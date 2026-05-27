Lý do người dùng từ bỏ Microsoft Word

Microsoft Word vẫn là phần mềm soạn thảo phổ biến nhất thế giới, song ngày càng nhiều người dùng cho rằng nó gây ra phiền toái hơn hỗ trợ công việc.

Microsoft Word không còn nắm vị thế độc tôn khi nhắc đến phần mềm soạn thảo. Ảnh: HowToGeek.

Microsoft Word đã thống trị thị trường phần mềm văn phòng trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, thực tế sử dụng hàng ngày cho thấy phần mềm này bộc lộ nhiều điểm yếu khiến không ít người dùng muốn tìm giải pháp thay thế.

Với người dùng phổ thông, Microsoft Word đi kèm chi phí đăng ký gói Microsoft 365 không nhỏ, trong khi nhiều công cụ miễn phí đáp ứng được hầu hết nhu cầu hàng ngày. Google Docs chạy trực tiếp trên trình duyệt, lưu tự động trên đám mây và hỗ trợ chỉnh sửa thời gian thực.

LibreOffice là lựa chọn mã nguồn mở hoàn toàn miễn phí với bộ tính năng gần như tương đương Word. Với người dùng muốn linh hoạt hơn, Obsidian cung cấp hệ thống ghi chú mở rộng thông qua các plugin cộng đồng.

Việc chèn ảnh vào Word là một trong những thao tác khó khăn nhất. Mặc định, Word đặt ảnh ở chế độ "Inline", xử lý hình ảnh như một ký tự văn bản. Điều này khiến các dòng bị giãn bất thường và đoạn văn gặp tình trạng xáo trộn khi thêm nội dung.

Ngoài ra, tính năng neo ảnh theo đoạn văn có thể khiến hình ảnh tự dịch chuyển không kiểm soát khi chỉnh sửa. Đây là những vấn đề có thể khắc phục nhưng đòi hỏi người dùng phải hiểu rõ cách Word hoạt động.

Template trong Word ẩn chứa nhiều cấu trúc bảng vô hình và khoảng cách tab để giữ bố cục. Chỉ cần thêm một đoạn văn dài hơn, chèn bảng hoặc hình ảnh không đúng vị trí sẽ khiến toàn bộ bố cục thay đổi. Đây là trải nghiệm rất khó chịu khi người dùng chọn mẫu CV, thư xin việc hay báo cáo.

Microsoft chính thức kết thúc hỗ trợ Office 2016 và Office 2019 vào tháng 10/2025. Điều này đồng nghĩa các phiên bản này không còn nhận bản vá bảo mật hay cập nhật tính năng. Người dùng tiếp tục dùng các phiên bản cũ đối mặt với rủi ro bảo mật ngày càng tăng theo thời gian.

Nâng cấp lên phiên bản mới hơn là một lựa chọn, song nhiều người dùng cho rằng phiên bản mới cồng kềnh và khó dùng hơn so với những gì họ đã quen. Trong bối cảnh đó, các công cụ như LibreOffice hay OnlyOffice đang trở thành lựa chọn thay thế phù hợp cho nhiều người dùng cá nhân lẫn doanh nghiệp vừa và nhỏ.

