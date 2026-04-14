Mách bạn cách làm mới điện thoại cũ đơn giản

(Baohatinh.vn) - Bạn hoàn toàn có thể “làm mới” điện thoại cũ chỉ với vài thao tác đơn giản như thay ốp lưng, pin, đổi giao diện hoặc khám phá tính năng ẩn.

Hướng dẫn cách làm điện thoại cũ như mới dễ dàng và đơn giản.

Không cần tốn nhiều chi phí, bạn vẫn có thể “lột xác” chiếc điện thoại cũ một cách dễ dàng. Chỉ với vài thay đổi nhỏ như đổi ốp lưng, pin, giao diện hay tận dụng tính năng ẩn, máy sẽ trông mới hơn rõ rệt. Cùng khám phá ngay những cách đơn giản dưới đây!

Những cách làm mới điện thoại cũ đơn giản và hiệu quả

Nhiều người lựa chọn “làm mới” thiết bị thay vì mua máy mới để tiết kiệm chi phí. Chỉ với vài mẹo nhỏ, bạn hoàn toàn có thể biến chiếc điện thoại cũ trở nên mới mẻ và hấp dẫn hơn.

Thay ốp lưng và dán màn hình mới

Việc thay ốp lưng giúp điện thoại trông khác biệt và thời trang hơn, đồng thời hạn chế trầy xước khi sử dụng. Bên cạnh đó, dán lại màn hình sẽ che đi các vết xước cũ và bảo vệ màn hình tốt hơn. Hiện nay có nhiều loại ốp như chống sốc, ốp da hay ốp trong suốt để bạn dễ dàng lựa chọn theo sở thích.

Thay ốp lưng và dán màn hình mới.

Thay pin để cải thiện hiệu năng

Pin xuống cấp là nguyên nhân khiến máy nhanh hết pin và hoạt động kém ổn định. Việc thay pin mới sẽ giúp tăng thời gian sử dụng và cải thiện hiệu suất rõ rệt. Với điện thoại pin liền, bạn nên đến trung tâm sửa chữa uy tín để đảm bảo an toàn.

Đổi giao diện bằng Launcher

Thay đổi giao diện là cách nhanh nhất để mang lại cảm giác mới mẻ. Trên Android, bạn có thể dùng các ứng dụng Launcher để tùy biến giao diện theo phong cách riêng. Với iPhone, việc đổi hình nền, sắp xếp lại ứng dụng cũng đủ giúp thiết bị trông mới hơn và dễ sử dụng hơn.

Đổi giao diện bằng Launcher.

Mở rộng dung lượng bằng thẻ nhớ ngoài

Khi bộ nhớ trong gần đầy, bạn có thể sử dụng thẻ nhớ ngoài để lưu trữ thêm dữ liệu, giúp giải phóng dung lượng và cải thiện hiệu năng thiết bị. Ngoài ra, các thiết bị lưu trữ không dây như RAVPower FileHub Plus hay SanDisk Connect Wireless Stick 64GB cũng hỗ trợ truyền tải dữ liệu tiện lợi. Cách này giúp bạn lưu giữ hình ảnh, video quan trọng và dễ dàng chuyển dữ liệu khi đổi máy.

Tận dụng các tính năng ít sử dụng

Điện thoại luôn có nhiều tính năng hữu ích nhưng thường bị bỏ quên. Việc khám phá và sử dụng chúng sẽ giúp tối ưu trải nghiệm và mang lại cảm giác mới mẻ. Bạn có thể thử các tiện ích như thanh toán di động qua Apple Pay, Google Pay hoặc các tính năng theo dõi sức khỏe, đếm bước chân,… Hãy bật và trải nghiệm để khai thác tối đa chiếc điện thoại của mình.

Tận dụng các tính năng ít sử dụng.

Chỉ với một vài thay đổi đơn giản như nâng cấp phụ kiện, tối ưu bộ nhớ hay khám phá tính năng ẩn, bạn hoàn toàn có thể “làm mới” chiếc điện thoại cũ của mình. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn mang lại trải nghiệm sử dụng mượt mà, thú vị hơn mỗi ngày.

iPhone sẽ có camera 200 MP?

Apple được cho đang thử nghiệm ống kính camera 200 MP với kích thước cảm biến lớn, có thể trang bị trên iPhone ngay năm sau.
Điểm yếu trên Galaxy S26 Ultra

iFixit chấm Galaxy S26 Ultra 5/10 về khả năng sửa chữa, tương tự S25 Ultra ra mắt năm ngoái. Màn hình vẫn là điểm yếu lớn nhất khi chi phí thay thế có thể lên đến 399 USD.
Mark Zuckerberg sắp bị thay bằng AI

Meta đang xây dựng trợ lý AI riêng cho CEO Zuckerberg và triển khai hàng loạt công cụ AI nội bộ, trong bối cảnh công ty muốn vận hành tinh gọn để cạnh tranh với các startup AI.
Bước ngoặt công nghệ của Samsung

Sau nhiều năm bị chỉ trích là chỉ mang đến những bản nâng cấp "bình mới rượu cũ", Samsung Electronics cuối cùng đã có một bước đi gây tiếng vang thực sự.
Viettel Telecom tổ chức Lễ tạo khóa chứng thư số MySign

Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) vừa tổ chức Lễ tạo khóa chứng thư số cho dịch vụ chữ ký số từ xa MySign, dưới sự chứng kiến trực tiếp của Đoàn công tác Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ).
6 lỗi Zalo thường gặp và cách khắc phục hiệu quả

Zalo đã trở thành ứng dụng quen thuộc trên điện thoại của nhiều người, giúp nhắn tin, gọi điện và trao đổi công việc một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng đôi khi người dùng vẫn có thể gặp phải một số sự cố gây gián đoạn trải nghiệm.
Sắp hết thời ChatGPT miễn phí

Gói sử dụng không giới hạn của ChatGPT sắp biến mất khi chi phí tính toán ngày càng tăng và AI trở nên tốn kém hơn, buộc OpenAI phải cân nhắc thay đổi cách thu phí người dùng.
Đây là dấu hiệu bạn cần thay pin iPhone

Pin iPhone xuống cấp theo thời gian, song không phải ai cũng nhận ra đúng lúc để thay thế linh kiện. Đây là 9 dấu hiệu cho thấy đã đến lúc thay pin thay vì mua máy mới.
Cách tìm ứng dụng bị ẩn trên Samsung

Trong quá trình sử dụng điện thoại Samsung, đôi khi bạn vô tình ẩn một ứng dụng và đến lúc cần dùng lại thì không biết nó đang nằm ở đâu. Ứng dụng không xuất hiện ngoài màn hình chính hay trong danh sách app có thể khiến nhiều người nhầm tưởng đã bị xóa.
Đừng để bị ChatGPT qua mặt

Nghiên cứu từ Đại học Stanford cảnh báo các mô hình AI đang cố tình nịnh bợ người dùng để được đánh giá cao, gây nguy cơ triệt tiêu tư duy phản biện.
Mẹo giúp tăng "tuổi thọ" pin laptop

Chỉ cần một vài thay đổi nhỏ trong thói quen sử dụng, bạn hoàn toàn có thể kéo dài tuổi thọ pin laptop đáng kể, đảm bảo thiết bị luôn hoạt động bền bỉ và ổn định.
Hướng dẫn cách copy sheet trong Excel nhanh chóng

Bạn muốn biết cách copy sheet trong Excel nhanh để tiết kiệm thời gian? Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể sao chép một hoặc nhiều sheet mà vẫn giữ nguyên định dạng ban đầu.