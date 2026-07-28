Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Bạn cần biết

Thiết bị - Di động

Điều gì giúp iPhone 17 Series duy trì sức hút sau gần một năm ra mắt?

P.V
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Thị trường smartphone liên tục xuất hiện nhiều flagship mới, nhưng iPhone 17 Series vẫn duy trì vị thế trong nhóm điện thoại cao cấp được quan tâm.

Sức hút của dòng máy này không chỉ đến từ thương hiệu Apple mà còn nhờ trải nghiệm sử dụng ổn định, khả năng giữ giá và hệ sinh thái đồng bộ. Đây cũng là thời điểm nhiều người cân nhắc xuống tiền khi mức chi phí sở hữu đã dễ tiếp cận hơn so với thời điểm mở bán.

Vì sao iPhone 17 Series vẫn giữ sức hút sau gần một năm?

Nhiều yếu tố giúp dòng máy này tiếp tục được người dùng lựa chọn, từ trải nghiệm sử dụng hằng ngày cho đến camera và giá trị sử dụng lâu dài. Cụ thể:

1. Trải nghiệm sử dụng vẫn đáp ứng tốt nhu cầu hiện nay

Thiết kế của điện thoại iPhone 17 vẫn giữ được tính hiện đại với khung máy cao cấp, màn hình Super Retina XDR hỗ trợ ProMotion 120Hz và lớp kính Ceramic Shield 2 giúp tăng độ bền trong quá trình sử dụng. Những yếu tố này mang lại trải nghiệm hiển thị mượt mà, đồng thời giúp thiết bị chưa có dấu hiệu lỗi thời khi đặt cạnh nhiều mẫu flagship mới.

Hiệu năng tiếp tục là điểm mạnh khi chip A19 xử lý tốt từ các tác vụ thường ngày đến chỉnh sửa hình ảnh, chơi game hay đa nhiệm. Bên cạnh đó, Apple Intelligence được tích hợp sâu vào hệ điều hành giúp tối ưu nhiều thao tác hằng ngày, trong khi iOS mang lại khả năng vận hành ổn định và nhất quán trong thời gian dài.

screenshot-1785142915.png

Ở phân khúc cao cấp, trải nghiệm sử dụng lâu dài luôn là điều được quan tâm hơn cấu hình đơn thuần. Nhờ hiệu năng còn nhiều dư địa cùng khả năng tối ưu phần mềm, iPhone 17 Pro vẫn đáp ứng tốt nhu cầu học tập, làm việc và giải trí trong nhiều năm mà chưa tạo cảm giác chậm hay lỗi thời.

2. Camera và hệ sinh thái tiếp tục tạo khác biệt

Hệ thống camera tiếp tục là một trong những lợi thế nổi bật của dòng sản phẩm này. Camera độ phân giải cao hỗ trợ chụp ảnh chi tiết, quay video 4K Dolby Vision, chế độ Điện Ảnh và nhiều tính năng xử lý hình ảnh giúp người dùng linh hoạt hơn trong quá trình sáng tạo nội dung.

Nhờ chất lượng hình ảnh và video ổn định, thiết bị hợp với nhiều nhóm người dùng như người sáng tạo nội dung, người thường xuyên quay vlog hoặc ghi lại các hoạt động hằng ngày. Đặc biệt, các dòng iPhone 17 Pro Max và iPhone 17 Pro chính hãng còn được trang bị hệ thống camera Pro Fusion cùng khả năng quay ProRes, mở rộng thêm lựa chọn cho những nhu cầu chuyên nghiệp hơn.

screenshot-1785142949.png

Bên cạnh camera, hệ sinh thái Apple tiếp tục tạo nên khác biệt rõ rệt. Việc đồng bộ với MacBook, iPad, Apple Watch và AirPods thông qua AirDrop, Handoff hay iCloud giúp quá trình làm việc và chia sẻ dữ liệu diễn ra liền mạch trên nhiều thiết bị.

3. Giá trị sử dụng lâu dài giúp máy giữ sức hút

Một trong những lý do khiến dòng iPhone luôn duy trì sức hút là chính sách cập nhật iOS trong nhiều năm. Các bản cập nhật không chỉ bổ sung tính năng mới mà còn cải thiện hiệu năng, bảo mật và khả năng tương thích với hệ sinh thái, giúp thiết bị tiếp tục dùng tốt theo thời gian.

Ngoài yếu tố phần mềm, khả năng giữ giá cũng góp phần nâng cao giá trị sở hữu. Đây là đặc điểm được nhiều người dùng cân nhắc khi lựa chọn điện thoại cao cấp, bởi thiết bị vẫn duy trì giá trị tốt sau một thời gian sử dụng, thuận lợi hơn khi có nhu cầu nâng cấp.

screenshot-1785142963.png

Độ ổn định trong quá trình vận hành cùng vòng đời sử dụng kéo dài giúp chi phí sở hữu trở nên hợp lý hơn nếu xét trên thời gian sử dụng thực tế. Chính những yếu tố này đã góp phần giúp iPhone 17 Series tiếp tục được nhiều người dùng lựa chọn ngay cả sau gần một năm ra mắt.

