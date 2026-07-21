Tai nghe Beats và tai nghe AirPods: Loại nào đeo lâu không đau?

Bài viết dưới đây sẽ so sánh giúp người dùng chọn mẫu tai nghe phù hợp khi sử dụng trong thời gian dài.

So sánh độ thoải mái khi đeo giữa tai nghe Beats và tai nghe AirPods?

Độ thoải mái khi đeo phụ thuộc vào ba yếu tố chính: trọng lượng củ tai, chất liệu tiếp xúc với da và cách tai nghe bám vào vành tai. Dưới đây là so sánh tai nghe AirPods và tai nghe Beats dựa trên các tiêu chí này.

Trọng lượng của các dòng tai nghe

Các mẫu AirPods như AirPods 2 và 3 có trọng lượng nhẹ chỉ khoảng 4g mỗi bên, giúp phân bổ lực đều lên vành tai và giảm cảm giác mỏi khi đeo lâu. Với tai nghe Pro, trọng lượng nhỉnh hơn nhưng không đáng kể, chỉ khoảng 5.4g mỗi bên. Để dễ hình dung, trọng lượng này chỉ bằng một tờ giấy A4.

AirPods đeo nhẹ, thoải mái, Beats bám chắc khi vận động.

Trong khi đó, tai nghe Beats hướng đến người chơi thể thao thường có trọng lượng lớn hơn do được bổ sung vành cao su hoặc móc cố định để tăng độ bám. Beats Fit Pro nặng khoảng 5,6g mỗi bên, Powerbeats Pro lên tới 11g mỗi bên, khá nặng nhưng giúp tai nghe ổn định hơn khi chạy bộ hoặc tập luyện cường độ cao.

Diện tích tiếp xúc của tai nghe AirPods và Beats

Kích thước AirPods có sự thay đổi qua từng thế hệ để tối ưu độ vừa vặn và trải nghiệm đeo. AirPods 4 sở hữu kích thước 30,2 × 18,3 × 18,1 mm, trong khi AirPods 1/2 là 40,5 × 18 × 16,5 mm. AirPods Pro/Pro 2 là 30,9 × 21,8 × 24 mm, cho thấy thiết kế ngày càng gọn gàng và cân đối hơn.

Kích thước tai nghe Beats khác nhau tùy từng dòng sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng đa dạng. Một số dòng nổi bật như Beats Solo Buds có kích thước 20,5 × 18,5 × 19 mm, Beats Fit Pro là 30 × 24 × 19 mm. Có thể thấy kích thước hầu như nhỏ hơn AirPods.

Tai nghe Beats có phần củ tai hình bầu tròn, kích thước vừa đủ nằm trong lòng tai mà không ấn sâu. Vì vậy, nhiều người dùng thực tế phản hồi đeo êm hơn AirPods Pro, đặc biệt với người có vành tai nhỏ hoặc ống tai hẹp.

Cách tiếp xúc của tai nghe ảnh hưởng tới trải nghiệm

Tai nghe AirPods bản thường không có núm silicone đi sâu vào ống tai mà chỉ tựa lên vành tai ngoài. Tai nghe AirPods Pro dùng núm bịt kín ống tai để tăng khả năng cách âm chủ động. Nhưng chính thiết kế này lại khiến tai bị bí hơi và có cảm giác căng tức và đọng mồ hôi nếu đeo liên tục trong thời gian dài.

Mỗi thiết kế ưu tiên một trải nghiệm sử dụng khác nhau.

Trong khi đó, tai nghe Beats thường dùng vành silicone để cố định tai nghe vào vành tai giúp bám chắc hơn khi chạy bộ và tập luyện. Mặc dù thiết kế này có thể gây cảm giác mỏi vành tai khi đeo trong thời gian dài, nhưng nhiều mẫu tai nghe Beats mới đã được cải tiến để giảm áp lực khi sử dụng.

Tai nghe Beats hay AirPods loại nào đeo lâu không đau?

Mỗi dòng tai nghe đều có ưu điểm riêng, điều khiến người dùng thấy đau do lựa chọn sản phẩm chưa phù hợp. Vì vậy, người dùng nên cân nhắc dựa trên thói quen sử dụng hằng ngày, hai trường hợp phổ biến người dùng cần cân nhắc bao gồm:

- Làm việc, học tập trong nhiều giờ: AirPods thường hoặc AirPods Pro (khi chọn đúng kích cỡ núm tai) là lựa chọn phù hợp nhờ thiết kế nhẹ, ít tạo điểm tì và mang lại cảm giác thoải mái khi đeo liên tục trong thời gian dài.

- Thể thao, vận động cường độ cao: Tai nghe Beats nổi bật với thiết kế viền cao su hoặc móc tai giúp cố định chắc chắn, hạn chế rơi khi chạy bộ, tập gym hay chơi thể thao. Đổi lại, người dùng có thể cần một thời gian để làm quen với cảm giác ôm sát và lực tì lên vành tai.

Trước khi mua, người dùng nên đeo thử trực tiếp và chọn đúng kích cỡ núm tai nếu sử dụng dòng in-ear để có trải nghiệm thoải mái nhất. Tai nghe AirPods phù hợp với người ưu tiên sự nhẹ nhàng khi đeo lâu. Tai nghe Beats là lựa chọn tốt hơn nếu cần độ bám chắc khi vận động. Khách hàng có thể ghé bất kỳ cửa hàng nào của CellphoneS để trải nghiệm sản phẩm và tham khảo những ưu đãi hấp dẫn.