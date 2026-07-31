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Thiết bị - Di động

Sinh viên nam nên chọn Casio, MVW hay G-SHOCK?

P.V
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Với sinh viên nam, một chiếc đồng hồ không chỉ để xem giờ mà còn ảnh hưởng đến sự tiện khi đi học, thực tập hay di chuyển mỗi ngày. Casio, MVW và G-SHOCK đều có tệp người dùng riêng, nên chọn đúng sẽ quan trọng hơn chọn theo tên thương hiệu.

Chọn theo nhu cầu, đừng chọn theo trào lưu

Điểm dễ khiến nhiều sinh viên phân vân là ba cái tên này đều quen thuộc nhưng phục vụ các mục đích khác nhau. Casio thường được nhớ đến nhờ mức giá dễ tiếp cận và kiểu dáng đa dạng. MVW hợp với người muốn một chiếc nhìn chỉn chu, dễ phối áo sơ mi, polo hay trang phục đi học. Trong khi đó, G-SHOCK nổi bật ở hướng bền bỉ, chịu va đập tốt và hợp lối sống năng động.

Vì vậy, nếu đang tìm một mẫu đồng hồ nam để dùng lâu trong quãng đời sinh viên, cách chọn hợp lý nhất là nhìn vào thói quen sử dụng mỗi ngày thay vì chỉ nhìn logo trên mặt số.

Nếu ưu tiên tiết kiệm và dễ dùng hằng ngày, Casio là lựa chọn an toàn

Casio phù hợp với sinh viên cần một chiếc đeo đi học mỗi ngày, dễ làm quen và ít phải suy nghĩ khi phối đồ. Nhiều mẫu của hãng đi theo hướng mặt số rõ ràng, thao tác đơn giản, hợp với người chỉ cần xem giờ chính xác, gọn nhẹ và bền ở mức đủ dùng.

Ở nhóm thiên về phong cách lịch sự hơn, Casio Edifice cũng là lựa chọn đáng chú ý cho sinh viên năm cuối, người đã bắt đầu đi thực tập hoặc cần hình ảnh chững chạc hơn khi gặp khách hàng, giảng viên.

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Casio Edifice phù hợp với sinh viên muốn hình ảnh chững chạc hơn khi đi học và thực tập.

Điểm mạnh của Casio là dễ tiếp cận, ít kén người đeo và phù hợp với nhu cầu cơ bản. Điểm cần cân nhắc là một số mẫu sẽ không tạo cảm giác nổi bật về độ hầm hố hay cá tính mạnh như G-SHOCK.

Nếu cần vẻ ngoài gọn gàng, dễ phối đồ, MVW hợp hơn

MVW hợp với sinh viên thích kiểu đeo nhẹ nhàng, thiên về thời trang và muốn chiếc đồng hồ trông gọn trên cổ tay. Những mẫu như MVW SS050326-02 có mặt số sáng, dây kim loại, bố cục đơn giản nên dễ đi cùng trang phục học đường lẫn đồ công sở trẻ.

Với người học các ngành kinh tế, văn phòng, truyền thông hoặc thường xuyên tham gia thuyết trình, gặp đối tác thực tập, MVW có lợi thế ở ngoại hình sáng sủa và dễ tạo cảm giác chỉn chu mà không quá phô trương.

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Thiết kế gọn gàng của MVW phù hợp với sinh viên thích phong cách sáng sủa, dễ phối trang phục.

Tuy nhiên, nếu bạn thường xuyên chơi thể thao, chạy xe đường dài hoặc hay để đồ trong balo chật, MVW không phải hướng chọn nổi bật bằng G-SHOCK về cảm giác yên tâm khi va chạm.

Nếu hay vận động, đi nhiều, cần độ bền cao, hãy nghiêng về G-SHOCK

G-SHOCK phù hợp với sinh viên có lịch trình dày, thường xuyên di chuyển, tham gia hoạt động câu lạc bộ, thể thao hoặc đơn giản là muốn một chiếc đeo “đỡ phải giữ”. Điểm hấp dẫn nhất của dòng này là hình ảnh khỏe khoắn, khả năng chịu va chạm tốt và cảm giác dùng bền bỉ theo thời gian.

Đổi lại, G-SHOCK thường có thiết kế to bản hơn, không phải cổ tay nào cũng đeo đẹp, và khi phối với trang phục quá tối giản hoặc môi trường cần vẻ thanh lịch, nó có thể hơi lệch tông. Vì thế, đây là lựa chọn hợp với người ưu tiên sự thực dụng và cá tính hơn là vẻ ngoài gọn nhẹ.

Vậy sinh viên nam nên chốt mẫu nào?

Nếu bạn muốn tiết kiệm, dễ dùng, ít rủi ro khi chọn: Casio là phương án an toàn. Nếu bạn thích vẻ ngoài sáng sủa, đeo đi học hay thực tập đều hợp: MVW đáng cân nhắc. Còn nếu bạn cần một chiếc thiên về độ bền, hợp lịch trình di chuyển và vận động nhiều: G-SHOCK sẽ rõ cá tính hơn.

Nói ngắn gọn, không có lựa chọn nào tốt cho mọi sinh viên. Chiếc phù hợp nhất là chiếc đúng với nhịp sống của bạn, giống như cách nhiều người hiện nay chọn đồng hồ theo hoàn cảnh sử dụng trước rồi mới xét đến kiểu dáng hay thương hiệu.

Tại Thế Giới Di Động, sinh viên nam có thể tham khảo nhiều mẫu đồng hồ chính hãng với mức giá đang được quảng bá tốt mỗi ngày, kèm hỗ trợ trả góp 0% và chính sách bảo hành chính hãng. Đây là điểm đáng chú ý với người muốn mua sớm để dùng lâu nhưng vẫn cần cân đối ngân sách thời sinh viên.

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