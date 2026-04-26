Xem nhật ký Zalo trên điện thoại, máy tính tiện lợi

(Baohatinh.vn) - Muốn xem nhật ký Zalo, bạn chỉ cần nhấn biểu tượng đồng hồ trên điện thoại. Với PC hoặc web, cần dùng giả lập Android để truy cập và quản lý quyền riêng tư.

Để xem nhật ký Zalo, bạn có thể mở ứng dụng trên điện thoại và nhấn vào biểu tượng hình đồng hồ ở thanh menu để theo dõi các bài đăng, hình ảnh và hoạt động của bạn bè. Đối với máy tính hoặc phiên bản web, do chưa hỗ trợ đầy đủ tính năng này nên người dùng thường phải dùng phần mềm giả lập Android để truy cập như trên điện thoại.

Cách xem nhật ký Zalo trên điện thoại, máy tính nhanh chóng

Xem trên điện thoại:

Bạn có thể dễ dàng xem nhật ký Zalo sau khi cài đặt và đăng nhập ứng dụng, kể cả với tài khoản của người khác nếu họ để chế độ công khai.

Bước 1: Mở ứng dụng Zalo và đăng nhập vào tài khoản của bạn.

Bước 2: Tại giao diện chính, nhấn vào biểu tượng Nhật ký (hình đồng hồ) ở góc màn hình.

Bước 3: Ngay lập tức, bạn sẽ được chuyển đến mục nhật ký để xem các bài đăng, hình ảnh và trạng thái mới nhất trên Zalo.

Cách xem nhật ký Zalo trên máy tính bằng giả lập đơn giản

Để xem nhật ký Zalo trên máy tính, bạn có thể sử dụng phần mềm giả lập Android với các bước sau:

Bước 1: Tải và cài đặt một phần mềm giả lập Android trên máy tính.

Bước 2: Bạn có thể chọn các giả lập phổ biến như Bluestacks, NoxPlayer, Droid4X, Genymotion… (ví dụ dùng MemuPlay để thao tác).

Bước 3: Mở giả lập > Truy cập CH Play (Play Store) và cài đặt ứng dụng Zalo.

Bước 4: Khởi động Zalo trong giả lập và đăng nhập vào tài khoản của bạn.

Bước 5: Sau khi đăng nhập, nhấn vào biểu tượng Nhật ký (hình đồng hồ) giống trên điện thoại để xem các bài đăng, trạng thái một cách bình thường.

Dù sử dụng điện thoại hay máy tính, bạn đều có thể xem nhật ký Zalo một cách dễ dàng với vài thao tác đơn giản. Việc dùng giả lập trên máy tính là giải pháp hữu ích khi Zalo PC chưa hỗ trợ tính năng này. Hy vọng những hướng dẫn trên sẽ giúp bạn thao tác nhanh chóng và tận dụng tốt các tính năng của Zalo trong quá trình sử dụng.

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Cách tắt đồng bộ danh bạ trên Messenger và xóa danh sách

Đồng bộ danh bạ trên Messenger giúp bạn dễ dàng tìm và kết nối với bạn bè, nhưng đôi khi lại gây phiền khi hiển thị quá nhiều liên hệ không cần thiết. Nếu muốn kiểm soát danh sách này tốt hơn, bạn hoàn toàn có thể tắt tính năng đồng bộ.
Từ 15/4, tất cả thuê bao di động phải xác thực thông tin

Từ ngày 15/4/2026, quy định xác thực sinh trắc học khuôn mặt đối với thuê bao di động của Bộ Khoa học và Công nghệ chính thức có hiệu lực. Với các thuê bao đã sử dụng số điện thoại để đăng ký tài khoản VNeID mức độ 2 hoặc đã xác thực bằng căn cước công dân gắn chip sẽ không phải thực hiện xác thực lại, trừ trường hợp có thay đổi thiết bị từ ngày 15/6.
Sự thật về cha đẻ ChatGPT

Điều tra của New Yorker dựa trên khoảng 200 trang tài liệu nội bộ và hơn 100 cuộc phỏng vấn kết luận Sam Altman liên tục nói dối và ưu tiên quyền lực hơn an toàn AI.
Cách tìm Zalo bị ẩn mà không nhớ tên trên iPhone

Vì một lý do nào đó mà bạn muốn tìm lại những cuộc trò chuyện đã bị ẩn trên tài khoản Zalo nhưng lại không nhớ tên người liên hệ? Điều này khiến nhiều người gặp khó khăn khi muốn mở lại tin nhắn để xem nội dung cũ.
Mức giá gây sốc của iPhone gập

Apple dự kiến ra mắt iPhone Ultra màn hình gập vào năm 2026 với mức giá vượt ngưỡng 2.000 USD, đánh dấu bước ngoặt mới trong phân khúc smartphone siêu cao cấp.
Vấn đề của Samsung

Dù sở hữu thông số camera ấn tượng, cách phân bổ cảm biến của Samsung trên dòng Galaxy Ultra đang bộc lộ nhiều hạn chế về trải nghiệm thực tế và hiệu suất vận hành.
iPhone sẽ có camera 200 MP?

Apple được cho đang thử nghiệm ống kính camera 200 MP với kích thước cảm biến lớn, có thể trang bị trên iPhone ngay năm sau.
Điểm yếu trên Galaxy S26 Ultra

iFixit chấm Galaxy S26 Ultra 5/10 về khả năng sửa chữa, tương tự S25 Ultra ra mắt năm ngoái. Màn hình vẫn là điểm yếu lớn nhất khi chi phí thay thế có thể lên đến 399 USD.
Mark Zuckerberg sắp bị thay bằng AI

Meta đang xây dựng trợ lý AI riêng cho CEO Zuckerberg và triển khai hàng loạt công cụ AI nội bộ, trong bối cảnh công ty muốn vận hành tinh gọn để cạnh tranh với các startup AI.
Bước ngoặt công nghệ của Samsung

Sau nhiều năm bị chỉ trích là chỉ mang đến những bản nâng cấp "bình mới rượu cũ", Samsung Electronics cuối cùng đã có một bước đi gây tiếng vang thực sự.
Viettel Telecom tổ chức Lễ tạo khóa chứng thư số MySign

Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) vừa tổ chức Lễ tạo khóa chứng thư số cho dịch vụ chữ ký số từ xa MySign, dưới sự chứng kiến trực tiếp của Đoàn công tác Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ).
Sắp hết thời ChatGPT miễn phí

Gói sử dụng không giới hạn của ChatGPT sắp biến mất khi chi phí tính toán ngày càng tăng và AI trở nên tốn kém hơn, buộc OpenAI phải cân nhắc thay đổi cách thu phí người dùng.