4 nâng cấp lớn có thể diễn ra trên iPhone 20

Theo MacRumors, iPhone 20 được kỳ vọng mang lại thành công tương tự iPhone X - mẫu máy đánh dấu chặng đường 10 năm của iPhone vào năm 2017 khi loại bỏ nút Home và mở ra kỷ nguyên màn hình tràn viền. Phiên bản 20 năm được dự đoán định hình lại ngôn ngữ thiết kế của điện thoại Apple trong thập kỷ tiếp theo.

Một ý tưởng về iPhone 20. Ảnh: Macrumors

Thiết kế kính nguyên khối uốn cong

Kính sẽ là chất liệu chính trong cuộc đại tu thiết kế mới của iPhone. Theo chuyên gia Mark Gurman của Bloomberg, iPhone 20 trang bị mặt lưng bằng kính kết hợp màn hình cong tràn bốn cạnh, hoàn toàn không có vết cắt. Đây được xem là phiên bản hiện thực hóa tham vọng về iPhone trông như tấm kính duy nhất của Jony Ive, cựu giám đốc thiết kế của Apple. Các nhà máy trong chuỗi cung ứng Apple hiện đã hoàn tất nâng cấp dây chuyền sản xuất với chất lượng tương đương iPhone Air thế hệ đầu.

Thay vì viền uốn cong sâu kiểu thác nước được Samsung sử dụng trên điện thoại Galaxy trước đây, Apple được cho là hướng tới tấm nền uốn cong đều bốn cạnh với đường cong nhỏ chứ không cuộn sâu sang hai bên. Kiểu dáng này giúp thao tác vuốt từ mép màn hình tự nhiên hơn, ngăn hiện tượng biến dạng nội dung tại điểm uốn. "Chuyên gia tin đồn" Ice Universe cho rằng hiệu ứng thị giác của màn hình không chỉ đến từ độ cong vật lý. Apple có thể kết hợp giữa hiện tượng khúc xạ ánh sáng, cấu trúc dẫn sáng và thủ thuật thị giác được tính toán kỹ lưỡng để khiến phần viền gần như biến mất.

Một số nguồn tin cho biết Apple gọi công nghệ này là Liquid Glass Display, đồng bộ với ngôn ngữ thiết kế phần mềm hiện tại. Viền màn hình của máy có thể chỉ 1,1 mm, mỏng hơn so với mức 1,44 mm trên iPhone 17 Pro.

Dynamic Island thu nhỏ

Mặt trước của iPhone 20 cũng sẽ có cải tiến lớn. Theo MacRumors, Apple muốn loại bỏ hoàn toàn các điểm khuyết bằng cách đưa Face ID và máy ảnh selfie ẩn dưới màn hình. Trang này dẫn nguồn tin từ chuỗi cung ứng rằng hãng đang thử nghiệm vùng kính siêu vi trong suốt cho phép cảm biến hồng ngoại của Face ID xuyên qua.

Tuy nhiên, chuyên gia Ross Young của công ty nghiên cứu thị trường DSCC nhận định công nghệ trên khó có thể kịp hoàn thiện vào năm 2027. Do đó, Apple nhiều khả năng vẫn thiết kế một lỗ đục nhỏ trên màn hình, hoặc tạo phiên bản Dynamic Island thu gọn.

Hai tùy chọn kích thước

Apple dự kiến tung ra hai phiên bản kích thước, tương tự dòng Pro hiện nay, với màn hình 6,3 inch và 6,9 hoặc 7 inch nhờ phần viền siêu mỏng.

Khung máy là dải kim loại mỏng được đánh bóng, nhưng chất liệu cụ thể chưa xác định. Dù có tin đồn Apple sẽ quay lại dùng khung titan, hoặc Liquid Metal, tài khoản Fixed Focus Digital cho rằng nhôm vẫn là lựa chọn duy nhất hiện tại để đáp ứng khả năng tản nhiệt trực tiếp trên thiết bị.

Nút bấm cảm ứng lực

Apple cũng được cho là đang tái khởi động dự án Project Bongo nhằm thay thế toàn bộ phím bấm vật lý từ phím nguồn, tăng giảm âm lượng, Action và Camera Control, bằng phím cảm ứng lực dạng rắn tích hợp thẳng vào khung máy, hoàn toàn không có chuyển động vật lý khi bấm.

Việc mục tiêu loại bỏ khe hở vật lý cho phím cơ học, nút cảm ứng lực phù hợp với thiết kế liền mạch của iPhone 20. Một số nguồn tin nói các phím bấm này đã vượt qua bài kiểm tra khi sử dụng với găng tay, tay ướt, nhiệt độ khắc nghiệt và khi đeo ốp lưng. Một vi xử lý tiêu thụ ít năng lượng sẽ giữ cho phím tiếp tục hoạt động ngay cả khi thiết bị tắt nguồn hoặc hết pin.