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Lên đời iPhone 17 ngay hôm nay nhận trợ giá sốc ở CellphoneS

P.V
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iPhone 17 gây nhiều chú ý nhờ loạt nâng cấp mạnh về hiệu năng, camera và thiết kế, nhưng mức giá khiến không ít người dùng phân vân. Nếu người dùng muốn sở hữu chiếc máy này với giá tốt, ghé ngay CellphoneS đang có nhiều ưu đãi.

Tham khảo ngay bảng giá iPhone 17 hiện tại cùng ưu đãi cực sốc hiện tại.

Bảng giá ưu đãi của iPhone 17 tại CellphoneS

Tham khảo ngay bảng giá dưới đây của các dòng iPhone 17 để chọn được chiếc máy hợp túi tiền:

Tên sản phẩm
Giá bán ưu đãi
iPhone 17 256GB
24.290.000đ
iPhone 17 512GB
29.790.000đ
iPhone 17 Pro 256GB
33.890.000đ
iPhone 17 Pro 512GB
39.890.000đ
iPhone 17 Pro 1TB
44.890.000đ
iPhone 17 Pro Max 256GB
35.990.000đ
iPhone 17 Pro Max 512GB
42.990.000đ
iPhone 17 Pro Max 1TB
49.990.000đ
iPhone 17 Pro Max 2TB
60.590.000đ
iPhone 17e 256GB
17.390.000đ
iPhone 17e 512GB
22.990.000đ

Lưu ý: Bảng giá ưu đãi iPhone 17 tại CellphoneS có thể thay đổi tùy thời điểm và chương trình khuyến mãi đang áp dụng.

Các chương trình ưu đãi của CellphoneS khi lên đời iPhone 17

CellphoneS luôn có các ưu đãi hấp dẫn cho nhiều đối tượng mua sắm khác nhau, đặc biệt khi mua sản phẩm Apple như iPhone. Dưới đây là những chính sách đang được áp dụng:

- Giảm giá lên tới 6% tùy dòng máy.

- Chính sách hỗ trợ định giá máy cũ khi đổi sang iPhone 17, với mức trợ giá có thể lên tới 3.000.000 đồng.

- Khách hàng thành viên Smember được cộng thêm ưu đãi trị giá tới 606.000 đồng.

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iPhone 17 đang được trợ giá rất tốt tại CellphoneS.

- Có thể trả góp với lãi suất 0% trong tối đa 12 tháng

- Chỉ với 30.000 đồng phụ thu, khách hàng được sở hữu ngay Sim hoặc eSim 5G VNSKY

- Giảm thêm 10% cho một số sản phẩm phụ kiện và thiết bị gia dụng thông minh.

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Người mua còn được nhận nhiều phiếu mua hàng giá trị.

- Giảm thêm 500.000 đồng khi mua kèm AirPods mới

- Tặng phiếu mua hàng trị giá 500.000 đồng cho các dòng iPad A16, iPad mini và iPad Air mới

- Tặng phiếu mua hàng trị giá 1.000.000 đồng khi mua kèm iPad Pro/ máy Mac/ Apple Watch Series 11 và Apple Watch Ultra mới

CellphoneS triển khai nhiều ưu đãi phù hợp khi mua iPhone 17. Nếu muốn biết cách tối ưu giá cho chiếc điện thoại mơ ước, người dùng có thể tới trực tiếp cửa hàng để nhân viên tư vấn, giải thích.

Các dòng iPhone 17 hiện tại có điểm gì nổi bật?

Mỗi phiên bản iPhone 17 đều được Apple nâng cấp với những điểm nhấn riêng về thiết kế, hiệu năng và camera. Cùng khám phá những nâng cấp nổi bật của từng mẫu để chọn chiếc iPhone phù hợp nhất.

iPhone 17

iPhone 17 được nâng cấp màn hình lên 6.3 inch, hỗ trợ ProMotion 120Hz, Always-On Display và kính Ceramic Shield 2 bền hơn gấp 3 lần. Máy trang bị chip A19, camera kép Fusion 48MP và camera trước Center Stage 18MP mới, mang lại trải nghiệm chụp ảnh và quay video tốt hơn.

Về hiệu năng, iPhone 17 đạt khoảng 2,1 triệu điểm AnTuTu cùng 3.350 điểm đơn nhân và 8.949 điểm đa nhân trên Geekbench 6. Nhờ chip A19, thiết bị có thể hoạt động đa nhiệm dù mở cùng lúc các ứng dụng dung lượng lớn.

iPhone Air

iPhone 17 Air sở hữu thiết kế mỏng chỉ 5,6mm, mỏng nhất từ trước đến nay của Apple, đi kèm chip A19 Pro, RAM 12GB và chỉ một camera sau để tối ưu độ mỏng. Trong các bài kiểm tra, iPhone 17 Air đạt khoảng 2,04 triệu điểm AnTuTu, 3.517 điểm đơn nhân và 9.247 điểm đa nhân trên Geekbench 6. Hiệu năng duy trì ổn định khi sử dụng hằng ngày, chỉ thấp hơn so với iPhone 17 tiêu chuẩn 2,1 triệu điểm do giới hạn từ thiết kế siêu mỏng.

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iPhone 17 Air có thiết kế siêu mỏng mà đảm bảo hiệu năng.

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro sở hữu màn hình 6,3 inch, khung nhôm nguyên khối kết hợp buồng hơi tản nhiệt giúp hiệu năng duy trì ổn định hơn tới 40%. Máy dùng chip A19 Pro, hệ thống ba camera 48MP với zoom quang tối đa 8x và thời lượng pin phát video lên đến 33 giờ.

Về hiệu năng, iPhone 17 Pro đạt khoảng 2,4 triệu điểm AnTuTu, thuộc nhóm smartphone iOS mạnh nhất. Kết hợp chip A19 Pro và RAM 12GB, máy xử lý mượt mà các tác vụ nặng, chơi game và chỉnh sửa video chuyên nghiệp.

iPhone 17 Pro Max

iPhone 17 Pro Max sở hữu màn hình 6,9 inch, bộ nhớ tối đa 2TB và thời lượng pin phát video lên đến 39 giờ, cao nhất trên iPhone. Máy dùng chip A19 Pro cùng hệ thống tản nhiệt cải tiến, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng cường độ cao.

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iPhone 17 Pro Max dung lượng lớn, pin bền, màn hình lớn.

Về hiệu năng, iPhone 17 Pro Max đạt khoảng 2,43 triệu điểm AnTuTu, dẫn đầu trong các mẫu iPhone. Đây là lựa chọn phù hợp cho chơi game nặng, dựng video và xử lý các tác vụ AI chuyên sâu.

CellphoneS mang đến nhiều ưu đãi giúp khách hàng dễ dàng sở hữu iPhone 17 với chi phí tối ưu. Từ thu cũ lên đời đến trả góp linh hoạt, mọi nhu cầu đều có chính sách phù hợp. Nếu khách hàng muốn được tư vấn chi tiết hơn về sản phẩm và ưu đãi, ghé ngay cơ sở CellphoneS gần nhất để được nhân viên tư vấn trực tiếp hoặc đặt hàng online để nhận ưu đãi mới nhất.

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