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Thiết bị - Di động

Đánh giá Galaxy Z Fold 8: Trải nghiệm điện thoại gập dáng hộ chiếu của Samsung

P.V
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Chiếc điện thoại gập mang kiểu dáng tựa như một cuốn hộ chiếu của Samsung đang để lại nhiều dấu ấn cho người dùng trong những ngày đầu trải nghiệm. Thiết bị mang đến một tỷ lệ hiển thị hoàn toàn mới, tối ưu tốt cho các tác vụ đa nhiệm và giải trí thường ngày.

Thiết kế gọn nhẹ và tỷ lệ màn hình mới mẻ

Sự kiện Galaxy Unpacked vừa được tổ chức tại London, diễn ra vào khoảng 20h00 ngày 22 tháng 7 năm 2026 theo giờ Việt Nam, đã mang đến một diện mạo mới cho dòng máy gập ngang của hãng.

Thay vì giữ thiết kế thon dài, mẫu Samsung Z Fold 8 sở hữu màn hình ngoài kích thước 5.5 inch với tỷ lệ 16:10 và màn hình chính 7.6 inch tỷ lệ 4:3. Việc tinh chỉnh tỷ lệ này giúp thiết bị trở nên gọn gàng, mang lại cảm giác thân thuộc như đang cầm một cuốn sổ tay nhỏ.

Khi mở ra hoàn toàn, máy đạt độ mỏng 4.5 mm và chỉ nặng khoảng 201 gram, tạo sự thoải mái khi mang theo hoặc cầm nắm bằng một tay. Không gian hiển thị bên trong đặc biệt phù hợp để xem các đoạn video theo chiều ngang hoặc cuộn đọc nội dung ứng dụng theo chiều dọc một cách bao quát.

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Ảnh: Samsung Z Fold 8 thegioididong.com

Bản lề Flex Titanium và hệ thống camera

Một thay đổi đáng chú ý trên thiết bị là công nghệ màn hình Flex Titanium hoàn toàn mới. Vật liệu này giúp phần nếp gấp ở giữa trở nên mờ và khó nhận biết hơn hẳn trong quá trình sử dụng hàng ngày. Cảm giác vuốt chạm trên bề mặt cũng trở nên liền mạch và chắc chắn hơn so với các thế hệ đi trước.

Về khả năng nhiếp ảnh, máy được trang bị hai ống kính ở mặt lưng bao gồm camera chính 50 MP và camera góc siêu rộng 50 MP, không đi kèm ống kính tele. Mặc dù vậy, hệ thống máy ảnh này vẫn đáp ứng tốt nhu cầu chụp ảnh phong cảnh và lưu giữ khoảnh khắc thường ngày với độ sắc nét cao.

Đối với những người dùng có nhu cầu thu phóng quang học chuyên sâu hơn, phiên bản Samsung Z Fold 8 Ultra cao cấp hơn với màn hình ngoài tỷ lệ 21:9 truyền thống sẽ là một sự lựa chọn rất đáng cân nhắc.

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Ảnh: thegioididong.com

Thời lượng pin và trải nghiệm đa nhiệm

Thiết bị được duy trì năng lượng bởi viên pin 4.800 mAh, đi kèm khả năng sạc nhanh có dây 45W và sạc không dây 20W. Việc chia đôi màn hình trên máy cũng cho thấy sự hiệu quả khi người dùng có thể đặt hai ứng dụng cạnh nhau một cách cân đối. Dù giao diện bàn phím khi mở rộng theo chiều ngang có thể cần chút thời gian để làm quen, việc chuyển máy sang chiều dọc sẽ mang lại trải nghiệm gõ phím tự nhiên và dễ dàng quan sát văn bản hơn.

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Ảnh: thegioididong.com

Chọn mua dải sản phẩm Galaxy Z tại Thế Giới Di Động

Hiện tại, các thiết bị gập thế hệ mới đang được phân phối tại hệ thống Thế Giới Di Động (TGDĐ) với mức giá bám sát công bố chính thức từ nhà sản xuất. Cụ thể, mẫu gập tiêu chuẩn có giá 46.990.000đ và phiên bản Ultra có giá 52.990.000đ.

Khách hàng khi mua sắm sẽ nhận được nhiều ưu đãi thiết thực như giảm trực tiếp 2 triệu đồng hoặc hỗ trợ thu cũ đổi mới trợ giá đến 5 triệu đồng. Người dùng có thể hoàn toàn an tâm sử dụng thiết bị dài lâu với chính sách bảo hành lên tới 36 tháng, đặc quyền thay màn hình miễn phí một lần trong hai năm và các thủ tục hỗ trợ trả chậm 0% linh hoạt.

Tags:

#Galaxy Z Fold 8 #Samsung #điện thoại gập #màn hình #camera #pin #thế giới di động

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