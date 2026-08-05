Galaxy AI và Gemini Intelligence trên Galaxy Z Series mới: Trợ lý AI thông minh hơn từng ngày

Đây được xem là công nghệ đặc sắc nhất, xuyên suốt toàn bộ dòng Galaxy Z Series mới.

Galaxy AI được "may đo" riêng cho từng trải nghiệm gập

Thay vì áp dụng một trải nghiệm AI giống nhau cho mọi thiết bị, Samsung tối ưu Galaxy AI theo từng kiểu dáng gập mở. Trên Samsung Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Fold8 Ultra, màn hình lớn giúp việc đa nhiệm cùng AI trở nên trực quan hơn - người dùng có thể vừa trò chuyện với trợ lý AI, vừa mở song song ứng dụng khác trên cùng một màn hình. Trong khi đó, trên Samsung Galaxy Z Flip8, FlexWindow tích hợp AI mang thông tin và các phím tắt quan trọng đến ngay tầm tay, không cần mở máy.

Galaxy AI trên dòng sản phẩm Galaxy Gập mới

Now Brief và Now Nudge: Từ thông tin đến hành động

Now Brief tổng hợp những nội dung được cá nhân hóa theo thói quen, sở thích và nhu cầu hằng ngày của người dùng thông qua các thẻ thông tin có thể tùy chỉnh và đề xuất phù hợp theo thời điểm.

Now Nudge đi xa hơn một bước: khi người dùng đang lên kế hoạch trong lúc trò chuyện, AI có thể chủ động gợi ý bước tiếp theo - như kiểm tra lịch trình, tìm địa điểm hoặc lưu vị trí - giúp biến thông tin thành hành động cụ thể mà không cần thao tác thủ công.

Gemini Intelligence: Từ yêu cầu đến kết quả chỉ với vài bước

Với Gemini Intelligence, người dùng chỉ cần mô tả điều mình cần, thậm chí kèm theo ngữ cảnh màn hình hoặc hình ảnh, để AI tự động hoàn thành tác vụ. Khả năng tự động hóa ứng dụng hiện hỗ trợ hơn 40 ứng dụng và dịch vụ, từ tra cứu vé, tìm nhà hàng gần đó đến đặt chỗ.

Bên cạnh đó, Gemini Notebook cho phép người dùng tập hợp ghi chú, hình ảnh, bản ghi âm, tệp và tài liệu trong một không gian làm việc liên tục. Tính năng kéo-thả trong chế độ Chia đôi màn hình giúp thao tác trực quan hơn, biến các tệp và hình ảnh thành tổng quan âm thanh, đồ họa thông tin, báo cáo hoặc tóm tắt cuộc họp chỉ trong vài thao tác.

Kết nối liền mạch trên toàn hệ sinh thái Galaxy

Trải nghiệm AI trở nên liền mạch hơn khi Galaxy Z Series mới kết nối với Galaxy Watch Ultra2, Galaxy Watch9 và cả kính mắt thông minh sắp ra mắt của Samsung. Từ dữ liệu sức khỏe đến thói quen hằng ngày, Galaxy AI giúp người dùng chuyển đổi mượt mà giữa các thiết bị với sự hỗ trợ cá nhân hóa xuyên suốt cả ngày.

Đi cùng những trải nghiệm cá nhân hóa này là các lớp bảo mật Samsung Knox, giúp dữ liệu người dùng được xử lý và lưu trữ an toàn ngay trên thiết bị, đồng thời mang lại quyền kiểm soát rõ ràng hơn đối với cách các tính năng AI hoạt động.

Ưu đãi đặt trước Galaxy Z Series mới tại Viettel Store

Từ 22/07 đến 07/08/2026, khách hàng đặt trước Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 hoặc Galaxy Z Flip8 tại Viettel Store có thể lựa chọn 1 trong 2 chương trình ưu đãi:

- KM1: Giảm ngay 5 triệu đồng + Giảm thêm 2 triệu đồng khi mua kèm gói cước.

- KM2: Giảm đến 8 triệu đồng khi thu cũ đổi mới.

Ưu đãi chung:

- Giảm 1 triệu đồng khi trả góp qua Samsung Finance+.

- Giảm 500.000đ khi thanh toán qua thẻ tín dụng MB Bank.

- Tặng gói dịch vụ Z Series trị giá đến 20 triệu đồng: miễn phí 1 lần thay màn hình trong 2 năm (15 triệu đồng), Google AI Pro 6 tháng (3 triệu đồng), cùng đặc quyền hậu mãi (dán màn hình, kiểm tra thiết bị toàn diện, vệ sinh thiết bị, đặt hẹn sửa chữa, giao nhận tận nơi)

- Ưu đãi mua kèm phụ kiện giảm đến 30%, mua kèm Galaxy Watch Ultra2/Watch9 giảm đến 3 triệu đồng

- Trả góp 0% lãi suất, trả trước 0đ, kỳ hạn đến 24 tháng

- Tặng tài khoản số đẹp MB Bank: xxx88888888

Cách đặt trước: Khách hàng đặt cọc 500.000đ để giữ máy, có thể chọn đặt cọc online hoặc trực tiếp tại siêu thị Viettel Store. Khi đặt cọc, khách hàng lựa chọn phiên bản dung lượng (256GB/512GB/1TB) và màu sắc mong muốn (Tím Lavender, Đen Graphite, Trắng Cream).

Minigame "Đặt trước Galaxy Gập – Trúng Gấp Đôi Quà" (áp dụng đến hết 17/08/2026, dành cho khách đặt trước và nhận hàng tại Viettel Store, tổng giá trị giải thưởng đến 100 triệu đồng):

- Cơ hội trúng 01 Galaxy Z Flip8 256GB trị giá 31.990.000đ

- 02 Galaxy Watch9 40mm trị giá 9.990.000đ

- 05 Galaxy Buds4 trị giá 4.990.000đ

- 88 ví da Magnet trị giá 490.000đ

Galaxy AI trên Galaxy Z Series mới không chỉ là những tính năng đơn lẻ, mà là một trợ lý ngày càng chủ động và cá nhân hóa, giúp người dùng hoàn thành công việc nhanh hơn với ít thao tác hơn. Đây chính là công nghệ tạo nên sự khác biệt rõ rệt nhất giữa thế hệ Galaxy Z mới và các dòng điện thoại gập trước đây.

Ưu đãi đặt trước sản phẩm tại Viettel Store

Đặt trước Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 hoặc Galaxy Z Flip8 ngay hôm nay tại Viettel Store để trải nghiệm Galaxy AI sớm nhất, cùng cơ hội trúng quà lên đến 100 triệu đồng!