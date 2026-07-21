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Top 5 đồng hồ thông minh chống nước cực đỉnh cho bạn tha hồ tắm biển

P.V
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Đồng hồ thông minh kháng nước có chỉ số từ 5ATM trở lên giúp bạn tự tin ngụp lặn, bơi lội và thỏa sức tắm biển mà không sợ bị hư hỏng linh kiện. Màn hình AMOLED hiển thị cực nét dưới nắng gắt. Dòng sản phẩm này còn hỗ trợ đo nhịp tim và định vị GPS chính xác để bảo vệ an toàn cho bạn.

Gợi ý 5 đồng hồ thông minh kháng nước được yêu thích hiện nay

Đồng hồ chống nước có chỉ số từ 5ATM trở lên là lựa chọn phù hợp để bạn thỏa thích tắm biển hay vui chơi dưới nước mà không lo hỏng hóc. Dưới đây là 5 chiếc smartwatch có khả năng kháng nước tối ưu dành cho bạn:

Huawei Watch Fit 5 Pro

Huawei Watch Fit 5 Pro là mẫu đồng hồ sở hữu độ bền bỉ ấn tượng nhờ viền bằng hợp kim titanium cao cấp kết hợp cùng mặt kính sapphire chống trầy xước. Thiết bị đạt tiêu chuẩn kháng nước và bụi vượt trội, đồng thời tích hợp cảm biến thông minh hỗ trợ bạn lặn sâu an toàn lên đến 40 mét.

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Huawei Watch Fit 5 Pro với khung viền titan và kính sapphire cao cấp

Sản phẩm này còn được trang bị màn hình AMOLED LTPO rộng 1.92 inch hiển thị siêu nét với độ sáng tối đa chạm mức 3.000 nits thách thức mọi ánh nắng. Hiện tại, siêu phẩm đồng hồ đeo tay cao cấp nhà Huawei đang được mở bán chính thức tại thị trường với mức giá 5.490.000 đồng.

Amazfit Active Max

Đồng hồ thông minh kháng nước Amazfit Active Max sở hữu kiểu dáng thể thao mạnh mẽ với bộ khung hợp kim nhôm vô cùng cứng cáp. Đồng hồ đạt tiêu chuẩn kháng nước 5 ATM cao cấp giúp bảo vệ linh kiện an toàn khi bạn bơi lội hoặc tắm biển nông.

Thiết bị gây ấn tượng mạnh với màn hình AMOLED 1.5 inch siêu sáng đạt mức 3.000 nits hiển thị rõ nét dưới ánh nắng gắt. Hiện tại, sản phẩm chính hãng đang được phân phối rộng rãi tại thị trường với giá bán ưu đãi 3.999.000 đồng.

Apple Watch SE 3 40mm

Đồng hồ kháng nước Apple Watch SE 3 40mm có diện mạo trẻ trung cùng bộ khung nhôm cao cấp kết hợp mặt kính Ion-X thế hệ mới hạn chế nứt vỡ cực tốt. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn kháng nước 5 ATM vượt trội, cho phép người dùng an tâm mang theo khi tắm bơi hoặc tham gia các hoạt động ở vùng nước nông.

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Apple Watch SE 3 gọn nhẹ giúp bạn thoải mái vận động và bơi lội dưới nước

Thiết bị mang lại hiệu năng xử lý mượt mà vượt trội nhờ con chip S10 mạnh mẽ cùng tính năng theo dõi sức khỏe và giấc ngủ chuyên sâu. Hiện nay, chiếc đồng hồ chính hãng Apple phiên bản 40mm này đang được bán với mức giá vô cùng hợp lý chỉ từ 6.790.000 đồng.

Samsung Galaxy Watch8

Đồng hồ thông minh kháng nước Samsung Galaxy Watch8 có thiết kế Cushion thời thượng phối hợp cùng bộ khung Armor Aluminum siêu mỏng nhẹ. Chiếc đồng hồ đạt chuẩn chống nước 5ATM kết hợp IP68 bền bỉ, giúp bạn tự tin bơi lội cũng như vận động liên tục ở vùng nước nông.

Đồng hồ thông minh này sở hữu vi xử lý Exynos W1000 tiến trình 3nm siêu mạnh kết hợp màn hình Super AMOLED có độ sáng chạm mức 3.000 nits thách thức nắng gắt. Hiện nay, siêu phẩm đeo tay nhà Samsung đang được bán với mức giá vô cùng hấp dẫn từ 7.490.000 đồng.

Garmin Instinct 3 Solar

Đồng hồ Garmin Instinct 3 Solar có độ bền chuẩn quân đội Mỹ với lớp vỏ polyme cốt sợi siêu cứng cáp cùng thấu kính sạc năng lượng mặt trời Power Glass. Chiếc đồng hồ tự hào sở hữu khả năng kháng nước đạt đến mức 10ATM, phù hợp với nhiều hoạt động dưới nước như lặn biển, những cần tuân theo khuyến nghị của nhà sản xuất.

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Định vị GPS đa băng tần chính xác giúp bạn an tâm bơi lội giữa đại dương

Sản phẩm sở hữu thời lượng pin vô tận nhờ công nghệ chuyển hóa ánh sáng kết hợp hệ thống định vị đa băng tần GPS chuẩn xác vượt trội ngoài đại dương. Hiện nay, mẫu smartwatch thể thao dũng mãnh này đang được mở bán chính hãng tại CellphoneS với giá bán là 10.990.000 đồng.

Mua đồng hồ thông minh chính hãng ở đâu?

CellphoneS mang đến hệ thống cửa hàng hiện đại giúp bạn dễ dàng trực tiếp trải nghiệm các mẫu dòng đồng hồ thông minh mới trên thị trường. Khi mua hàng tại CellphoneS, bạn sẽ hưởng chính sách đổi mới với lỗi kỹ thuật trong 30 ngày đầu vô cùng nhanh chóng. Đặc biệt, chương trình thu cũ đổi mới giúp bạn lên đời sản phẩm với mức giá cực kỳ tiết kiệm.

Tags:

#đồng hồ thông minh #chống nước #kháng nước #Huawei #Samsung #CellphoneS

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