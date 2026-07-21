Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Bạn cần biết

Thiết bị - Di động

Micro không dây giúp video bán hàng đáng tin hơn như thế nào?

P.V
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Trong video bán hàng, hình ảnh đẹp giúp thu hút sự chú ý, nhưng giọng nói rõ mới giúp người xem hiểu thông tin sản phẩm. Vì vậy, micro không dây nhỏ gọn đang trở thành công cụ đáng cân nhắc với người bán online và chủ shop.

Âm thanh rõ giúp thông tin thuyết phục hơn

Người xem thường quyết định ở lại chỉ sau vài giây. Nếu giọng nói nhỏ, lẫn tiếng quạt, tiếng xe hoặc âm thanh xung quanh, các thông tin về tính năng, cách dùng và giá trị sản phẩm dễ bị bỏ lỡ.

Một chiếc micro DJI nhỏ gọn giúp đưa nguồn thu đến gần người nói hơn, nhờ đó giọng nói rõ và ổn định hơn khi giới thiệu sản phẩm. Âm thanh sạch không tự động khiến nội dung đáng tin, nhưng giúp phần tư vấn trở nên mạch lạc, chỉn chu và dễ tiếp nhận.

Thiết kế nhỏ giúp quá trình quay tự nhiên hơn

Micro cài áo không dây cho phép người bán cầm sản phẩm, di chuyển trong cửa hàng hoặc quay ngoài trời mà không bị dây nối cản trở.

Các mẫu như DJI Mic Mini và DJI Mic Mini 2 hướng đến cách sử dụng gọn nhẹ với điện thoại. Khi thiết bị ít gây chú ý, người nói dễ tương tác tự nhiên hơn, còn video vẫn giữ được cảm giác gần gũi thay vì quá dàn dựng.

dji-mic-mini-3.jpg
DJI Mic Mini phù hợp với kiểu quay di động, nơi người bán cần vừa xuất hiện trước ống kính vừa giữ giọng nói rõ ràng.

Với người bán hàng qua video ngắn, cảm giác “thật” rất quan trọng. Một video có âm thanh rõ, người nói tự nhiên và bối cảnh quen thuộc thường dễ tạo thiện cảm hơn một video quá nhiều thiết bị nhưng lời thoại khó nghe.

Khi quay ở nơi ồn, giọng nói là thứ cần được giữ lại đầu tiên

Không phải video bán hàng nào cũng được quay trong phòng yên tĩnh. Nhiều người quay ở quán cà phê, cửa hàng, chợ phiên, hội chợ hoặc ngay ngoài đường. Đây là những nơi hình ảnh có thể sinh động, nhưng âm thanh lại dễ bị nhiễu.

Micro chuyên dụng giúp giọng người nói nổi bật hơn so với mic tích hợp trên điện thoại. Lợi ích này không chỉ nằm ở chất lượng âm thanh, mà còn ở việc người xem không phải cố nghe. Khi việc tiếp nhận thông tin trở nên dễ dàng, cảm giác tin tưởng cũng tăng lên.

dji-mic-2-49.jpg
DJI Mic 2 ở dạng kẹp áo giúp người nói giữ khoảng cách tự nhiên với máy quay mà vẫn ưu tiên thu giọng nói.

Trong livestream bán hàng, âm thanh rõ càng quan trọng. Người xem có thể bỏ qua một khung hình chưa thật hoàn hảo, nhưng rất khó kiên nhẫn nếu không nghe rõ thông tin khuyến mãi, cách dùng hoặc phản hồi của người bán.

Trọn bộ thu âm giúp người bán làm việc nhanh hơn

Một lý do khiến micro nhỏ được ưa chuộng là tính sẵn sàng. Thay vì lắp đặt phức tạp, người dùng chỉ cần lấy thiết bị, gắn lên áo và bắt đầu quay. Với các bộ có 1 TX + 1 RX, 2 TX + 1 RX hoặc kèm hộp sạc, người bán có thể chọn theo cách quay một người, phỏng vấn khách hàng hay giới thiệu sản phẩm cùng cộng sự.

Những bộ như DJI Mic 2 hoặc DJI Mic 3 phù hợp hơn khi người dùng muốn quy trình chuyên nghiệp hơn, cần thu hai người nói hoặc quay nhiều phiên trong ngày. Khi thao tác chuẩn bị ngắn lại, người bán có thêm thời gian tập trung vào kịch bản, lời tư vấn và cách trình bày sản phẩm.

dji-mic-2-44.jpg
Bộ DJI Mic 2 với hộp sạc giúp việc cất giữ và bắt đầu phiên quay trở nên gọn gàng hơn.

