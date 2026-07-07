Mẹo sử dụng camera OPPO Find X9 Ultra bật tính năng ẩn này để chụp ảnh nét căng

Một số mẹo sử dụng camera OPPO Find X9 Ultra chụp ảnh đẹp

Hệ thống camera trên OPPO Find X9 Ultra được tối ưu nhờ thuật toán xử lý hình ảnh thế hệ mới. Với những mẹo dưới đây, chất lượng ảnh có thể được cải thiện rõ rệt từ độ chi tiết, màu sắc cho đến khả năng hậu kỳ về sau.

Bật tính năng chụp ảnh RAW Max

Nếu thường xuyên chỉnh sửa ảnh bằng các ứng dụng hậu kỳ trên điện thoại, thì chế độ RAW Max là tính năng bạn rất nên kích hoạt. Khác với ảnh JPEG, ảnh RAW Max lưu giữ gần như toàn bộ dữ liệu mà cảm biến ghi nhận. Trên Find X9 Ultra, chế độ RAW Max hỗ trợ độ sâu màu cao, giữ lại nhiều thông tin ở vùng sáng và vùng tối.

Người dùng có thể bật chế độ RAW Max

Bên cạnh đó, ảnh RAW Max còn giúp cân bằng trắng được điều chỉnh linh hoạt hơn sau khi chụp. Nếu vô tình thiết lập sai nhiệt độ màu hoặc chụp dưới nguồn sáng phức tạp, người dùng vẫn có thể chỉnh sửa dễ dàng mà chất lượng ảnh gần như không bị giảm.

Tận dụng khả năng crop từ camera 200MP

Find X9 Ultra sở hữu cảm biến tele có độ phân giải lên đến 200MP không chỉ tạo ra những bức ảnh giàu chi tiết, mà còn mang đến khả năng crop cực kỳ ấn tượng. Với ảnh gốc 200MP, ngay cả khi cắt một vùng nhỏ, lượng điểm ảnh còn lại vẫn đủ lớn để giữ được độ sắc nét.

Khả năng Crop vẫn duy trì độ nét của ảnh

Ngoài ra, dòng OPPO Find X này còn có khả năng crop từ ảnh 200MP cũng rất tiện khi muốn thay đổi bố cục. Chẳng hạn, nếu chủ thể nằm lệch khung hoặc có nhiều chi tiết thừa, người dùng chỉ cần cắt lại mà vẫn giữ được chất lượng đủ cao để chia sẻ lên mạng xã hội hoặc in ảnh.

Tùy chỉnh ISO thủ công khi chụp

Khi chụp ngoài trời vào ban ngày, người dùng nên giữ ISO ở mức khoảng 50–100 để ảnh đạt chất lượng cao. Khi chụp trong nhà có ánh sáng ổn định, mức ISO từ 200–400 thường đủ để cân bằng giữa độ sáng và độ chi tiết.

Đối với cảnh đêm, thay vì tăng ISO lên quá cao như 3200 hoặc 6400, người dùng có thể giảm ISO xuống khoảng 100–400 rồi giữ máy thật chắc hoặc sử dụng chân máy để tăng thời gian phơi sáng. Cách này giúp ảnh ít nhiễu hơn và giữ được màu sắc tự nhiên.

Vệ sinh ống kính thường xuyên

Sau một thời gian sử dụng, mặt kính bảo vệ camera của OPPO Find X9 Ultra dễ bám bụi, dấu vân tay, hơi nước hoặc dầu từ tay. Những vết bẩn này tuy rất nhỏ nhưng có thể làm giảm đáng kể chất lượng ảnh.

Người dùng nên vệ sinh camera.

Trước khi chụp, người dùng nên sử dụng khăn microfiber mềm hoặc khăn lau chuyên dụng dành cho kính để lau nhẹ bề mặt camera. Nếu điện thoại từng tiếp xúc với nước biển, mồ hôi hoặc bụi mịn, việc vệ sinh càng trở nên cần thiết. Camera sạch giúp ảnh chụp chi tiết và sắc nét hơn.

Gợi ý địa điểm mua OPPO Find X9 Ultra chính hãng

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OPPO Find X9 Ultra gây ấn tượng với hệ thống camera độ phân giải cao kết hợp thuật toán xử lý hình ảnh tiên tiến. Nhờ đó, người dùng có thể dễ dàng ghi lại những bức ảnh sắc nét, chân thực và tận hưởng trải nghiệm nhiếp ảnh chất lượng trong nhiều điều kiện khác nhau.