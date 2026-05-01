Bộ nhớ iPhone sắp tăng giá 4 lần

Thành phần linh kiện này có thể chiếm đến 45% chi phí sản xuất iPhone vào năm 2027, tăng mạnh so với khoảng 10% hiện nay.

Cú sốc trên thị trường bộ nhớ có thể khiến Apple điều chỉnh chiến lược ra mắt iPhone. Ảnh: Technobezz.
Cú sốc trên thị trường bộ nhớ có thể khiến Apple điều chỉnh chiến lược ra mắt iPhone. Ảnh: Technobezz.

Mỗi năm, Apple mua bộ nhớ cho khoảng 250 triệu chiếc iPhone, trở thành một trong những khách hàng lớn nhất cho toàn bộ ngành công nghiệp sản xuất chip nhớ. Đơn hàng khổng lồ từng giúp họ có vị thế tự quyết giá cả.

Tuy nhiên, dường như tình thế đã đảo chiều. Sự bùng nổ của AI thu hút toàn bộ ngành sản xuất bộ nhớ, khiến Apple phải vất vả cạnh tranh với đối thủ để có được nguồn cung.

Trong cuộc chạy đua xây dựng trung tâm dữ liệu cho mô hình AI tiên tiến, những gã khổng lồ như Nvidia trả giá cao hơn để giành lấy nguồn cung từ Samsung, SK Hynix và Micron. Trong khi đó, các công ty điện toán đám mây cũng mạnh tay trả trước hàng tỷ USD để đảm bảo dung lượng lưu trữ trong tương lai.

Đây là một sự khác biệt rõ rệt so với thông lệ của ngành, vốn thường bắt đầu bằng việc cam kết số lượng lớn với nhà cung cấp trước rồi đàm phán giá cả sau.

Áp lực này có thể buộc Apple thay đổi kế hoạch giới thiệu sản phẩm. Theo một số tin đồn, Apple dự kiến ra mắt iPhone 18 theo từng đợt, giữ lại model giá thấp hơn cho đến mùa xuân năm 2027 thay vì tung ra toàn bộ dòng sản phẩm vào mùa thu như thường lệ.

Như vậy, nhiều khả năng chỉ có iPhone 18 Pro và 18 Pro Max ra mắt vào tháng 9, cùng thời điểm dự kiến có một chiếc iPhone màn hình gập được giới thiệu.

John Ternus, trưởng bộ phận kỹ thuật phần cứng của Apple, sẽ tiếp quản vị trí CEO từ Tim Cook vào ngày 1/9. Cook sẽ chuyển sang vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị Apple, trực tiếp tham gia vào các hoạt động hàng ngày.

Trong khi đó, quyết định lớn đầu tiên của Ternus có thể là cân nhắc xem Apple sẽ chịu chi phí sản xuất bộ nhớ ngày càng tăng hay chuyển gánh nặng đó sang người dùng.

Nhà phân tích Wamsi Mohan của Bank of America cho rằng quyết định cuối cùng phụ thuộc vào việc Apple giữ nguyên giá để làm hài lòng khách hàng hay chấp nhận giảm lợi nhuận, đặc biệt là ở các thị trường như Ấn Độ và Trung Quốc, nơi hãng cạnh tranh với các nhà sản xuất smartphone nội địa.

"Đến tháng 9, Apple có 2 lựa chọn: một là tăng giá sản phẩm, hoặc hai là quyết định 'tiến lên và giành thị phần'", Mohan nói với tờ Financial Times. Ông cho rằng có khả năng khá cao Apple sẽ chọn chiến lược giành thị phần.

