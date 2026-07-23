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So sánh Samsung Galaxy Watch 9 với bản LTE: Ai nên mua, ai nên né để đỡ phí tiền?

P.V
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Samsung Galaxy Watch 9 có hai lựa chọn kết nối là bản thường và bản LTE, khiến nhiều người phân vân khi chọn mua. Khác biệt giữa hai bản không nằm ở thiết kế hay tính năng, mà ở cách đồng hồ kết nối mạng di động.

Bài viết dưới đây giúp bạn hiểu rõ điểm khác nhau đó để quyết định có nên chọn bản LTE hay không.

Samsung Galaxy Watch 9 bản thường và bản LTE khác nhau ở đâu?

Samsung Galaxy Watch 9 bản thường và bản LTE khác nhau chủ yếu ở khả năng kết nối mạng di động độc lập với điện thoại. Hai phiên bản dùng chung phần cứng và tính năng, nên khác biệt thực sự nằm ở nhu cầu kết nối của bạn.

eSIM giúp bản LTE hoạt động độc lập với điện thoại

Điểm tạo nên khác biệt rõ rệt của bản LTE nằm ở khả năng bắt sóng di động ngay trên cổ tay. Nhờ tích hợp eSIM, Galaxy Watch 9 LTE có thể tự kết nối mạng mà không phụ thuộc vào điện thoại ở gần.

- Nhờ đó, Galaxy Watch 9 LTE có thể duy trì kết nối và nhận cuộc gọi ở nơi có sóng di động.

- Bản thường chỉ giữ kết nối khi ở trong phạm vi Bluetooth với điện thoại hoặc trong vùng phủ Wi-Fi đã lưu trước đó.

- Khi bạn ra khỏi vùng phủ đó, bản thường ngừng nhận cuộc gọi và thông báo tức thời, còn bản LTE vẫn duy trì liên lạc.

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eSIM giúp thiết bị kết nối mạng, không cần điện thoại

Với cơ chế này, Samsung Galaxy Watch 9 LTE phù hợp khi bạn thường xuyên tách khỏi điện thoại nhưng vẫn muốn giữ liên lạc. Nếu bạn gần như lúc nào cũng mang điện thoại bên người, khả năng kết nối độc lập trên Samsung Watch 9 LTE ít khi cần đến.

Trải nghiệm nghe gọi, nhắn tin và định vị khi không mang điện thoại

Khác biệt về kết nối chỉ có ý nghĩa khi nhìn vào những việc bạn làm được lúc không cầm điện thoại. Đây là lúc Samsung Galaxy Watch 9 LTE thể hiện vai trò rõ rệt, đặc biệt trong các tình huống vận động hoặc di chuyển ngoài trời.

- Khi để điện thoại ở nhà, Samsung Galaxy Watch 9 LTE vẫn nghe gọi và nhận tin nhắn ngay trên cổ tay của bạn.

- Trong lúc chạy bộ hoặc tập gym, bạn có thể nghe nhạc trực tuyến và nhận thông báo mà không cần mang theo máy.

- Bản LTE còn gửi được vị trí GPS khi cần dù không mang điện thoại, giúp bạn yên tâm hơn lúc ở ngoài một mình.

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Nghe gọi, nhắn tin, định vị ngay trên cổ tay

Nhìn chung, bản LTE mang lại sự chủ động cho người hay vận động, dù việc bật mạng di động sẽ khiến máy hao pin nhanh hơn. Với người ít khi rời máy, Samsung Watch 9 bản thường vẫn đáp ứng tốt nhu cầu nghe gọi và nhận thông báo hằng ngày.

Nên mua Samsung Galaxy Watch 9 bản LTE hay bản thường?

Việc chọn Samsung Galaxy Watch 9 bản LTE hay bản thường phụ thuộc vào thói quen mang điện thoại và nhu cầu liên lạc của bạn. Dựa vào hai nhóm người dùng dưới đây, bạn sẽ dễ nhận ra phiên bản nào phù hợp hơn với nhu cầu của bản thân.

Samsung Watch 9 LTE là lựa chọn hợp lý cho người hay tập luyện, chạy bộ hoặc di chuyển mà không tiện mang điện thoại. Nhóm này cần nghe gọi và giữ định vị trên cổ tay, nên khả năng kết nối độc lập của Samsung Watch 9 LTE rất hữu ích.

Ngược lại, nếu gần như lúc nào bạn cũng mang điện thoại bên người, Samsung Watch 9 bản thường đã đủ đáp ứng nhu cầu hằng ngày. Phiên bản này có đầy đủ tính năng theo dõi sức khỏe, thể thao và trợ lý ảo như bản LTE, chỉ khác ở kết nối. Chọn bản thường còn giúp bạn tránh chi phí duy trì gói cước di động cho đồng hồ.

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So sánh hai phiên bản để chọn lựa phù hợp

Samsung Galaxy Watch 9 giữ nguyên trải nghiệm cốt lõi ở cả hai phiên bản, nên khác biệt đáng cân nhắc nằm ở kết nối. Nếu bạn hay rời điện thoại khi vận động ngoài trời, bản LTE là khoản đầu tư hợp lý để giữ liên lạc chủ động. Ngược lại, người gần như luôn mang máy bên người nên chọn bản thường để tiết kiệm hơn.

Tags:

#Samsung Galaxy Watch 9 #đồng hồ thông minh #CellphoneS

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