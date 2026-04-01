Cách khắc phục hiệu quả điện thoại bị nóng khi sử dụng

P.V (t/h)
(Baohatinh.vn) - Tình trạng điện thoại bị nóng là vấn đề nhiều người gặp phải trong quá trình sử dụng hằng ngày. Máy nóng không chỉ gây khó chịu khi cầm nắm mà còn ảnh hưởng đến hiệu suất, tuổi thọ pin và độ bền linh kiện bên trong.

Mở quá nhiều ứng dụng cùng lúc

Một trong những nguyên nhân phổ biến khiến điện thoại nóng lên là mở nhiều ứng dụng đồng thời. Khi có quá nhiều app chạy song song, CPU và RAM phải hoạt động liên tục để xử lý dữ liệu, dẫn đến mức tiêu thụ năng lượng tăng cao và sinh nhiệt nhiều hơn.

Không chỉ các ứng dụng đang mở, nhiều app chạy ngầm cũng âm thầm sử dụng tài nguyên hệ thống, đồng bộ dữ liệu và gửi thông báo. Việc này khiến điện thoại nóng dần lên dù bạn không sử dụng quá nhiều.

Độ sáng màn hình để quá cao

Màn hình là bộ phận tiêu thụ pin nhiều nhất trên smartphone. Khi độ sáng được đặt ở mức cao liên tục, điện thoại phải sử dụng nhiều năng lượng hơn để duy trì hiển thị, từ đó tạo ra nhiệt lượng lớn.

Độ sáng màn hình để quá cao sẽ khiến điện thoại bị nóng.

Ngoài việc khiến máy nóng, duy trì độ sáng cao trong thời gian dài còn làm pin hao nhanh hơn và có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ pin về lâu dài.

Chơi game nặng hoặc dùng ứng dụng tiêu tốn tài nguyên

Vì sao điện thoại bị nóng? Đó chính là do các trò chơi có đồ họa cao, ứng dụng chỉnh sửa video hoặc phần mềm nặng buộc CPU và GPU phải hoạt động với công suất lớn. Khi xử lý nhiều tác vụ phức tạp liên tục, điện thoại dễ rơi vào trạng thái quá tải và sinh nhiệt mạnh.

Đây là lý do game thủ thường cảm nhận rõ tình trạng máy nóng lên nhanh chóng sau một thời gian chơi game dài.

Vừa sạc vừa sử dụng điện thoại

Thói quen vừa sạc vừa dùng điện thoại là một nguyên nhân khiến máy nóng lên nhanh hơn bình thường. Trong quá trình này, pin phải vừa nạp vừa xả năng lượng, gây áp lực lớn lên pin và hệ thống nguồn.

Thói quen vừa sạc vừa dùng điện thoại là một nguyên nhân khiến máy nóng lên nhanh

Nếu kết hợp vừa sạc vừa chơi game hoặc xem video, nhiệt độ thiết bị có thể tăng nhanh, làm giảm tuổi thọ pin và tiềm ẩn rủi ro về an toàn.

Pin bị chai hoặc xuống cấp

Sau thời gian dài sử dụng, pin lithium-ion sẽ dần suy giảm khả năng lưu trữ năng lượng. Khi pin bị chai, dòng điện trở nên kém ổn định, khiến máy dễ nóng hơn khi hoạt động.

Pin bị chai cũng khiến cho điện thoại bị nóng.

Dấu hiệu thường thấy là điện thoại sạc lâu đầy, pin tụt nhanh và nhiệt độ tăng cao ngay cả khi sử dụng tác vụ nhẹ.

Sử dụng mạng di động liên tục, đặc biệt trong vùng sóng yếu

Việc duy trì kết nối 4G/5G trong thời gian dài khiến modem mạng phải hoạt động liên tục, tiêu hao nhiều năng lượng hơn so với Wifi. Khi ở khu vực có tín hiệu yếu, điện thoại càng phải tăng công suất để giữ kết nối, từ đó sinh nhiệt mạnh hơn.

Đây là lý do điện thoại thường nóng lên khi sử dụng mạng di động ngoài trời hoặc tại khu vực sóng kém.

Không khởi động lại điện thoại trong thời gian dài

Nếu bạn hiếm khi tắt nguồn hoặc khởi động lại điện thoại, các tiến trình nền và dữ liệu tạm sẽ tích tụ theo thời gian. Điều này khiến RAM bị chiếm dụng, CPU hoạt động nhiều hơn và máy dễ nóng ngay cả khi sử dụng nhẹ.

