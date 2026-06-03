Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Công nghệ

Thiết bị số

Thứ chưa từng có sẽ xuất hiện tại World Cup 2026

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Hội đồng bóng đá quốc tế (IFAB) chính thức phê duyệt cho phép các HLV sử dụng thiết bị điện tử như laptop chỉ đạo trực tiếp cho cầu thủ trong quãng nghỉ uống nước.

Hội đồng bóng đá quốc tế (IFAB) chính thức phê duyệt cho phép các HLV sử dụng thiết bị điện tử như laptop chỉ đạo trực tiếp cho cầu thủ trong quãng nghỉ uống nước.

HLV Pochettino mang laptop hướng dẫn các học trò trong vài phút bù nước. Ảnh: TNT Sports.
HLV Pochettino mang laptop hướng dẫn các học trò trong vài phút bù nước. Ảnh: TNT Sports.

Hội đồng bóng đá quốc tế (IFAB) ngày 1/6 đã chính thức thông qua quy định mới tại World Cup 2026, khi cho phép HLV và cộng sự sử dụng các thiết bị điện tử như laptop và máy tính bảng để chỉ đạo cầu thủ trong các quãng nghỉ.

Quy định mới được thảo luận ngay sau khi HLV Mauricio Pochettino của tuyển Mỹ đã tận dụng 3 phút trong khoảng nghỉ làm mát (cooling break) để tập hợp các học trò quanh một màn hình MacBook ngay tại khu vực kỹ thuật.

Tình huống này diễn ra vào khoảng giữa hiệp một, khi chuyên gia phân tích Alex Scott cầm chiếc laptop trên tay, trong lúc Pochettino liên tục chỉ vào màn hình để nhấn mạnh các lỗi cần sửa thông qua băng hình phân tích.

Sau trận đấu, vị chiến lược gia người Argentina thừa nhận ông không chắc liệu mình có được phép đưa ra những chỉ đạo tương tự tại giải đấu lớn nhất hành tinh hay không.

Dù vậy, IFAB đã khẳng định hoàn toàn không có lệnh cấm nào đối với việc huấn luyện viên trưởng sử dụng thiết bị điện tử trong trận đấu.

"Việc sử dụng bất kỳ hình thức liên lạc điện tử nào của các quan chức đội bóng đều được cho phép nếu nó liên quan trực tiếp đến sức khỏe, sự an toàn của cầu thủ hoặc lý do chiến thuật hay huấn luyện. Tuy nhiên, chỉ được phép sử dụng các thiết bị nhỏ gọn, cầm tay và có tính di động như micro, tai nghe, smartphone, đồng hồ thông minh, máy tính bảng và laptop", trích quy định của IFAB.

Theo một nguồn tin nội bộ tiết lộ với The Athletic, chiếu theo luật thi đấu hiện hành, huấn luyện viên trưởng và ban huấn luyện thậm chí có thể sử dụng laptop vào mọi thời điểm trong trận đấu.

znews.vn
Link bài gốc Copy link
https://znews.vn/thu-chua-tung-co-se-xuat-hien-tai-world-cup-2026-post1656136.html

Tin liên quan

Tags:

#World Cup 2026 #IFAB #huấn luyện viên #thiết bị điện tử #quy định bóng đá #Pochettino #chiến thuật

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Các đổi mật khẩu Wi-Fi chỉ trong tích tắc

Các đổi mật khẩu Wi-Fi chỉ trong tích tắc

Wi-Fi chậm, dễ mất kết nối hay có người lạ dùng là lúc bạn nên đổi mật khẩu để mạng ổn định hơn. Dưới đây là cách đổi Wi-Fi bằng điện thoại đơn giản, nhanh chóng.
Cách tắt giới hạn ứng dụng trên iPhone cho mọi phiên bản iOS