Âm thanh tốt cần đi cùng khung hình ổn định

Micro nhỏ không thay thế cho nội dung hay, nhưng giúp nội dung được truyền tải rõ hơn. Khi kết hợp với ánh sáng đủ, bố cục gọn và khung hình ít rung, video bán hàng sẽ dễ tạo cảm giác chuyên nghiệp hơn.

Nếu người bán thường quay bằng điện thoại khi di chuyển, Gimbal DJI cũng là phụ kiện có thể cân nhắc bên cạnh micro, nhất là với các cảnh cầm tay giới thiệu cửa hàng, quay sản phẩm trên kệ hoặc ghi hình ngoài trời.

Tại Thế Giới Di Động, nhóm thiết bị thu âm không dây của DJI có nhiều lựa chọn như DJI Mic Mini, DJI Mic Mini 2, DJI Mic 2 và DJI Mic 3. Một số cấu hình hỗ trợ trả chậm 0% trả trước 0đ; các mức giá trải từ nhóm dễ tiếp cận như DJI Mic Mini 2 từ 1.745.000 đồng đến các bộ cao hơn có hộp sạc, trong khi DJI Mic 3 có phiên bản đang được giảm đến 28%. Người dùng nên chọn theo nhu cầu quay một người, hai người hay tần suất livestream để tránh mua thừa tính năng.

Đáng tin hơn bắt đầu từ việc người xem nghe rõ

Một chiếc micro nhỏ không tự biến video bán hàng thành nội dung hấp dẫn. Tuy nhiên, nó giúp loại bỏ một rào cản rất cơ bản: người xem không nghe rõ người bán đang nói gì.

Khi giọng nói rõ, ít nhiễu và được thu ổn định, lời giới thiệu sản phẩm trở nên dễ tiếp nhận hơn. Với người bán online, đó có thể là khác biệt giữa một video bị lướt qua và một video khiến khách hàng dừng lại để nghe tiếp.

Tags:

#micro không dây #video bán hàng #quay video #Thế Giới Di Động

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Vượt mặt nhiều flagship: OPPO Reno16 F sở hữu áo giáp kháng nước bụi IP69K tối cao

Vượt mặt nhiều flagship: OPPO Reno16 F sở hữu áo giáp kháng nước bụi IP69K tối cao

OPPO Reno16 F 5G là một thiết bị đáng chú ý năm 2026 khi đạt chuẩn IP66, IP68, IP69 và IP69K kháng nước bụi toàn diện hiếm gặp ở phân khúc tầm trung. Bên cạnh khả năng bảo vệ ở mức cao, máy vẫn giữ thiết kế mỏng nhẹ và kết cấu chắc chắn. Hiệu ứng HoloVerse 3D mang đến diện mạo trẻ trung, tăng chiều sâu cho mặt lưng.
Combo nhông sên dĩa và lọc gió STB: “Cú hích” hiệu năng, nâng tầm trải nghiệm lái

Combo nhông sên dĩa và lọc gió STB: “Cú hích” hiệu năng, nâng tầm trải nghiệm lái

Áp lực từ khói bụi, tải trọng và những cung đường gồ ghề thường khiến xe máy của bạn nhanh chóng xuống cấp, vận hành ì ạch. Để khôi phục phong độ và mang lại sự mượt mà tuyệt đối cho “xế yêu”, việc nâng cấp đồng bộ bộ đôi nhông sên dĩa STB và lọc gió STB đang là giải pháp được các chuyên gia đánh giá cao nhất hiện nay.
Cài Office 365 tại CellphoneS sẵn sàng cho học tập và làm việc

Cài Office 365 tại CellphoneS sẵn sàng cho học tập và làm việc

Mua Office 365 bản quyền là giải pháp nhanh gọn giúp bạn sở hữu trọn bộ ứng dụng văn phòng chính hãng của Microsoft. Bộ công cụ này đáp ứng đầy đủ nhu cầu học tập lẫn công việc chuyên nghiệp. Bài viết dưới đây sẽ ưu điểm khi mua hàng cùng quy trình cài đặt gói 365 tại CellphoneS.
iPhone 15 cũ và iPhone 16 Pro Max cũ - đừng mua nếu chưa hiểu rõ

iPhone 15 cũ và iPhone 16 Pro Max cũ - đừng mua nếu chưa hiểu rõ

iPhone 15 cũ và iPhone 15 Pro Max cũ vẫn là hai lựa chọn nhận được nhiều sự chú ý trên thị trường thiết bị đã qua sử dụng. Một bên có mức giá dễ tiếp cận hơn, trong khi bên còn lại nổi bật với cấu hình và trải nghiệm cao cấp hơn.
So sánh Xiaomi Redmi Watch 5 Lite và Active: Thêm vài trăm nghìn, bạn nhận được gì?

So sánh Xiaomi Redmi Watch 5 Lite và Active: Thêm vài trăm nghìn, bạn nhận được gì?

