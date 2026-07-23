Có chip A18 và Camera Control, iPhone 16 hướng đến việc cải thiện trải nghiệm

iPhone 16 được Apple nâng cấp mạnh mẽ ở những điểm nào?

Không chỉ tập trung vào hiệu năng, Apple còn bổ sung nhiều nâng cấp trên iPhone 16 để hoàn thiện trải nghiệm sử dụng trong nhiều nhu cầu khác nhau.

Chip A18 có gì mới trên iPhone 16?

Chip A18 đóng vai trò nền tảng cho nhiều cải tiến về hiệu suất cũng như các tính năng AI trên thiết bị. Bộ xử lý này được sản xuất trên tiến trình 3nm thế hệ thứ hai, tích hợp CPU 6 lõi, GPU 5 lõi và Neural Engine 16 lõi. A18 được tối ưu để mang lại hiệu suất xử lý cao hơn đồng thời cải thiện khả năng tiết kiệm điện.

Con chip A18 mạnh mẽ cho các tác vụ nặng

Các bài đo hiệu năng trên máy cho thấy khả năng xử lý của chip A18 trong nhiều tác vụ khác nhau. iPhone 16 đạt khoảng 1,54 triệu điểm AnTuTu Benchmark, trong đó điểm CPU hơn 424.000 điểm và GPU đạt hơn 586.000 điểm. Trên Geekbench 6, thiết bị ghi nhận 3.106 điểm đơn nhân và 7.596 điểm đa nhân.

Các con số trên cho thấy khả năng xử lý tốt ở cả tác vụ đơn lẻ lẫn đa nhiệm. Đây cũng là một trong những lý do iPhone 16 và Apple tiếp tục được nhiều người dùng đánh giá cao về hiệu năng, khi thiết bị có thể vận hành ổn định lúc mở nhiều ứng dụng.

Camera Control mang chức năng gì?

Ngoài chip A18, Apple còn trang bị cho iPhone 16 nút Camera Control nằm ở cạnh bên máy. Thay vì chỉ đảm nhiệm chức năng chụp ảnh, nút bấm này còn hỗ trợ nhiều thao tác điều khiển camera thông qua cảm ứng lực và thao tác vuốt.

Nút điều khiển mới xuất hiện trên iPhone 16

Camera Control còn cho phép điều chỉnh một số thông số như mức thu phóng, độ phơi sáng hay chiều sâu trường ảnh. Cách thiết kế này giúp thao tác với camera trở nên trực quan hơn, đồng thời rút ngắn thời gian điều chỉnh trong quá trình sử dụng.

Apple Intelligence và khả năng xử lý AI có gì khác biệt

Apple Intelligence đánh dấu bước tiến của iPhone 16 khi Apple tích hợp các tính năng AI vào trải nghiệm sử dụng hằng ngày. Đây là hệ thống trí tuệ nhân tạo được Apple phát triển để hỗ trợ người dùng trong các tác vụ như soạn thảo nội dung, tóm tắt văn bản.

Một trong những điểm đáng chú ý của Apple Intelligence là ưu tiên bảo vệ quyền riêng tư thông qua cơ chế xử lý trên thiết bị và Private Cloud Compute. Nhờ đó, người dùng có thể trải nghiệm nhiều tính năng AI mới mà không sợ bị lộ dữ liệu cá nhân.

iPhone 16 vẫn mang đến trải nghiệm sử dụng cao cấp

Bên cạnh hiệu năng, iPhone 16 và Apple còn ghi dấu ấn nhờ những cải tiến về màn hình, camera và thời lượng pin.

Chất lượng hiển thị của iPhone 16 có gì đáng chú ý?

Khả năng hiển thị trên iPhone 16 được xây dựng xoay quanh màn hình Super Retina XDR kích thước 6.1 inch. Apple sử dụng tấm nền OLED với độ phân giải 2556 x 1179 pixel và mật độ điểm ảnh 460 ppi, giúp nội dung hiển thị rõ nét trong nhiều nhu cầu sử dụng.

Màn hình với độ phân giải cao mang đến hình ảnh sinh động

Bên cạnh chất lượng hiển thị sắc nét, màn hình của thiết bị còn mang lại màu sắc cân bằng và độ tương phản cao. Phần mặt kính được bảo vệ bởi lớp Ceramic Shield thế hệ mới cũng góp phần tăng độ bền trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Camera 48MP cho chất lượng ảnh ấn tượng

Khi nhắc đến iPhone 16 và Apple, hệ thống camera cũng là một trong những điểm nâng cấp đáng chú ý. Ở mặt sau, iPhone 16 sử dụng hệ thống camera gồm camera Fusion 48MP cùng camera góc siêu rộng 12MP. Cảm biến 48MP cho phép ghi lại nhiều chi tiết hơn, đồng thời hỗ trợ chụp ảnh độ phân giải cao và zoom 2x.

Hệ thống camera 48MP cho khả năng quay chụp chuyên nghiệp

Ngoài khả năng chụp ảnh, Apple còn bổ sung nhiều tính năng hỗ trợ sáng tạo như Photographic Styles thế hệ mới, chế độ Macro trên camera góc siêu rộng. Kết hợp cùng nút Camera Control và sức mạnh của chip A18, iPhone 16 mang đến trải nghiệm chụp ảnh và quay video linh hoạt hơn.

Pin đủ dùng cả ngày và sạc USB-C tiện lợi

Thời lượng pin của iPhone 16 cũng là điểm được cải thiện đáng chú ý. Apple tối ưu khả năng sử dụng pin trên iPhone 16 nhờ sự kết hợp giữa chip A18 và các cải tiến về phần mềm. Apple cho biết iPhone 16 có thời lượng phát video liên tục lên đến 22 giờ kết hợp với khả năng tối ưu điện năng của chip A18.

Ngoài ra, iPhone 16 tiếp tục mang đến sự thuận tiện khi chuyển sang sử dụng cổng USB-C, giúp việc sạc và truyền dữ liệu trở nên thuận tiện. Ngoài sạc qua cổng USB-C, Apple còn trang bị cho iPhone 16 khả năng sạc không dây MagSafe với công suất tối đa 25W khi sử dụng bộ tiếp hợp nguồn tương thích.

Mua iPhone 16 ở đâu uy tín?

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Điện thoại iPhone 16 của Apple tiếp tục mang đến nhiều nâng cấp đáng chú ý với chip A18, Camera Control, Apple Intelligence cùng hệ thống camera 48MP. Không chỉ đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hằng ngày, thiết bị còn sẵn sàng hỗ trợ các tính năng AI trên những phiên bản iOS mới.