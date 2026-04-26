Xem nhật ký Zalo trên điện thoại, máy tính tiện lợi

Để xem nhật ký Zalo, bạn có thể mở ứng dụng trên điện thoại và nhấn vào biểu tượng hình đồng hồ ở thanh menu để theo dõi các bài đăng, hình ảnh và hoạt động của bạn bè. Đối với máy tính hoặc phiên bản web, do chưa hỗ trợ đầy đủ tính năng này nên người dùng thường phải dùng phần mềm giả lập Android để truy cập như trên điện thoại.

Cách xem nhật ký Zalo trên điện thoại, máy tính nhanh chóng

Xem trên điện thoại:

Bạn có thể dễ dàng xem nhật ký Zalo sau khi cài đặt và đăng nhập ứng dụng, kể cả với tài khoản của người khác nếu họ để chế độ công khai.

Bước 1: Mở ứng dụng Zalo và đăng nhập vào tài khoản của bạn.

Bước 2: Tại giao diện chính, nhấn vào biểu tượng Nhật ký (hình đồng hồ) ở góc màn hình.

Bước 3: Ngay lập tức, bạn sẽ được chuyển đến mục nhật ký để xem các bài đăng, hình ảnh và trạng thái mới nhất trên Zalo.

Cách xem nhật ký Zalo trên máy tính bằng giả lập đơn giản

Để xem nhật ký Zalo trên máy tính, bạn có thể sử dụng phần mềm giả lập Android với các bước sau:

Bước 1: Tải và cài đặt một phần mềm giả lập Android trên máy tính.

Bước 2: Bạn có thể chọn các giả lập phổ biến như Bluestacks, NoxPlayer, Droid4X, Genymotion… (ví dụ dùng MemuPlay để thao tác).

Bước 3: Mở giả lập > Truy cập CH Play (Play Store) và cài đặt ứng dụng Zalo.

Bước 4: Khởi động Zalo trong giả lập và đăng nhập vào tài khoản của bạn.

Bước 5: Sau khi đăng nhập, nhấn vào biểu tượng Nhật ký (hình đồng hồ) giống trên điện thoại để xem các bài đăng, trạng thái một cách bình thường.

Dù sử dụng điện thoại hay máy tính, bạn đều có thể xem nhật ký Zalo một cách dễ dàng với vài thao tác đơn giản. Việc dùng giả lập trên máy tính là giải pháp hữu ích khi Zalo PC chưa hỗ trợ tính năng này. Hy vọng những hướng dẫn trên sẽ giúp bạn thao tác nhanh chóng và tận dụng tốt các tính năng của Zalo trong quá trình sử dụng.