Micro không dây giúp video bán hàng đáng tin hơn như thế nào?

Âm thanh rõ giúp thông tin thuyết phục hơn

Người xem thường quyết định ở lại chỉ sau vài giây. Nếu giọng nói nhỏ, lẫn tiếng quạt, tiếng xe hoặc âm thanh xung quanh, các thông tin về tính năng, cách dùng và giá trị sản phẩm dễ bị bỏ lỡ.

Một chiếc micro DJI nhỏ gọn giúp đưa nguồn thu đến gần người nói hơn, nhờ đó giọng nói rõ và ổn định hơn khi giới thiệu sản phẩm. Âm thanh sạch không tự động khiến nội dung đáng tin, nhưng giúp phần tư vấn trở nên mạch lạc, chỉn chu và dễ tiếp nhận.

Thiết kế nhỏ giúp quá trình quay tự nhiên hơn

Micro cài áo không dây cho phép người bán cầm sản phẩm, di chuyển trong cửa hàng hoặc quay ngoài trời mà không bị dây nối cản trở.

Các mẫu như DJI Mic Mini và DJI Mic Mini 2 hướng đến cách sử dụng gọn nhẹ với điện thoại. Khi thiết bị ít gây chú ý, người nói dễ tương tác tự nhiên hơn, còn video vẫn giữ được cảm giác gần gũi thay vì quá dàn dựng.

DJI Mic Mini phù hợp với kiểu quay di động, nơi người bán cần vừa xuất hiện trước ống kính vừa giữ giọng nói rõ ràng.

Với người bán hàng qua video ngắn, cảm giác “thật” rất quan trọng. Một video có âm thanh rõ, người nói tự nhiên và bối cảnh quen thuộc thường dễ tạo thiện cảm hơn một video quá nhiều thiết bị nhưng lời thoại khó nghe.

Khi quay ở nơi ồn, giọng nói là thứ cần được giữ lại đầu tiên

Không phải video bán hàng nào cũng được quay trong phòng yên tĩnh. Nhiều người quay ở quán cà phê, cửa hàng, chợ phiên, hội chợ hoặc ngay ngoài đường. Đây là những nơi hình ảnh có thể sinh động, nhưng âm thanh lại dễ bị nhiễu.

Micro chuyên dụng giúp giọng người nói nổi bật hơn so với mic tích hợp trên điện thoại. Lợi ích này không chỉ nằm ở chất lượng âm thanh, mà còn ở việc người xem không phải cố nghe. Khi việc tiếp nhận thông tin trở nên dễ dàng, cảm giác tin tưởng cũng tăng lên.

DJI Mic 2 ở dạng kẹp áo giúp người nói giữ khoảng cách tự nhiên với máy quay mà vẫn ưu tiên thu giọng nói.

Trong livestream bán hàng, âm thanh rõ càng quan trọng. Người xem có thể bỏ qua một khung hình chưa thật hoàn hảo, nhưng rất khó kiên nhẫn nếu không nghe rõ thông tin khuyến mãi, cách dùng hoặc phản hồi của người bán.

Trọn bộ thu âm giúp người bán làm việc nhanh hơn

Một lý do khiến micro nhỏ được ưa chuộng là tính sẵn sàng. Thay vì lắp đặt phức tạp, người dùng chỉ cần lấy thiết bị, gắn lên áo và bắt đầu quay. Với các bộ có 1 TX + 1 RX, 2 TX + 1 RX hoặc kèm hộp sạc, người bán có thể chọn theo cách quay một người, phỏng vấn khách hàng hay giới thiệu sản phẩm cùng cộng sự.

Những bộ như DJI Mic 2 hoặc DJI Mic 3 phù hợp hơn khi người dùng muốn quy trình chuyên nghiệp hơn, cần thu hai người nói hoặc quay nhiều phiên trong ngày. Khi thao tác chuẩn bị ngắn lại, người bán có thêm thời gian tập trung vào kịch bản, lời tư vấn và cách trình bày sản phẩm.

Bộ DJI Mic 2 với hộp sạc giúp việc cất giữ và bắt đầu phiên quay trở nên gọn gàng hơn.

Âm thanh tốt cần đi cùng khung hình ổn định

Micro nhỏ không thay thế cho nội dung hay, nhưng giúp nội dung được truyền tải rõ hơn. Khi kết hợp với ánh sáng đủ, bố cục gọn và khung hình ít rung, video bán hàng sẽ dễ tạo cảm giác chuyên nghiệp hơn.

Nếu người bán thường quay bằng điện thoại khi di chuyển, Gimbal DJI cũng là phụ kiện có thể cân nhắc bên cạnh micro, nhất là với các cảnh cầm tay giới thiệu cửa hàng, quay sản phẩm trên kệ hoặc ghi hình ngoài trời.

Tại Thế Giới Di Động, nhóm thiết bị thu âm không dây của DJI có nhiều lựa chọn như DJI Mic Mini, DJI Mic Mini 2, DJI Mic 2 và DJI Mic 3. Một số cấu hình hỗ trợ trả chậm 0% trả trước 0đ; các mức giá trải từ nhóm dễ tiếp cận như DJI Mic Mini 2 từ 1.745.000 đồng đến các bộ cao hơn có hộp sạc, trong khi DJI Mic 3 có phiên bản đang được giảm đến 28%. Người dùng nên chọn theo nhu cầu quay một người, hai người hay tần suất livestream để tránh mua thừa tính năng.

Đáng tin hơn bắt đầu từ việc người xem nghe rõ

Một chiếc micro nhỏ không tự biến video bán hàng thành nội dung hấp dẫn. Tuy nhiên, nó giúp loại bỏ một rào cản rất cơ bản: người xem không nghe rõ người bán đang nói gì.

Khi giọng nói rõ, ít nhiễu và được thu ổn định, lời giới thiệu sản phẩm trở nên dễ tiếp nhận hơn. Với người bán online, đó có thể là khác biệt giữa một video bị lướt qua và một video khiến khách hàng dừng lại để nghe tiếp.