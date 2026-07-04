Top iPhone cũ giá sốc tại CellphoneS, iPhone 13 Pro Max không ngoại lệ

Bài viết sau sẽ tổng hợp các nhóm tình trạng máy và bảng giá tham khảo mới tại CellphoneS.

Top iPhone 14 cũ và iPhone 13 Pro Max cũ giảm giá sốc tại CellphoneS

Tại CellphoneS, cả 2 dòng đều được phân loại chi tiết theo tình trạng ngoại hình thay vì chỉ theo dung lượng. Dưới đây là các nhóm tình trạng phổ biến đang được bán tại hệ thống.

iPhone 14 cũ đẹp và iPhone 13 Pro Max cũ đẹp

Nếu bạn là người ưu tiên ngoại hình máy, nhóm iPhone 14 cũ đẹp và iPhone 13 Pro Max cũ đẹp tại CellphoneS là lựa chọn đáng ưu tiên hàng đầu. Máy được gắn nhãn like new với màn hình, khung viền và mặt lưng gần như không có vết trầy xước.

Phiên bản iPhone cũ đẹp sẽ có ngoại hình gần như mới

Sau làn sóng điều chỉnh giá gần đây, nhóm cũ đẹp của cả hai dòng đã giảm đáng kể so với trước. Với phiên bản iPhone 14 cũ đẹp, người dùng còn được trải nghiệm thêm tính năng Dynamic Island trên chip A16 Bionic mạnh mẽ.

iPhone 14 và iPhone 13 Pro Max cũ trầy xước

Nhóm iPhone 14 cũ trầy xước và iPhone 13 Pro Max cũ trầy xước phù hợp với người dùng muốn cân bằng giữa hiệu năng và chi phí. Vết trầy thường chỉ xuất hiện nhẹ ở khung viền hoặc mặt lưng, trong khi màn hình đa phần vẫn còn nguyên vẹn.

Đây thực chất là lựa chọn tốt cho những ai có thói quen dùng kèm ốp lưng, vì gần như toàn bộ vết trầy sẽ được che khuất. Mức giá thấp hơn so với máy cũ đẹp trong khi hiệu năng chip A15 Bionic trên iPhone 13 Pro Max và A16 Bionic trên iPhone 14 gần như không có sự khác biệt.

iPhone 14 và iPhone 13 Pro Max cũ xước cấn

So với nhóm trầy xước, iPhone 14 cũ xước cấn và iPhone 13 Pro Max cũ xước cấn có dấu hiệu hao mòn ngoại hình rõ hơn. Tuy nhiên, màn hình và các chức năng cốt lõi của máy vẫn hoạt động bình thường, không ảnh hưởng đến trải nghiệm thực tế.

Phiên bản cũ xước cấn có dấu hiệu hao mòn ngoại hình

Nếu bạn muốn tiết kiệm tối đa ngân sách mà vẫn muốn trải nghiệm hệ sinh thái iOS, đây là nhóm đáng cân nhắc. Đặc biệt trong đợt giảm giá hiện tại, các phiên bản xước cấn đang được điều chỉnh về mức giá dễ tiếp cận hơn so với trước đây.

iPhone 14 và iPhone 13 Pro Max cũ đã kích hoạt

iPhone 14 cũ đã kích hoạt và iPhone 13 Pro Max cũ đã kích hoạt là nhóm máy có ngoại hình như mới, chưa qua sử dụng thực tế nhưng đã được kích hoạt bảo hành. Màn hình OLED sắc nét, khung viền và mặt lưng hầu như không có dấu hiệu hao mòn.

Đây là lựa chọn phù hợp nếu bạn muốn sở hữu máy trông gần như mới nhưng với mức giá thấp hơn so với hàng chưa kích hoạt. Hiệu năng chip không thay đổi, toàn bộ tính năng phần cứng hoạt động mạnh mẽ như máy xuất xưởng.

iPhone 14 và iPhone 13 Pro Max đổi bảo hành

iPhone 14 cũ đổi bảo hành và iPhone 13 Pro Max cũ đổi bảo hành là thiết bị được sản xuất để thay thế do Apple cung cấp cho khách hàng khi máy gặp lỗi đủ điều kiện đổi mới. Phần cứng bên trong là linh kiện chính hãng Apple, đảm bảo hiệu năng tương đương máy mới xuất xưởng.

Máy đổi bảo hành thường có chất lượng khá tốt

So với phiên bản còn nguyên hộp, các thiết bị này thường có mức giá dễ tiếp cận hơn. Nhờ đó, người dùng sở hữu một chiếc máy “like new” đầy đủ tính năng với ngân sách tối ưu.

Giá iPhone 14 cũ và iPhone 13 Pro Max cũ tại CellphoneS là bao nhiêu?

Bảng dưới đây tổng hợp mức giá tham khảo theo từng tình trạng máy tại CellphoneS mới cập nhật:

Phiên bản

Tình trạng

Mức giá

iPhone 14 128GB

Cũ xước cấn

9.190.000đ

iPhone 14 128GB

Cũ trầy xước

9.990.000đ

iPhone 14 128GB

Cũ đẹp

10.690.000đ

iPhone 14 128GB

Đã kích hoạt

11.790.000đ

iPhone 14 128GB

Đổi bảo hành

11.490.000đ

iPhone 14 256GB

Cũ xước cấn

10.790.000đ

iPhone 14 256GB

Cũ trầy xước

11.590.000đ

iPhone 14 256GB

Cũ đẹp

12.290.000đ

iPhone 14 512GB

Cũ xước cấn

12.190.000đ

iPhone 14 512GB

Cũ đẹp

14.190.000đ

iPhone 13 Pro Max 128GB

Cũ xước cấn

11.090.000đ

iPhone 13 Pro Max 128GB

Cũ trầy xước

12.090.000đ

iPhone 13 Pro Max 128GB

Cũ đẹp

13.090.000đ

iPhone 13 Pro Max 256GB

Cũ xước cấn

12.290.000đ

iPhone 13 Pro Max 256GB

Cũ trầy xước

13.290.000đ

iPhone 13 Pro Max 256GB

Cũ đẹp

14.290.000đ

iPhone 13 Pro Max 512GB

Cũ xước cấn

13.190.000đ

iPhone 13 Pro Max 512GB

Cũ trầy xước

14.190.000đ

iPhone 13 Pro Max 512GB

Cũ đẹp

15.190.000đ



Giá iPhone cũ được điều chỉnh về mức dễ tiếp cận

Lưu ý: Thông tin giá iPhone cũ chỉ mang tính tham khảo. Ngoài dòng 14 cũ và 13 Pro Max cũ, CellphoneS còn có nhiều dòng iPhone khác đang được điều chỉnh giá hấp dẫn.

Tạm kết

Trên đây là tổng hợp iPhone 14 cũ và iPhone 13 Pro Max cũ đang có mức giá tốt tại CellphoneS. Dù thuộc hai phân khúc khác nhau, cả hai đều là lựa chọn đáng cân nhắc khi ngân sách và nhu cầu của bạn phù hợp. Nếu bạn đang băn khoăn, ghé hệ thống CellphoneS để xem hàng thực tế, so sánh giá và nhận tư vấn miễn phí.