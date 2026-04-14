Mách bạn cách làm mới điện thoại cũ đơn giản

Hướng dẫn cách làm điện thoại cũ như mới dễ dàng và đơn giản.

Không cần tốn nhiều chi phí, bạn vẫn có thể “lột xác” chiếc điện thoại cũ một cách dễ dàng. Chỉ với vài thay đổi nhỏ như đổi ốp lưng, pin, giao diện hay tận dụng tính năng ẩn, máy sẽ trông mới hơn rõ rệt. Cùng khám phá ngay những cách đơn giản dưới đây!

Những cách làm mới điện thoại cũ đơn giản và hiệu quả

Nhiều người lựa chọn “làm mới” thiết bị thay vì mua máy mới để tiết kiệm chi phí. Chỉ với vài mẹo nhỏ, bạn hoàn toàn có thể biến chiếc điện thoại cũ trở nên mới mẻ và hấp dẫn hơn.

Thay ốp lưng và dán màn hình mới

Việc thay ốp lưng giúp điện thoại trông khác biệt và thời trang hơn, đồng thời hạn chế trầy xước khi sử dụng. Bên cạnh đó, dán lại màn hình sẽ che đi các vết xước cũ và bảo vệ màn hình tốt hơn. Hiện nay có nhiều loại ốp như chống sốc, ốp da hay ốp trong suốt để bạn dễ dàng lựa chọn theo sở thích.

Thay pin để cải thiện hiệu năng

Pin xuống cấp là nguyên nhân khiến máy nhanh hết pin và hoạt động kém ổn định. Việc thay pin mới sẽ giúp tăng thời gian sử dụng và cải thiện hiệu suất rõ rệt. Với điện thoại pin liền, bạn nên đến trung tâm sửa chữa uy tín để đảm bảo an toàn.

Đổi giao diện bằng Launcher

Thay đổi giao diện là cách nhanh nhất để mang lại cảm giác mới mẻ. Trên Android, bạn có thể dùng các ứng dụng Launcher để tùy biến giao diện theo phong cách riêng. Với iPhone, việc đổi hình nền, sắp xếp lại ứng dụng cũng đủ giúp thiết bị trông mới hơn và dễ sử dụng hơn.

Mở rộng dung lượng bằng thẻ nhớ ngoài

Khi bộ nhớ trong gần đầy, bạn có thể sử dụng thẻ nhớ ngoài để lưu trữ thêm dữ liệu, giúp giải phóng dung lượng và cải thiện hiệu năng thiết bị. Ngoài ra, các thiết bị lưu trữ không dây như RAVPower FileHub Plus hay SanDisk Connect Wireless Stick 64GB cũng hỗ trợ truyền tải dữ liệu tiện lợi. Cách này giúp bạn lưu giữ hình ảnh, video quan trọng và dễ dàng chuyển dữ liệu khi đổi máy.

Tận dụng các tính năng ít sử dụng

Điện thoại luôn có nhiều tính năng hữu ích nhưng thường bị bỏ quên. Việc khám phá và sử dụng chúng sẽ giúp tối ưu trải nghiệm và mang lại cảm giác mới mẻ. Bạn có thể thử các tiện ích như thanh toán di động qua Apple Pay, Google Pay hoặc các tính năng theo dõi sức khỏe, đếm bước chân,… Hãy bật và trải nghiệm để khai thác tối đa chiếc điện thoại của mình.

Chỉ với một vài thay đổi đơn giản như nâng cấp phụ kiện, tối ưu bộ nhớ hay khám phá tính năng ẩn, bạn hoàn toàn có thể “làm mới” chiếc điện thoại cũ của mình. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn mang lại trải nghiệm sử dụng mượt mà, thú vị hơn mỗi ngày.