Cách tắt giới hạn ứng dụng trên iPhone cho mọi phiên bản iOS

Screen Time là một tính năng hữu ích giúp người dùng kiểm soát việc sử dụng điện thoại và xây dựng thói quen công nghệ lành mạnh. Việc hiểu rõ cách tắt giới hạn ứng dụng trên iPhone sẽ giúp bạn linh hoạt điều chỉnh thiết bị theo nhu cầu cá nhân.
Cách quay video 2 camera cùng lúc trên Android

Cách quay video 2 camera cùng lúc trên Android

Nhiều dòng điện thoại Android hiện nay đã hỗ trợ tính năng quay video 2 camera cùng lúc, giúp bạn ghi lại cả camera trước và sau trong cùng một khung hình cực kỳ tiện lợi.
Chi tiết mới lạ trên Galaxy Z TriFold 2

Chi tiết mới lạ trên Galaxy Z TriFold 2

Rò rỉ bằng sáng chế cho thấy Samsung đang nghiên cứu Galaxy Z TriFold 2 với khe cất bút S Pen được giấu trong bản lề, giải quyết điểm yếu lớn nhất của dòng điện thoại gập.
Apple sắp định nghĩa lại iPhone

Apple sắp định nghĩa lại iPhone

Apple đang chuẩn bị cho dự án mang tên "Glasswing" nhằm lột xác hoàn toàn iPhone 20, với thiết kế toàn kính và loại bỏ toàn bộ nút bấm vật lý.
Cách sao chép chữ từ ảnh trên Zalo

Cách sao chép chữ từ ảnh trên Zalo

Zalo trên điện thoại mới cập nhật tính năng mới, cho phép người dùng sao chép trực tiếp chữ trong ảnh được gửi trên Zalo mà không cần phải qua các ứng dụng phức tạp hay tải ảnh về máy.
Khi trí tuệ nhân tạo trở thành "con dao hai lưỡi" trong môi trường làm việc hiện đại

Khi trí tuệ nhân tạo trở thành "con dao hai lưỡi" trong môi trường làm việc hiện đại

Theo báo Liberation của Pháp, trong những năm gần đây, trí tuệ nhân tạo (AI) được ca ngợi như một công cụ giúp tăng năng suất và giải phóng con người khỏi các công việc lặp lại. Tuy nhiên, đằng sau những lời hứa hẹn đó, ngày càng nhiều người lao động trong lĩnh vực công nghệ - từ nhà thiết kế, lập trình viên đến kỹ sư - đang phải đối mặt với một thực tế khác: Mệt mỏi nhận thức, “sương mù não” và nguy cơ kiệt sức nghề nghiệp gia tăng.
Sắp có MacBook Ultra

Sắp có MacBook Ultra

Apple dự kiến mở rộng thương hiệu Ultra vào cuối năm nay với iPhone màn hình gập và MacBook OLED.
AI đang 'nuốt chửng' Internet

AI đang 'nuốt chửng' Internet

Một nghiên cứu quy mô lớn xác nhận hiện có tới 35% số website mới lập được tạo ra bởi các công cụ AI. Đáng chú ý, vào tháng 8/2022, tỷ lệ này gần như là số 0.
Sắp có điện thoại ChatGPT

Sắp có điện thoại ChatGPT

Smartphone của OpenAI có thể ra mắt vào năm 2028 với vi xử lý tuỳ chỉnh, tập trung vào trí tuệ nhân tạo.
Cách tìm iPhone bị mất khi tắt nguồn

Cách tìm iPhone bị mất khi tắt nguồn

Việc bỗng nhiên đánh rơi hay để quên chiếc điện thoại iPhone đắt giá khiến nhiều người lo lắng. Nhiều người không biết làm sao để tìm iPhone bị mất khi tắt nguồn.
Từ hôm nay, đừng tin ảnh chụp màn hình

Từ hôm nay, đừng tin ảnh chụp màn hình

GPT Image 2 của OpenAI có thể tạo ảnh chụp màn hình, lịch sử chuyển khoản và ảnh người nổi tiếng chân thực đến mức không thể phân biệt, làm dấy lên làn sóng tin giả trên mạng xã hội.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!