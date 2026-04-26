iPhone 18 có thể bị giảm thông số so với iPhone 17

Theo Macrumors, Apple có thể thay đổi chiến lược với dòng iPhone 18 khi bản tiêu chuẩn trang bị nhiều thông số gần hơn với model giá rẻ 18e thay vì tiệm cận dòng Pro như trước. Điều này giúp công ty giữ giá bản tiêu chuẩn ở mức thấp trong bối cảnh chi phí sản xuất chip, bộ nhớ tăng cao cũng như sắp xếp lại phân cấp các dòng iPhone.

Công ty có thể hạ cấp số lõi trong chip trên cùng phiên bản với dòng Pro, sử dụng loại bộ nhớ chậm hơn. Chip và bộ nhớ tăng giá cũng là hai trong các nguyên nhân lớn nhất làm các smartphone Trung Quốc tăng giá mạnh gần đây. Để bù đắp cho việc sử dụng bộ nhớ chậm hơn, Apple có thể tăng RAM của iPhone 18 lên 12 GB để đáp ứng các yêu cầu về AI trên thiết bị trong tương lai.

Tuy nhiên, một thông số khác bị hạ cấp liên quan đến thế mạnh lớn vốn có của dòng iPhone tiêu chuẩn là màn hình. Nguồn tin cho biết máy có thể sử dụng tấm nền M12+ của Samsung, phiên bản cải tiến nhẹ của M12 đã được dùng trên iPhone 14 Pro và Galaxy S23 Ultra. Các dòng cao cấp hơn là iPhone 18 Pro và Pro Max đều sử dụng M16, phiên bản kế nhiệm của M14, vốn đang được sử dụng trên iPhone 16 Pro và toàn bộ dòng iPhone 17.

Nếu tin đồn là chính xác, iPhone 18 sẽ có màn hình kém hơn so với thế hệ tiền nhiệm. Các tấm nền công nghệ mới hơn sẽ đạt hiệu suất phát sáng cao hơn, tiêu thụ ít điện năng hơn so với cùng một mức độ ánh sáng nhất định. Điều này cũng có thể làm giảm lợi thế về hiệu suất của chip A20 nếu nó được sử dụng trên iPhone 18.

Trước đó, màn hình là một trong những ưu điểm lớn nhất của iPhone 17, khiến nó trở thành bản nâng cấp được chờ đợi nhất trong nhiều năm trở lại đây. Màn hình ProMotion 120 Hz có độ sáng cao, hiệu ứng chuyển mượt mà cũng như trang bị Dynamic Island không khác biệt so với iPhone 17 Pro.

iPhone 18 dự kiến vẫn sẽ có một số nâng cấp đáng kể như bộ nhớ RAM tăng từ 8 lên 12 GB, vi xử lý ít lõi hơn bản Pro nhưng vẫn sản xuất trên tiến trình 2 nm bởi TSMC là A20. Tiến trình này đem đến hiệu năng tốt hơn 15% so với tiến trình 3 nm, mà không làm giảm hiệu quả sử dụng năng lượng.

Kế hoạch ra mắt iPhone mới năm nay của Apple cũng dự kiến có nhiều thay đổi. Hãng có thể công bố iPhone 18 Pro, Pro Max và Fold vào tháng 9 trong khi iPhone 18 và 18e sẽ lùi sang mùa xuân năm sau.