dựa trên thói quen sử dụng điện thoại.

Tránh nhiệt độ cao

Nhiệt độ môi trường xung quanh cũng ảnh hưởng đến tuổi thọ pin. Khi nhiệt độ tăng, tốc độ phản ứng hóa học nhanh hơn, khiến viên pin hoạt động với cường độ cao hơn thông thường. Hệ quả tất yếu là các thành phần hóa học sẽ hao mòn nhanh.

Apple khuyên người dùng không nên để iPhone tiếp xúc nhiệt độ trên 35 độ C để tránh hư hại vĩnh viễn. Do đó, giải pháp đơn giản là giữ iPhone hay điện thoại nói chung khỏi ánh nắng mặt trời.

Khi đi biển, đừng nên để thiết bị trên khăn tắm và dưới ánh nắng chiếu trực tiếp, thay vào đó đặt vào túi hoặc che bằng một lớp áo.

Người dùng cũng cần tránh để điện thoại trong ôtô đóng kín cửa vào ngày nắng nóng. iPhone và nhiều smartphone hiện nay có sẵn tính năng tự ngắt sạc hoặc tắt máy khi quá nhiệt. Tuy nhiên, không nên phụ thuộc vào các công cụ cảnh báo này.

Hiện tượng quá nhiệt khi sạc cũng có thể đến từ phụ kiện bảo vệ. Nhiều ốp lưng quá dày hoặc làm từ vật liệu giữ nhiệt, vô tình ngăn cản quá trình tản nhiệt. Nếu thấy máy nóng lên khi cắm sạc, nên chủ động tháo bỏ ốp lưng.

Chạy ứng dụng nặng trong lúc sạc cũng có thể gây nguy hiểm. Theo CNET, người dùng không nên chơi game đồ họa cao, hoặc chỉnh sửa video khi điện thoại đang sạc.

Những tác vụ trên yêu cầu chip xử lý hoạt động với cường độ cao, từ đó sinh ra lượng nhiệt lớn. Sự kết hợp giữa dòng điện vào và nhiệt từ chip có thể làm thiết bị quá nhiệt.

Lưu ý khi cất điện thoại lâu dài

Khi mua điện thoại mới, một số người có thói quen cất iPhone cũ thay vì bán hoặc tặng cho người khác.

Nếu muốn duy trì khả năng hoạt động pin, nên sạc ở mức xấp xỉ 50% trước khi cất điện thoại. Việc để pin quá đầy hoặc cạn kiệt đều có thể gây hại.

Để pin cạn dung lượng trong thời gian dài có thể khiến pin giảm dung lượng, tuổi thọ ngắn và thậm chí mất khả năng tích điện. Việc để pin đầy 100% cũng có thể khiến pin rơi vào tình trạng này.

Người dùng cũng nên tắt nguồn hoàn toàn trước khi lưu trữ thiết bị. Nơi bảo quản cần đảm bảo khô ráo, thoáng mát và không có hơi ẩm, nhiệt độ xung quanh nên duy trì dưới 32 độ C.

Cuối cùng, nếu thời gian lưu trữ dài hơn 6 tháng, nên kiểm tra máy định kỳ và sạc lại pin đến mức 50% sau mỗi nửa năm. Trong một số trường hợp pin cạn kiệt, có thể cắm sạc và chờ khoảng 20 phút trước khi khởi động máy.