Có nên mua iPhone 17 Series ở thời điểm hiện tại?

Ở thời điểm hiện tại, iPhone 17 Series vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc với những ai đang có nhu cầu nâng cấp thiết bị. Mức chi phí sở hữu đã dễ tiếp cận hơn so với giai đoạn mới mở bán, phù hợp với người dùng chuyển từ iPhone đời cũ hoặc từ hệ điều hành Android.

Hiệu năng chip xử lý cùng hệ thống camera trên dòng máy này vẫn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng trong vài năm tới. Việc lựa chọn ở giai đoạn này giúp cân bằng giữa chi phí bỏ ra và trải nghiệm nhận lại, thay vì phải chờ đợi các dòng máy hoàn toàn mới.

screenshot-1785142977.png

Sau gần một năm ra mắt, iPhone 17 Series vẫn duy trì sức hút nhờ thiết kế hiện đại, hiệu năng ổn định, camera chất lượng cùng hệ sinh thái Apple đồng bộ.

Nếu đang tìm kiếm một mẫu iPhone 17 Series chính hãng với mức giá tốt hơn thời điểm mở bán, khách hàng có thể tham khảo các phiên bản cùng nhiều ưu đãi tại Di Động Việt.

Liên hệ hotline 1800.6018 hoặc truy cập website didongviet.vn để được tư vấn chi tiết.

Tags:

#iPhone 17 #Apple #camera #hiệu năng #Di Động Việt

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Lên đời iPhone 17 ngay hôm nay nhận trợ giá sốc ở CellphoneS

Lên đời iPhone 17 ngay hôm nay nhận trợ giá sốc ở CellphoneS

iPhone 17 gây nhiều chú ý nhờ loạt nâng cấp mạnh về hiệu năng, camera và thiết kế, nhưng mức giá khiến không ít người dùng phân vân. Nếu người dùng muốn sở hữu chiếc máy này với giá tốt, ghé ngay CellphoneS đang có nhiều ưu đãi.
Vì sao MacBook Neo dường như đang phổ biến rất nhanh?

Vì sao MacBook Neo dường như đang phổ biến rất nhanh?

MacBook Neo đang trở thành cái tên được nhắc nhiều trong nhóm laptop mỏng nhẹ nhờ mức giá dễ tiếp cận hơn và định vị rõ cho nhu cầu học tập, văn phòng. Sức hút của mẫu máy này không chỉ đến từ logo Apple, mà còn từ việc nó chạm đúng một khoảng trống lớn của thị trường.
Mẹo sử dụng camera OPPO Find X9 Ultra bật tính năng ẩn này để chụp ảnh nét căng

Mẹo sử dụng camera OPPO Find X9 Ultra bật tính năng ẩn này để chụp ảnh nét căng

OPPO Find X9 Ultra được trang bị cảm biến kích thước lớn, thuật toán AI cùng nhiều chế độ chụp chuyên sâu. Nếu biết cách kích hoạt và sử dụng đúng từng tính năng, người dùng có thể tạo ra những bức ảnh sắc nét, màu sắc chân thực. Dưới đây là những mẹo hữu ích giúp tận dụng tối đa hệ thống camera của chiếc smartphone này.
Vượt mặt nhiều flagship: OPPO Reno16 F sở hữu áo giáp kháng nước bụi IP69K tối cao

Vượt mặt nhiều flagship: OPPO Reno16 F sở hữu áo giáp kháng nước bụi IP69K tối cao

OPPO Reno16 F 5G là một thiết bị đáng chú ý năm 2026 khi đạt chuẩn IP66, IP68, IP69 và IP69K kháng nước bụi toàn diện hiếm gặp ở phân khúc tầm trung. Bên cạnh khả năng bảo vệ ở mức cao, máy vẫn giữ thiết kế mỏng nhẹ và kết cấu chắc chắn. Hiệu ứng HoloVerse 3D mang đến diện mạo trẻ trung, tăng chiều sâu cho mặt lưng.
Combo nhông sên dĩa và lọc gió STB: “Cú hích” hiệu năng, nâng tầm trải nghiệm lái

Combo nhông sên dĩa và lọc gió STB: “Cú hích” hiệu năng, nâng tầm trải nghiệm lái

Áp lực từ khói bụi, tải trọng và những cung đường gồ ghề thường khiến xe máy của bạn nhanh chóng xuống cấp, vận hành ì ạch. Để khôi phục phong độ và mang lại sự mượt mà tuyệt đối cho “xế yêu”, việc nâng cấp đồng bộ bộ đôi nhông sên dĩa STB và lọc gió STB đang là giải pháp được các chuyên gia đánh giá cao nhất hiện nay.
Cài Office 365 tại CellphoneS sẵn sàng cho học tập và làm việc

