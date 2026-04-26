Từ hôm nay, đừng tin ảnh chụp màn hình

Hình ảnh chuyển khoản có thể làm giả giống như thật bằng AI. Ảnh: Fireart.

Một ảnh chụp màn hình tin tức với tiêu đề "công ty game Xishanju giải thể, các tựa game sẽ được bán lại" lan truyền trong hàng chục nhóm chat Trung Quốc. Đây là tin giả hoàn toàn, được tạo bằng GPT Image 2 trong chưa đầy một phút. Nó chỉ là một trong hàng loạt ví dụ cho thấy mô hình tạo ảnh mới nhất của OpenAI đang làm thay đổi hoàn toàn cách nhìn nhận về độ tin cậy của hình ảnh trên Internet.

Trong 3 năm tồn tại của các mô hình AI tạo ảnh, điểm yếu lớn nhất luôn là văn bản, nhất là các loại ngôn ngữ không phải tiếng Anh. AI có thể tạo ra hình ảnh đẹp nhưng chữ viết trong ảnh thường vô nghĩa hoặc sắp xếp lộn xộn, giúp người dùng nhận ra ngay đây là ảnh giả. GPT Image 2 đã xóa bỏ hoàn toàn điểm yếu đó.

GPT tạo được ảnh giả chụp màn hình với độ chân thực cao, không lỗi giao diện, phông chữ. Ảnh: QQ.

Chỉ cần một câu mô tả không cần ảnh tham chiếu, GPT Image 2 tạo ra lịch sử chuyển khoản ngân hàng với đầy đủ chi tiết, số tài khoản, tên người nhận, ngày giờ giao dịch và định dạng chuẩn của ứng dụng ngân hàng trong thực tế.giao diện điện thoại, bài đăng mạng xã hội, thông báo ứng dụng đều được tái tạo hoàn hảo kể cả khi không có ảnh mẫu.

Tác động thực tế đã xuất hiện ngay lập tức. Bộ phận truyền thông của Xiaomi phải lên tiếng phủ nhận một loạt ảnh giả được tạo từ AI, trong đó có ảnh CEO Tim Cook của Apple đang "ký kết hợp tác với Xiaomi". Các CEO và lãnh đạo công ty lớn trở thành đối tượng bị làm giả nhiều nhất vì khuôn mặt của họ xuất hiện đầy đủ trên truyền hình và mạng xã hội, giúp AI tái tạo chính xác hơn so với người bình thường.

Tốc độ phát triển của AI tạo ảnh trong 3 năm rưỡi kể từ khi ChatGPT ra mắt cho thấy một bước nhảy vọt khó tin. Từ chỗ không viết được chữ, không tạo được bàn tay đúng, tạo ra hình người có vẻ giả tạo, AI đã tiến đến chỗ gần như không còn điểm yếu có thể nhận ra bằng mắt thường.

Trong bối cảnh đó, xu hướng hoài nghi với mọi ảnh chụp màn hình nhận được qua tin nhắn đang trở thành kỹ năng cần thiết.