Amazon nghiên cứu triển khai Internet vệ tinh tại Việt Nam

Thông tin được đưa ra tại buổi làm việc giữa Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân với ông David Zapolsky, Phó Chủ tịch cấp cao, Giám đốc Pháp lý và Đối ngoại toàn cầu của Amazon, chiều 22/5.

Động thái này diễn ra sau nhiều lần Amazon bày tỏ quan tâm tới thị trường Internet vệ tinh Việt Nam. Trong buổi gặp lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ hồi năm 2025, đại diện tập đoàn từng ngỏ ý tìm cơ hội cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh tại Việt Nam thông qua giấy phép thí điểm.

Dự án Internet vệ tinh của Amazon ban đầu mang tên Kuiper, sau đó đổi tên thành Amazon Leo vào cuối năm 2025. Hệ thống được xây dựng theo mô hình chùm vệ tinh quỹ đạo thấp, với kế hoạch triển khai hơn 3.200 vệ tinh nhằm cung cấp kết nối Internet tốc độ cao cho các khu vực vùng sâu, vùng xa và hải đảo.

Amazon kỳ vọng có hơn 3.200 vệ tinh ở quỹ đạo thấp Trái Đất vào cuối năm nay. Ảnh: theregister

Theo giới thiệu của Amazon, dịch vụ này có thể đạt tốc độ 400 Mbps cho người dùng cá nhân và 1 Gbps cho doanh nghiệp, với độ trễ thấp. Đến tháng 4 năm nay, Amazon Leo đã đưa hơn 300 vệ tinh lên quỹ đạo thông qua 11 vụ phóng, nhưng vẫn chưa thương mại hóa đại trà. Đây hiện là hệ thống vệ tinh Internet lớn thứ ba thế giới, sau Starlink và OneWeb. Tại Việt Nam, Amazon đã thành lập doanh nghiệp mang tên Amazon Kuiper ở TP HCM.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Vũ Hải Quân đánh giá cao những đóng góp của Amazon trong việc hỗ trợ xuất khẩu thương mại điện tử, điện toán đám mây, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, cũng như thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại Việt Nam.

Người đứng đầu Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị Amazon mở rộng đầu tư vào hạ tầng số, dữ liệu và công nghệ cao tại Việt Nam; tăng cường hợp tác với doanh nghiệp công nghệ trong nước; thúc đẩy chuyển giao công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Bộ trưởng Vũ Hải Quân cũng đề nghị tập đoàn này đồng hành cùng Việt Nam xây dựng hệ sinh thái công nghệ xanh, bền vững.

Ông khẳng định Bộ Khoa học và Công nghệ sẵn sàng phối hợp với các đơn vị liên quan để hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho Amazon trong quá trình nghiên cứu, triển khai đầu tư, kinh doanh, sản xuất cũng như thử nghiệm thiết bị theo đúng quy định pháp luật.