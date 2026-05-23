Amazon nghiên cứu triển khai Internet vệ tinh tại Việt Nam

Amazon nghiên cứu triển khai Internet vệ tinh quỹ đạo thấp, đồng thời muốn Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất một số thiết bị phục vụ xuất khẩu.

Thông tin được đưa ra tại buổi làm việc giữa Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân với ông David Zapolsky, Phó Chủ tịch cấp cao, Giám đốc Pháp lý và Đối ngoại toàn cầu của Amazon, chiều 22/5.

Động thái này diễn ra sau nhiều lần Amazon bày tỏ quan tâm tới thị trường Internet vệ tinh Việt Nam. Trong buổi gặp lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ hồi năm 2025, đại diện tập đoàn từng ngỏ ý tìm cơ hội cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh tại Việt Nam thông qua giấy phép thí điểm.

Dự án Internet vệ tinh của Amazon ban đầu mang tên Kuiper, sau đó đổi tên thành Amazon Leo vào cuối năm 2025. Hệ thống được xây dựng theo mô hình chùm vệ tinh quỹ đạo thấp, với kế hoạch triển khai hơn 3.200 vệ tinh nhằm cung cấp kết nối Internet tốc độ cao cho các khu vực vùng sâu, vùng xa và hải đảo.

Amazon kỳ vọng có hơn 3.200 vệ tinh ở quỹ đạo thấp Trái Đất vào cuối năm nay. Ảnh: theregister

Theo giới thiệu của Amazon, dịch vụ này có thể đạt tốc độ 400 Mbps cho người dùng cá nhân và 1 Gbps cho doanh nghiệp, với độ trễ thấp. Đến tháng 4 năm nay, Amazon Leo đã đưa hơn 300 vệ tinh lên quỹ đạo thông qua 11 vụ phóng, nhưng vẫn chưa thương mại hóa đại trà. Đây hiện là hệ thống vệ tinh Internet lớn thứ ba thế giới, sau Starlink và OneWeb. Tại Việt Nam, Amazon đã thành lập doanh nghiệp mang tên Amazon Kuiper ở TP HCM.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Vũ Hải Quân đánh giá cao những đóng góp của Amazon trong việc hỗ trợ xuất khẩu thương mại điện tử, điện toán đám mây, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, cũng như thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại Việt Nam.

Người đứng đầu Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị Amazon mở rộng đầu tư vào hạ tầng số, dữ liệu và công nghệ cao tại Việt Nam; tăng cường hợp tác với doanh nghiệp công nghệ trong nước; thúc đẩy chuyển giao công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Bộ trưởng Vũ Hải Quân cũng đề nghị tập đoàn này đồng hành cùng Việt Nam xây dựng hệ sinh thái công nghệ xanh, bền vững.

Ông khẳng định Bộ Khoa học và Công nghệ sẵn sàng phối hợp với các đơn vị liên quan để hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho Amazon trong quá trình nghiên cứu, triển khai đầu tư, kinh doanh, sản xuất cũng như thử nghiệm thiết bị theo đúng quy định pháp luật.

Rò rỉ bằng sáng chế cho thấy Samsung đang nghiên cứu Galaxy Z TriFold 2 với khe cất bút S Pen được giấu trong bản lề, giải quyết điểm yếu lớn nhất của dòng điện thoại gập.
Apple đang chuẩn bị cho dự án mang tên "Glasswing" nhằm lột xác hoàn toàn iPhone 20, với thiết kế toàn kính và loại bỏ toàn bộ nút bấm vật lý.
Zalo trên điện thoại mới cập nhật tính năng mới, cho phép người dùng sao chép trực tiếp chữ trong ảnh được gửi trên Zalo mà không cần phải qua các ứng dụng phức tạp hay tải ảnh về máy.
Theo báo Liberation của Pháp, trong những năm gần đây, trí tuệ nhân tạo (AI) được ca ngợi như một công cụ giúp tăng năng suất và giải phóng con người khỏi các công việc lặp lại. Tuy nhiên, đằng sau những lời hứa hẹn đó, ngày càng nhiều người lao động trong lĩnh vực công nghệ - từ nhà thiết kế, lập trình viên đến kỹ sư - đang phải đối mặt với một thực tế khác: Mệt mỏi nhận thức, "sương mù não" và nguy cơ kiệt sức nghề nghiệp gia tăng.
Apple dự kiến mở rộng thương hiệu Ultra vào cuối năm nay với iPhone màn hình gập và MacBook OLED.
Một nghiên cứu quy mô lớn xác nhận hiện có tới 35% số website mới lập được tạo ra bởi các công cụ AI. Đáng chú ý, vào tháng 8/2022, tỷ lệ này gần như là số 0.
Smartphone của OpenAI có thể ra mắt vào năm 2028 với vi xử lý tuỳ chỉnh, tập trung vào trí tuệ nhân tạo.
Việc bỗng nhiên đánh rơi hay để quên chiếc điện thoại iPhone đắt giá khiến nhiều người lo lắng. Nhiều người không biết làm sao để tìm iPhone bị mất khi tắt nguồn.
GPT Image 2 của OpenAI có thể tạo ảnh chụp màn hình, lịch sử chuyển khoản và ảnh người nổi tiếng chân thực đến mức không thể phân biệt, làm dấy lên làn sóng tin giả trên mạng xã hội.
Phần lớn người dùng quan tâm tới tốc độ gói cước, thường được thể hiện bằng chỉ số Mbps. Tuy nhiên, ngoài tốc độ, còn nhiều yếu tố khác ảnh hưởng đến chất lượng và giá trị của dịch vụ.
Apple tiến gần mục tiêu bảo vệ môi trường khi tỷ lệ vật liệu tái chế trên sản phẩm đạt kỷ lục.
Đồng bộ danh bạ trên Messenger giúp bạn dễ dàng tìm và kết nối với bạn bè, nhưng đôi khi lại gây phiền khi hiển thị quá nhiều liên hệ không cần thiết. Nếu muốn kiểm soát danh sách này tốt hơn, bạn hoàn toàn có thể tắt tính năng đồng bộ.
Từ ngày 15/4/2026, quy định xác thực sinh trắc học khuôn mặt đối với thuê bao di động của Bộ Khoa học và Công nghệ chính thức có hiệu lực. Với các thuê bao đã sử dụng số điện thoại để đăng ký tài khoản VNeID mức độ 2 hoặc đã xác thực bằng căn cước công dân gắn chip sẽ không phải thực hiện xác thực lại, trừ trường hợp có thay đổi thiết bị từ ngày 15/6.
Điều tra của New Yorker dựa trên khoảng 200 trang tài liệu nội bộ và hơn 100 cuộc phỏng vấn kết luận Sam Altman liên tục nói dối và ưu tiên quyền lực hơn an toàn AI.