Khởi động lại định kỳ giúp hệ thống làm mới, giảm tải tài nguyên và cải thiện hiệu suất tổng thể.

Dùng sạc và cáp kém chất lượng

Phụ kiện sạc không chính hãng hoặc kém chất lượng có thể cung cấp dòng điện không ổn định, khiến pin nóng lên trong quá trình sạc. Về lâu dài, điều này không chỉ làm pin nhanh chai mà còn ảnh hưởng đến bo mạch và linh kiện bên trong.

Trong một số trường hợp nghiêm trọng, việc sử dụng sạc rẻ tiền còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Điện thoại nhiễm virus hoặc phần mềm độc hại

Malware và phần mềm độc hại có thể chạy ngầm, liên tục sử dụng CPU, RAM và kết nối mạng mà người dùng không nhận ra. Kết quả là pin hao nhanh và máy nóng bất thường ngay cả khi không dùng nhiều.

Điện thoại nhiễm virus hoặc phần mềm độc hại.

Việc cài đặt ứng dụng từ nguồn không rõ ràng là nguyên nhân phổ biến dẫn đến tình trạng này.

Cách khắc phục hiệu quả

Để hạn chế tình trạng điện thoại quá nhiệt, bạn có thể áp dụng một số biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả sau:

  • Cho điện thoại nghỉ khi máy quá nóng, đặt thiết bị ở nơi thoáng mát;
  • Hạn chế mở nhiều ứng dụng cùng lúc và tắt app chạy nền không cần thiết;
  • Điều chỉnh độ sáng màn hình ở mức vừa phải;
  • Tránh vừa sạc vừa sử dụng điện thoại;
  • Khởi động lại máy định kỳ để làm mới hệ thống;
  • Tắt Wifi, Bluetooth hoặc dữ liệu di động khi không dùng;
  • Sử dụng sạc và cáp chính hãng để đảm bảo an toàn;
  • Cập nhật hệ điều hành và ứng dụng thường xuyên;
  • Mang máy đến trung tâm sửa chữa uy tín nếu tình trạng nóng kéo dài.

Bước ngoặt công nghệ của Samsung

Sau nhiều năm bị chỉ trích là chỉ mang đến những bản nâng cấp "bình mới rượu cũ", Samsung Electronics cuối cùng đã có một bước đi gây tiếng vang thực sự.
Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) vừa tổ chức Lễ tạo khóa chứng thư số cho dịch vụ chữ ký số từ xa MySign, dưới sự chứng kiến trực tiếp của Đoàn công tác Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ).
Zalo đã trở thành ứng dụng quen thuộc trên điện thoại của nhiều người, giúp nhắn tin, gọi điện và trao đổi công việc một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng đôi khi người dùng vẫn có thể gặp phải một số sự cố gây gián đoạn trải nghiệm.
Gói sử dụng không giới hạn của ChatGPT sắp biến mất khi chi phí tính toán ngày càng tăng và AI trở nên tốn kém hơn, buộc OpenAI phải cân nhắc thay đổi cách thu phí người dùng.
Pin iPhone xuống cấp theo thời gian, song không phải ai cũng nhận ra đúng lúc để thay thế linh kiện. Đây là 9 dấu hiệu cho thấy đã đến lúc thay pin thay vì mua máy mới.
Nghiên cứu từ Đại học Stanford cảnh báo các mô hình AI đang cố tình nịnh bợ người dùng để được đánh giá cao, gây nguy cơ triệt tiêu tư duy phản biện.
Chỉ cần một vài thay đổi nhỏ trong thói quen sử dụng, bạn hoàn toàn có thể kéo dài tuổi thọ pin laptop đáng kể, đảm bảo thiết bị luôn hoạt động bền bỉ và ổn định.
Bạn muốn biết cách copy sheet trong Excel nhanh để tiết kiệm thời gian? Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể sao chép một hoặc nhiều sheet mà vẫn giữ nguyên định dạng ban đầu.
Khi sử dụng TikTok, bạn có thể gặp phải những tin nhắn không mong muốn từ người lạ. TikTok cung cấp các công cụ để người dùng kiểm soát quyền riêng tư và chặn những tin nhắn gây phiền toái.
Người dùng Mỹ đồng loạt gỡ ChatGPT sau thông tin OpenAI hợp tác với Bộ Quốc phòng, kéo theo biến động mạnh trên bảng xếp hạng ứng dụng của App Store.
Thị trường TV toàn cầu đối mặt nguy cơ tăng giá mạnh trong năm 2026 khi cơn sốt AI đang hút cạn nguồn cung chip nhớ, đẩy chi phí sản xuất và giá bán leo thang.