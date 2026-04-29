Sắp có điện thoại ChatGPT

Smartphone của OpenAI có thể ra mắt vào năm 2028 với vi xử lý tuỳ chỉnh, tập trung vào trí tuệ nhân tạo.
Năm 2025, OpenAI từng công bố thỏa thuận với Broadcom để phát triển các chip AI tùy chỉnh, cung cấp năng lực tính toán cho các cụm máy chủ thế hệ tiếp theo của họ. Có vẻ như công ty này còn kế hoạch lớn trong lĩnh vực chip silicon dành cho smartphone.
Trên mạng xã hội X, nhà phân tích Ming-Chi Kuo tuyên bố OpenAI hợp tác với MediaTek và Qualcomm để tạo ra bộ vi xử lý cho smartphone, một phần trong kế hoạch phát triển điện thoại AI. Việc sản xuất hàng loạt dự kiến sẽ diễn ra vào năm 2028.
"Mức tiêu thụ điện năng, quản lý hệ thống phân cấp bộ nhớ và khả năng thực thi các mô hình nhỏ cơ bản sẽ là những yếu tố quan trọng cần xem xét khi thiết kế bộ xử lý", Ming-Chi Kuo cho biết.
Giống như các điện thoại Android cao cấp hiện nay, Kuo cho rằng các tác vụ phức tạp hoặc đòi hỏi cao hơn sẽ được xử lý bởi AI đám mây. Điều này là hiển nhiên, vì trí tuệ nhân tạo dựa trên đám mây luôn mạnh mẽ hơn so với mô hình trí tuệ nhân tạo cục bộ.
Hiện tại chưa rõ có thêm thông tin về các tính năng khác của loại chipset này. Ming-Chi Kuo kỳ vọng thông số kỹ thuật và nhà cung cấp chính thức sẽ được công bố vào cuối năm 2026 hoặc quý 1 năm sau.
Theo nhận định của Android Authority, bộ xử lý tùy chỉnh dành cho điện thoại OpenAI sẽ ưu tiên phần cứng AI hơn các thành phần khác. Điều này nhìn chung giống với Google Pixel, vốn nhấn mạnh khả năng AI hơn là sức mạnh xử lý thô.
Kuo cũng ám chỉ rằng chiếc điện thoại tương lai sẽ cần phải liên tục hiểu ngữ cảnh người dùng. Vì vậy, có thể chipset OpenAI có chức năng luôn hoạt động. Tuy nhiên, đây không phải là bộ xử lý di động đầu tiên có khả năng này. Sensing Hub của Qualcomm trên các chip gần đây cũng hỗ trợ các kịch bản "tiết kiệm năng lượng, luôn hoạt động".
Ngoài ra, Kuo cho biết nhà cung cấp Trung Quốc Luxshare và Foxconn sẽ là "đối tác đồng thiết kế và sản xuất hệ thống" độc quyền. Điều này cho thấy các mảnh ghép đang dần hoàn thiện để tạo ra một chiếc smartphone mang thương hiệu OpenAI.
Chủ động đầu tư hạ tầng công nghệ, triển khai lực lượng hỗ trợ rộng khắp và mở rộng nhiều điểm phục vụ trên toàn quốc, Viettel đang tạo điều kiện để khách hàng thực hiện xác thực thông tin thuê bao theo quy định, bảo vệ SIM chính chủ và hạn chế nguy cơ gián đoạn liên lạc.
Đồng bộ danh bạ trên Messenger giúp bạn dễ dàng tìm và kết nối với bạn bè, nhưng đôi khi lại gây phiền khi hiển thị quá nhiều liên hệ không cần thiết. Nếu muốn kiểm soát danh sách này tốt hơn, bạn hoàn toàn có thể tắt tính năng đồng bộ.
Từ ngày 15/4/2026, quy định xác thực sinh trắc học khuôn mặt đối với thuê bao di động của Bộ Khoa học và Công nghệ chính thức có hiệu lực. Với các thuê bao đã sử dụng số điện thoại để đăng ký tài khoản VNeID mức độ 2 hoặc đã xác thực bằng căn cước công dân gắn chip sẽ không phải thực hiện xác thực lại, trừ trường hợp có thay đổi thiết bị từ ngày 15/6.
Vì một lý do nào đó mà bạn muốn tìm lại những cuộc trò chuyện đã bị ẩn trên tài khoản Zalo nhưng lại không nhớ tên người liên hệ? Điều này khiến nhiều người gặp khó khăn khi muốn mở lại tin nhắn để xem nội dung cũ.
Nếu bạn quên mật khẩu cũ và không biết cách đổi mật khẩu Facebook, đừng quá lo lắng. Bài viết sẽ hướng dẫn chi tiết cách đặt lại mật khẩu và khôi phục quyền truy cập tài khoản trên máy tính hoặc iPhone.
Tình trạng điện thoại bị nóng là vấn đề nhiều người gặp phải trong quá trình sử dụng hằng ngày. Máy nóng không chỉ gây khó chịu khi cầm nắm mà còn ảnh hưởng đến hiệu suất, tuổi thọ pin và độ bền linh kiện bên trong.