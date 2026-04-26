Từ hôm nay, đừng tin ảnh chụp màn hình

GPT Image 2 của OpenAI có thể tạo ảnh chụp màn hình, lịch sử chuyển khoản và ảnh người nổi tiếng chân thực đến mức không thể phân biệt, làm dấy lên làn sóng tin giả trên mạng xã hội.
Một ảnh chụp màn hình tin tức với tiêu đề "công ty game Xishanju giải thể, các tựa game sẽ được bán lại" lan truyền trong hàng chục nhóm chat Trung Quốc. Đây là tin giả hoàn toàn, được tạo bằng GPT Image 2 trong chưa đầy một phút. Nó chỉ là một trong hàng loạt ví dụ cho thấy mô hình tạo ảnh mới nhất của OpenAI đang làm thay đổi hoàn toàn cách nhìn nhận về độ tin cậy của hình ảnh trên Internet.
Trong 3 năm tồn tại của các mô hình AI tạo ảnh, điểm yếu lớn nhất luôn là văn bản, nhất là các loại ngôn ngữ không phải tiếng Anh. AI có thể tạo ra hình ảnh đẹp nhưng chữ viết trong ảnh thường vô nghĩa hoặc sắp xếp lộn xộn, giúp người dùng nhận ra ngay đây là ảnh giả. GPT Image 2 đã xóa bỏ hoàn toàn điểm yếu đó.
Chỉ cần một câu mô tả không cần ảnh tham chiếu, GPT Image 2 tạo ra lịch sử chuyển khoản ngân hàng với đầy đủ chi tiết, số tài khoản, tên người nhận, ngày giờ giao dịch và định dạng chuẩn của ứng dụng ngân hàng trong thực tế.giao diện điện thoại, bài đăng mạng xã hội, thông báo ứng dụng đều được tái tạo hoàn hảo kể cả khi không có ảnh mẫu.
Tác động thực tế đã xuất hiện ngay lập tức. Bộ phận truyền thông của Xiaomi phải lên tiếng phủ nhận một loạt ảnh giả được tạo từ AI, trong đó có ảnh CEO Tim Cook của Apple đang "ký kết hợp tác với Xiaomi". Các CEO và lãnh đạo công ty lớn trở thành đối tượng bị làm giả nhiều nhất vì khuôn mặt của họ xuất hiện đầy đủ trên truyền hình và mạng xã hội, giúp AI tái tạo chính xác hơn so với người bình thường.
Tốc độ phát triển của AI tạo ảnh trong 3 năm rưỡi kể từ khi ChatGPT ra mắt cho thấy một bước nhảy vọt khó tin. Từ chỗ không viết được chữ, không tạo được bàn tay đúng, tạo ra hình người có vẻ giả tạo, AI đã tiến đến chỗ gần như không còn điểm yếu có thể nhận ra bằng mắt thường.
Trong bối cảnh đó, xu hướng hoài nghi với mọi ảnh chụp màn hình nhận được qua tin nhắn đang trở thành kỹ năng cần thiết.
Chủ động đầu tư hạ tầng công nghệ, triển khai lực lượng hỗ trợ rộng khắp và mở rộng nhiều điểm phục vụ trên toàn quốc, Viettel đang tạo điều kiện để khách hàng thực hiện xác thực thông tin thuê bao theo quy định, bảo vệ SIM chính chủ và hạn chế nguy cơ gián đoạn liên lạc.
Đồng bộ danh bạ trên Messenger giúp bạn dễ dàng tìm và kết nối với bạn bè, nhưng đôi khi lại gây phiền khi hiển thị quá nhiều liên hệ không cần thiết. Nếu muốn kiểm soát danh sách này tốt hơn, bạn hoàn toàn có thể tắt tính năng đồng bộ.
Từ ngày 15/4/2026, quy định xác thực sinh trắc học khuôn mặt đối với thuê bao di động của Bộ Khoa học và Công nghệ chính thức có hiệu lực. Với các thuê bao đã sử dụng số điện thoại để đăng ký tài khoản VNeID mức độ 2 hoặc đã xác thực bằng căn cước công dân gắn chip sẽ không phải thực hiện xác thực lại, trừ trường hợp có thay đổi thiết bị từ ngày 15/6.
Vì một lý do nào đó mà bạn muốn tìm lại những cuộc trò chuyện đã bị ẩn trên tài khoản Zalo nhưng lại không nhớ tên người liên hệ? Điều này khiến nhiều người gặp khó khăn khi muốn mở lại tin nhắn để xem nội dung cũ.
Nếu bạn quên mật khẩu cũ và không biết cách đổi mật khẩu Facebook, đừng quá lo lắng. Bài viết sẽ hướng dẫn chi tiết cách đặt lại mật khẩu và khôi phục quyền truy cập tài khoản trên máy tính hoặc iPhone.
Tình trạng điện thoại bị nóng là vấn đề nhiều người gặp phải trong quá trình sử dụng hằng ngày. Máy nóng không chỉ gây khó chịu khi cầm nắm mà còn ảnh hưởng đến hiệu suất, tuổi thọ pin và độ bền linh kiện bên trong.
Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) vừa tổ chức Lễ tạo khóa chứng thư số cho dịch vụ chữ ký số từ xa MySign, dưới sự chứng kiến trực tiếp của Đoàn công tác Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ).