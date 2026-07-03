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iPhone 17 thường 512GB sau 1 năm dùng, có khác gì iPhone 15 thường không?

P.V
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Đã gần một năm kể từ khi iPhone 17 thường 512GB ra mắt, nhiều người dùng iPhone 15 đang cân nhắc có lên đời không? Bài viết này sẽ đánh giá chi tiết hai dòng máy và bảng giá hiện tại để giúp người dùng đưa ra quyết định.

So sánh iPhone 17 thường 512GB và iPhone 15 thường

iPhone 17 512GB và iPhone 15 đều là những lựa chọn đáng chú ý trong dòng iPhone tiêu chuẩn. Vậy iPhone 17 mang đến những nâng cấp nào và khác biệt ra sao so với phiên bản tiền nhiệm?

Thiết kế khung nhôm với kích thước lớn hơn

iPhone 15 thường được Apple lần đầu trang bị cổng USB-C cho phiên bản tiêu chuẩn, đi kèm thiết kế khung nhôm bo cong và mặt lưng kính nhám. Bảng màu gồm đen, xanh, vàng và hồng được nhiều người nhận xét là thiên về phong cách nhẹ nhàng, chưa thực sự nổi bật.

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iPhone 17 tinh chỉnh thiết kế, màu sắc và màn hình

Trên iPhone 17 thường 512GB cũng được trang bị cổng USB-C, có các phiên bản màu xanh lá, tím hay xanh lam mang vẻ hiện đại, dễ sử dụng cho cả nam và nữ. iPhone 17 có kích thước 149,6 x 71,5 x 7,95 mm và nặng 177g, nhỉnh hơn đôi chút so với kích thước 147,6 x 71,6 x 7,8 trên iPhone 15, mang lại không gian giải trí rộng rãi hơn.

Màn hình nâng cấp với tần số quét 120Hz

Màn hình là điểm khác biệt lớn khi so sánh iPhone 17 512GB với iPhone 15. Trong khi iPhone 15 thường vẫn sử dụng tấm nền OLED 60Hz, iPhone 17 đã được trang bị ProMotion 120Hz cho trải nghiệm vuốt chạm mượt mà hơn. Điều này dễ nhận thấy khi lướt web, nhắn tin hay chuyển đổi ứng dụng.

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iPhone 17 màn hình 120Hz, sáng hơn và mượt hơn

Bên cạnh tần số quét cao, iPhone 17 thường 512GB còn sở hữu màn hình LTPO Super Retina XDR OLED độ phân giải 1206 x 2622 pixel, mật độ điểm ảnh 460 ppi. Độ sáng tối đa đạt tới 3.000 nits giúp hiển thị rõ ràng ngoài trời. Máy cũng hỗ trợ Always-On Display, tính năng thường chỉ có trên các phiên bản Pro.

Hiệu năng và bộ nhớ lớn thoải mái

iPhone 15 thường sử dụng chip A16 Bionic, vẫn đáp ứng tốt các nhu cầu sử dụng hằng ngày. Tuy nhiên, khi xử lý game nặng, video 4K hoặc các tính năng AI mới, hiệu năng bắt đầu có khoảng cách so với chip A19 trên iPhone 17. Đây là điểm người dùng dễ nhận thấy nhất khi nâng cấp.

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iPhone 17 mạnh hơn với chip A19 và bộ nhớ lớn

iPhone 17 thường 512GB được trang bị chip A19 mạnh mẽ hơn, tối ưu tốt cho đồ họa, AI và tiết kiệm pin. Apple cũng loại bỏ phiên bản 128GB, chỉ giữ lại tùy chọn 256GB và 512GB. Nhờ đó, bản 512GB mang đến không gian lưu trữ rộng rãi, phù hợp với người thường xuyên chụp ảnh, quay video 4K và cài đặt nhiều ứng dụng.

Camera góc rộng sắc nét với cảm biến 48MP

iPhone 15 thường sở hữu cụm camera gồm cảm biến chính 48MP, camera góc siêu rộng 12MP và camera trước 12MP. Hệ thống này vẫn đáp ứng tốt nhu cầu chụp ảnh, quay video và selfie hằng ngày. Đặc biệt, camera góc siêu rộng vẫn đáp ứng nhu cầu chụp phong cảnh hoặc ảnh nhóm.

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iPhone 17 nâng cấp camera và khả năng xử lý ảnh AI

Trong khi đó, iPhone 17 thường 512GB được nâng cấp với camera trước 18MP và camera góc rộng 48MP. Nhờ đó, khả năng xử lý ảnh, quay video và chụp chân dung được cải thiện rõ rệt.

Pin và sạc nhanh cải thiện lớn

iPhone 15 thường trang bị sạc 20W và thời lượng pin xem video chỉ khoảng 20 giờ, máy chỉ vừa đủ qua một ngày sử dụng bình thường với các tác vụ cơ bản.

Sạc nhanh 40W trên iPhone 17 thường 512GB là cải tiến thực dụng rõ rệt. Trong trường hợp đang vội, người dùng chỉ cần cắm sạc 20 phút là đủ 50%. iPhone 17 có thể xem video offline trong 30 giờ, với video trực tuyến thì còn khoảng 27 giờ.

Bảng giá iPhone 15 thường và iPhone 17 thường 512GB hiện tại

Giá bán là yếu tố quan trọng khi cân nhắc giữa iPhone 15 thường và iPhone 17 thường 512GB. Dưới đây là bảng giá tham khảo mới nhất để bạn dễ dàng so sánh và lựa chọn phiên bản phù hợp.

Dòng sản phẩm
Giá bán tại CellphoneS
iPhone 15 128GB | Chính hãng VN/A
17.990.000đ
iPhone 15 256GB | Chính hãng VN/A
20.790.000đ
iPhone 17 512GB | Chính hãng
29.790.000đ

Lưu ý: Giá bán này có thể thay đổi theo thời gian, chương trình ưu đãi. Nếu người mua cần giá chính xác nhất nên lên website CellphoneS tại thời điểm mua hoặc tới trực tiếp cửa hàng để được tư vấn.

Khi mua hàng tại CellphoneS, bạn có thể nhận thêm các ưu đãi thu cũ, đổi mới, ưu đãi hạng thành viên và nhiều quà tặng tương ứng. Ngoài ra, hệ thống còn có nhiều sản phẩm iPhone cũ với nhiều tình trạng khác nhau, có giá mềm hơn, phù hợp với nhiều nhu cầu khác nhau.

iPhone 17 thường 512GB mang lại trải nghiệm mượt mà nhờ chip A19, màn hình 120Hz và bộ nhớ lớn. Đây là lựa chọn nâng cấp đáng giá cho người dùng iPhone 15 thường cần hiệu năng và dung lượng tốt hơn. Nếu quan tâm sản phẩm, người mua có thể ghé mua tại CellphoneS. Hệ thống thường xuyên có ưu đãi cùng chương trình thu cũ đổi mới hấp dẫn.

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