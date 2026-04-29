Sắp có điện thoại ChatGPT

OpenAI muốn phát triển điện thoại riêng, tối ưu AI. Ảnh: Shutterstock.

Năm 2025, OpenAI từng công bố thỏa thuận với Broadcom để phát triển các chip AI tùy chỉnh, cung cấp năng lực tính toán cho các cụm máy chủ thế hệ tiếp theo của họ. Có vẻ như công ty này còn kế hoạch lớn trong lĩnh vực chip silicon dành cho smartphone.

Trên mạng xã hội X, nhà phân tích Ming-Chi Kuo tuyên bố OpenAI hợp tác với MediaTek và Qualcomm để tạo ra bộ vi xử lý cho smartphone, một phần trong kế hoạch phát triển điện thoại AI. Việc sản xuất hàng loạt dự kiến sẽ diễn ra vào năm 2028.

"Mức tiêu thụ điện năng, quản lý hệ thống phân cấp bộ nhớ và khả năng thực thi các mô hình nhỏ cơ bản sẽ là những yếu tố quan trọng cần xem xét khi thiết kế bộ xử lý", Ming-Chi Kuo cho biết.

Giống như các điện thoại Android cao cấp hiện nay, Kuo cho rằng các tác vụ phức tạp hoặc đòi hỏi cao hơn sẽ được xử lý bởi AI đám mây. Điều này là hiển nhiên, vì trí tuệ nhân tạo dựa trên đám mây luôn mạnh mẽ hơn so với mô hình trí tuệ nhân tạo cục bộ.

Hiện tại chưa rõ có thêm thông tin về các tính năng khác của loại chipset này. Ming-Chi Kuo kỳ vọng thông số kỹ thuật và nhà cung cấp chính thức sẽ được công bố vào cuối năm 2026 hoặc quý 1 năm sau.

Theo nhận định của Android Authority, bộ xử lý tùy chỉnh dành cho điện thoại OpenAI sẽ ưu tiên phần cứng AI hơn các thành phần khác. Điều này nhìn chung giống với Google Pixel, vốn nhấn mạnh khả năng AI hơn là sức mạnh xử lý thô.

Kuo cũng ám chỉ rằng chiếc điện thoại tương lai sẽ cần phải liên tục hiểu ngữ cảnh người dùng. Vì vậy, có thể chipset OpenAI có chức năng luôn hoạt động. Tuy nhiên, đây không phải là bộ xử lý di động đầu tiên có khả năng này. Sensing Hub của Qualcomm trên các chip gần đây cũng hỗ trợ các kịch bản "tiết kiệm năng lượng, luôn hoạt động".

Ngoài ra, Kuo cho biết nhà cung cấp Trung Quốc Luxshare và Foxconn sẽ là "đối tác đồng thiết kế và sản xuất hệ thống" độc quyền. Điều này cho thấy các mảnh ghép đang dần hoàn thiện để tạo ra một chiếc smartphone mang thương hiệu OpenAI.