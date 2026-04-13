Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Công nghệ

Thiết bị số

Từ 15/4, tất cả thuê bao di động phải xác thực thông tin

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Từ ngày 15/4/2026, quy định xác thực sinh trắc học khuôn mặt đối với thuê bao di động của Bộ Khoa học và Công nghệ chính thức có hiệu lực. Với các thuê bao đã sử dụng số điện thoại để đăng ký tài khoản VNeID mức độ 2 hoặc đã xác thực bằng căn cước công dân gắn chip sẽ không phải thực hiện xác thực lại, trừ trường hợp có thay đổi thiết bị từ ngày 15/6.

Mục đích của đợt xác thực này nhằm siết chặt SIM chính chủ, ngăn chặn SIM rác và bảo vệ người dùng trước các rủi ro lừa đảo, vi phạm pháp luật.

Để hỗ trợ người dùng chuẩn hóa dữ liệu, các nhà mạng lớn đã triển khai các ứng dụng như My VNPT, My MobiFone… cho phép khách hàng cập nhật thông tin cá nhân và căn cước công dân một cách thuận tiện.

chuan-hoa-thong-tin-thue-bao-7-1244-1768964498.jpg

Xác thực khuôn mặt chính chủ thuê bao di động.

Theo Thông tư số 08 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 31/3/2026, tất cả thuê bao di động phát triển mới từ ngày 15/4/2026 sẽ phải thực hiện xác thực thông tin bằng sinh trắc học khuôn mặt. Dữ liệu này sẽ được đối chiếu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dữ liệu căn cước nhằm đảm bảo mỗi số điện thoại gắn với một danh tính chính xác.

Một điểm đáng chú ý là người dân có thể sử dụng ứng dụng VNeID để tra cứu toàn bộ số thuê bao đứng tên mình trên tất cả các mạng. Từ đó, người dùng có thể xác nhận các số đang sử dụng và phát hiện những số không thuộc quyền kiểm soát để yêu cầu xử lý. Điều đó đồng nghĩa, các SIM đăng ký trước ngày 15/4/2026, người dùng không phải xác thực sinh trắc học nhưng phải xác nhận lại những số đang đứng tên.

Đối với các thuê bao không được xác nhận đang sử dụng, doanh nghiệp viễn thông sẽ tiến hành khóa một chiều trong vòng 5 ngày và khóa hai chiều sau 60 ngày theo quy định. Trong khi đó, các thuê bao thay đổi thiết bị đầu cuối cũng phải thực hiện xác thực lại sinh trắc học; nếu chưa hoàn tất, sẽ bị tạm dừng chiều gọi đi và nhắn tin.

Điều 10 của Thông tư 08 cũng quy định các thuê bao di động không cần phải xác thực thông tin sinh trắc học gồm: Các số thuê bao di động đã được người dùng sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 hoặc thẻ căn cước hoặc thẻ căn cước công dân có gắn chíp điện tử để đăng ký, xác thực thông tin thuê bao, hoặc số thuê bao di động mà người dùng đã sử dụng để đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2, thì người dùng đó không phải xác thực lại thông tin thuê bao, không phải xác thực sinh trắc học ảnh khuôn mặt trừ trường hợp thay đổi thiết bị đầu cuối (thay đổi điện thoại gắn SIM).

Đối với các số thuê bao di động H2H (giao tiếp giữa người với người) đã được người dùng sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2, hoặc thẻ căn cước hoặc thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử để đăng ký và đã được người dùng thông qua ứng dụng VNeID trực tiếp xác nhận bản thân đang sử dụng, thì người dùng không phải xác thực lại thông tin thuê bao, không phải xác thực sinh trắc học ảnh khuôn mặt, trừ trường hợp thay đổi điện thoại gắn SIM.

Những quy định này đặc biệt nhằm khắc phục lỗ hổng khi người dùng làm mất hoặc thất lạc SIM nhưng không kịp khóa số, dẫn đến nguy cơ bị kẻ xấu lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo, phát tán cuộc gọi rác hoặc chiếm đoạt tài sản.

Năm 2023, theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông trước đây, các nhà mạng đã thực hiện đợt cao điểm chuẩn hoá thông tin thuê bao từ tháng 3 đến tháng 6/2023. Các nhà mạng đã loại bỏ hơn 12,5 triệu SIM không chính chủ, không trùng khớp thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên toàn hệ thống do nhà mạng triển khai.

Theo các chuyên gia công nghệ, đây là lần thứ 2 tiến hành tổng rà soát xác thực SIM chính chủ. Điểm khác biệt so với cách đây 3 năm là chính chủ thuê bao sẽ xác nhận số thuê bao đang sử dụng đứng tên. Việc này sẽ loại bỏ tình trạng mượn Căn cước công dân để kích hoạt hàng loạt SIM thời gian trước đó.

Tin liên quan

Tags:

#thuê bao di động #xác thực chính chủ #SIM rác #sinh trắc học #VNeID #đăng ký SIM