Trong phân khúc smartwatch giá rẻ của Xiaomi, Redmi Watch 5 Lite và Watch 5 Active là hai lựa chọn nổi bật được nhiều người dùng cân nhắc. Chỉ chênh nhau “vài trăm nghìn”, nhưng trải nghiệm giữa hai phiên bản lại có những điểm khác biệt. Vậy đâu là lựa chọn phù hợp hơn với người dùng, hãy cùng tìm hiểu qua bài chia sẻ sau.
Top tai nghe bluetooth không dây xài bền, nghe nhạc êm, giá rẻ

Top tai nghe bluetooth không dây xài bền, nghe nhạc êm, giá rẻ

Tai nghe bluetooth đã trở thành phụ kiện quen thuộc trong đời sống hiện đại. Sản phẩm được thiết kế không dây nhỏ gọn giúp người dùng dễ dàng sử dụng ở bất kỳ đâu. Tích hợp nhiều công nghệ mới như kháng nước, bụi, kết nối nhanh và chống ồn ANC, thiết bị này ngày càng mang lại trải nghiệm tiện lợi hơn cho người dùng.
Nên lắp camera hãng nào tại Huế?

Nên lắp camera hãng nào tại Huế?

Nhiều người mua camera theo giá hoặc theo người quen tư vấn, sau đó hối hận vì không phù hợp với không gian và mục đích sử dụng.
Top 8 dịch vụ cloud server hỗ trợ đa nền tảng tốt nhất

Top 8 dịch vụ cloud server hỗ trợ đa nền tảng tốt nhất

Sau khi xác định rõ nhu cầu vận hành web, app, API hay SaaS, doanh nghiệp có thể bắt đầu so sánh các nền tảng cloud server phù hợp. Mỗi nhà cung cấp sẽ có thế mạnh riêng về hiệu năng, khả năng mở rộng, mức độ dễ triển khai và hỗ trợ kỹ thuật.
Xuất hiện đối thủ xứng tầm của MacBook Neo?

Xuất hiện đối thủ xứng tầm của MacBook Neo?

Sự ra mắt của MacBook Neo đã thiết lập một tiêu chuẩn mới cho dòng laptop giá rẻ của Apple, nhưng thị trường Windows không hề đứng yên. Với sự xuất hiện của HP OmniBook 5, người dùng hiện có hai sự lựa chọn cực kỳ hấp dẫn trong phân khúc laptop phổ thông.
Tổng hợp 85 công cụ tính toán tại Máy tính online app

Tổng hợp 85 công cụ tính toán tại Máy tính online app

Máy tính online app (maytinhonline.app) là nền tảng cung cấp hệ thống công cụ tính toán đa dạng, hỗ trợ từ học sinh, sinh viên đến người đi làm. Với hơn 85 công cụ, website đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau từ học tập, tài chính đến đời sống.
Ra mắt ứng dụng website thông tin thời tiết Hải Phòng

Ra mắt ứng dụng website thông tin thời tiết Hải Phòng

Người dân đang sinh sống, làm việc hoặc có kế hoạch đến Hải Phòng du lịch, trải nghiệm nay đã có thêm một kênh theo dõi dự báo thời tiết nhanh chóng, đơn giản và thuận tiện. Website https://thoitiethaiphong.com, là một ứng dụng thông minh, cập nhật chi tiết theo thời gian thực các thông tin về thời tiết và du lịch Hải Phòng.
VPS giá rẻ có phải lựa chọn tối ưu cho website trong 2026?

VPS giá rẻ có phải lựa chọn tối ưu cho website trong 2026?

Trong bối cảnh kinh doanh trực tuyến bùng nổ, website đã trở thành một hạ tầng thiết yếu, thay vì chỉ là lựa chọn mang tính bổ trợ như trước đây. Tuy nhiên, chi phí vẫn là rào cản lớn với cá nhân và doanh nghiệp nhỏ.
Samsung A37 ra mắt: Có đáng để bạn xuống tiền nâng cấp?

Samsung A37 ra mắt: Có đáng để bạn xuống tiền nâng cấp?

Samsung A37 đang nhanh chóng trở thành tâm điểm trong phân khúc smartphone tầm trung khi vừa được giới thiệu ra thị trường. Không dừng lại ở cải thiện cấu hình, thiết bị còn hướng đến việc hoàn thiện trải nghiệm người dùng ở nhiều khía cạnh. Vậy Samsung Galaxy A37 có thực sự đáng để bạn xuống tiền?
So sánh Oppo Find X9 Pro và iPhone 17 Pro Max

So sánh Oppo Find X9 Pro và iPhone 17 Pro Max

Oppo Find X9 Pro và iPhone 17 Pro Max hiện đang thu hút sự chú ý từ người dùng công nghệ trên toàn cầu khi sở hữu nhiều nâng cấp mạnh mẽ trên camera.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!