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Thiết bị - Di động

Smartphone đang tiến gần máy ảnh hay chỉ đang vay mượn hình thức của máy ảnh?

P.V
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Smartphone ngày nay không chỉ nâng số megapixel hay thêm bộ lọc màu. Nhiều hãng đang thử đưa ngôn ngữ quang học của máy ảnh lên điện thoại, trong đó có hướng đi dùng ống kính rời.

Điều này đặt ra một câu hỏi đáng chú ý: điện thoại đang thật sự tiến gần máy ảnh, hay mới dừng ở việc mượn ngoại hình và cảm hứng thiết kế?

Khi điện thoại không còn chỉ chạy đua thông số

Trong vài năm gần đây, cuộc đua camera phone đã thay đổi rõ rệt. Thay vì chỉ tăng độ phân giải, các hãng bắt đầu nói nhiều hơn về tiêu cự, cảm biến lớn, xử lý màu sắc và trải nghiệm cầm chụp. Đây là dấu hiệu cho thấy smartphone đang học máy ảnh ở phần cốt lõi hơn, chứ không chỉ ở vẻ ngoài.

Một ví dụ dễ thấy là sự xuất hiện của ống kính OPPO Hasselblad, dòng phụ kiện đẩy câu chuyện nhiếp ảnh di động sang hướng gần với hệ máy ảnh hơn. Khi một chiếc điện thoại có thể gắn thêm ống kính tele rời, câu hỏi không còn là “camera có đẹp không”, mà là “điện thoại đã đi xa tới đâu trong hành trình trở thành công cụ chụp ảnh nghiêm túc”.

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Ống kính rời cho thấy smartphone đang thử tiến gần máy ảnh bằng nâng cấp quang học thực tế, không chỉ bằng thiết kế.

Tiến gần máy ảnh ở đâu?

Điểm tiến gần rõ nhất nằm ở quang học. Với phụ kiện tele dành cho OPPO Find X9 Pro, người dùng không chỉ nhận thêm một chi tiết trang trí ở mặt lưng, mà có thêm cách tiếp cận ảnh chụp xa theo đúng tinh thần của ống kính chuyên dụng. Dữ liệu sản phẩm cho thấy phụ kiện này tương thích với OPPO Find X9 Pro, có tiêu cự 230 mm, khẩu độ f/2.1 và gắn với hệ cảm biến 200 MP.

Điều đó cho thấy đây không đơn thuần là “ốp lưng kiểu máy ảnh”. Khi hãng bắt đầu nói bằng tiêu cự và cách mở rộng khả năng chụp, smartphone đã tiến thêm một bước từ nhiếp ảnh điện toán sang kết hợp giữa phần mềm và phần cứng quang học.

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Cách gắn phụ kiện vào máy cho thấy trải nghiệm chụp ảnh trên điện thoại đang được mở rộng theo hướng chuyên biệt hơn.

Nhưng smartphone vẫn chưa thành máy ảnh

Dù vậy, tiến gần không đồng nghĩa thay thế hoàn toàn. Một hệ máy ảnh thực thụ vẫn mạnh ở độ linh hoạt ống kính, khả năng kiểm soát thủ công sâu, thời lượng tác nghiệp dài và tính ổn định khi chụp nhiều bối cảnh liên tiếp. Smartphone hiện nay, kể cả khi gắn thêm lens, vẫn phải ưu tiên sự gọn nhẹ, tính di động và cách dùng nhanh.

Nói cách khác, smartphone đang học máy ảnh theo hướng chọn lọc. Nó lấy những gì hữu ích nhất với số đông như zoom xa hơn, màu sắc đặc trưng hơn, cảm giác bấm chụp “đã tay” hơn, nhưng chưa thể mang toàn bộ hệ sinh thái máy ảnh sang thân máy mỏng nhẹ.

Vì thế, nếu người dùng cần một thiết bị chuyên cho công việc sáng tạo dài hơi, quay chụp chuyên sâu hoặc thay đổi nhiều loại ống kính, nhóm máy ảnh Sony vẫn là lựa chọn có vị trí riêng. Smartphone hiện đại phù hợp hơn với nhu cầu chụp nhanh, chia sẻ nhanh và tối ưu sự tiện lợi mỗi ngày.

Vay mượn hình thức hay tạo ra giá trị mới?

Câu trả lời nằm ở cách phụ kiện được dùng. Nếu một thiết kế chỉ làm điện thoại trông giống máy ảnh hơn, nó dừng ở mức gợi cảm hứng thị giác. Nhưng nếu phụ kiện tạo ra khác biệt trong tiêu cự, bố cục ảnh và tình huống chụp thực tế, đó là giá trị sử dụng mới.

Trường hợp của OPPO cho thấy ranh giới này đang dần rõ hơn. Việc đưa ống kính tele rời lên smartphone không khiến điện thoại biến thành máy ảnh chuyên nghiệp, nhưng nó chứng minh smartphone đã bước qua giai đoạn “bắt chước ngoại hình”. Hãng đang thử bổ sung một mảnh ghép quang học thật sự cho trải nghiệm di động.

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Phụ kiện tele gắn ngoài mở ra khác biệt ở góc chụp và khả năng tiếp cận chủ thể xa trên smartphone.

Câu trả lời có lẽ là: Vừa gần hơn, vừa vẫn khác

Smartphone hôm nay không còn chỉ vay mượn hình thức của máy ảnh. Ở những sản phẩm có định hướng rõ về quang học, thiết bị đã tiến gần hơn đến bản chất của việc chụp ảnh: kiểm soát khung hình, mở rộng tiêu cự và tạo khác biệt bằng phần cứng thực tế. Tuy nhiên, sự khác biệt về triết lý sử dụng vẫn còn nguyên: máy ảnh phục vụ sự chuyên sâu, còn smartphone phục vụ sự tiện dụng.

Nếu đang muốn thử một hướng chụp ảnh di động mới, người dùng có thể tham khảo Ống kính OPPO Hasselblad tại Thế Giới Di Động. Sản phẩm được giới thiệu là ống kính tele dành cho OPPO Find X9 Pro, đi kèm ốp lưng từ tính siêu bền, có hỗ trợ giao nhanh 1 giờ và chính sách bảo hành chính hãng, phù hợp với người muốn mở rộng trải nghiệm chụp tele trên điện thoại theo cách gọn gàng hơn.

Tags:

#smartphone #máy ảnh #ống kính #chụp ảnh #phụ kiện #Thế Giới Di Động

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