Cài Office 365 tại CellphoneS sẵn sàng cho học tập và làm việc

Mua Office 365 bản quyền là giải pháp nhanh gọn giúp bạn sở hữu trọn bộ ứng dụng văn phòng chính hãng của Microsoft. Bộ công cụ này đáp ứng đầy đủ nhu cầu học tập lẫn công việc chuyên nghiệp. Bài viết dưới đây sẽ ưu điểm khi mua hàng cùng quy trình cài đặt gói 365 tại CellphoneS.
iPhone 15 cũ và iPhone 16 Pro Max cũ - đừng mua nếu chưa hiểu rõ

iPhone 15 cũ và iPhone 16 Pro Max cũ - đừng mua nếu chưa hiểu rõ

iPhone 15 cũ và iPhone 15 Pro Max cũ vẫn là hai lựa chọn nhận được nhiều sự chú ý trên thị trường thiết bị đã qua sử dụng. Một bên có mức giá dễ tiếp cận hơn, trong khi bên còn lại nổi bật với cấu hình và trải nghiệm cao cấp hơn.
So sánh Xiaomi Redmi Watch 5 Lite và Active: Thêm vài trăm nghìn, bạn nhận được gì?

So sánh Xiaomi Redmi Watch 5 Lite và Active: Thêm vài trăm nghìn, bạn nhận được gì?

Trong phân khúc smartwatch giá rẻ của Xiaomi, Redmi Watch 5 Lite và Watch 5 Active là hai lựa chọn nổi bật được nhiều người dùng cân nhắc. Chỉ chênh nhau “vài trăm nghìn”, nhưng trải nghiệm giữa hai phiên bản lại có những điểm khác biệt. Vậy đâu là lựa chọn phù hợp hơn với người dùng, hãy cùng tìm hiểu qua bài chia sẻ sau.
Top tai nghe bluetooth không dây xài bền, nghe nhạc êm, giá rẻ

Top tai nghe bluetooth không dây xài bền, nghe nhạc êm, giá rẻ

Tai nghe bluetooth đã trở thành phụ kiện quen thuộc trong đời sống hiện đại. Sản phẩm được thiết kế không dây nhỏ gọn giúp người dùng dễ dàng sử dụng ở bất kỳ đâu. Tích hợp nhiều công nghệ mới như kháng nước, bụi, kết nối nhanh và chống ồn ANC, thiết bị này ngày càng mang lại trải nghiệm tiện lợi hơn cho người dùng.
Nên lắp camera hãng nào tại Huế?

Nên lắp camera hãng nào tại Huế?

Nhiều người mua camera theo giá hoặc theo người quen tư vấn, sau đó hối hận vì không phù hợp với không gian và mục đích sử dụng.
Top 8 dịch vụ cloud server hỗ trợ đa nền tảng tốt nhất

Top 8 dịch vụ cloud server hỗ trợ đa nền tảng tốt nhất

Sau khi xác định rõ nhu cầu vận hành web, app, API hay SaaS, doanh nghiệp có thể bắt đầu so sánh các nền tảng cloud server phù hợp. Mỗi nhà cung cấp sẽ có thế mạnh riêng về hiệu năng, khả năng mở rộng, mức độ dễ triển khai và hỗ trợ kỹ thuật.
Xuất hiện đối thủ xứng tầm của MacBook Neo?

Xuất hiện đối thủ xứng tầm của MacBook Neo?

Sự ra mắt của MacBook Neo đã thiết lập một tiêu chuẩn mới cho dòng laptop giá rẻ của Apple, nhưng thị trường Windows không hề đứng yên. Với sự xuất hiện của HP OmniBook 5, người dùng hiện có hai sự lựa chọn cực kỳ hấp dẫn trong phân khúc laptop phổ thông.
Tổng hợp 85 công cụ tính toán tại Máy tính online app

Tổng hợp 85 công cụ tính toán tại Máy tính online app

Máy tính online app (maytinhonline.app) là nền tảng cung cấp hệ thống công cụ tính toán đa dạng, hỗ trợ từ học sinh, sinh viên đến người đi làm. Với hơn 85 công cụ, website đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau từ học tập, tài chính đến đời sống.
Ra mắt ứng dụng website thông tin thời tiết Hải Phòng

Ra mắt ứng dụng website thông tin thời tiết Hải Phòng

Người dân đang sinh sống, làm việc hoặc có kế hoạch đến Hải Phòng du lịch, trải nghiệm nay đã có thêm một kênh theo dõi dự báo thời tiết nhanh chóng, đơn giản và thuận tiện. Website https://thoitiethaiphong.com, là một ứng dụng thông minh, cập nhật chi tiết theo thời gian thực các thông tin về thời tiết và du lịch Hải Phòng.
VPS giá rẻ có phải lựa chọn tối ưu cho website trong 2026?

VPS giá rẻ có phải lựa chọn tối ưu cho website trong 2026?

Trong bối cảnh kinh doanh trực tuyến bùng nổ, website đã trở thành một hạ tầng thiết yếu, thay vì chỉ là lựa chọn mang tính bổ trợ như trước đây. Tuy nhiên, chi phí vẫn là rào cản lớn với cá nhân và doanh nghiệp nhỏ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!