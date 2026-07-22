Chân dung Galaxy Z Fold8 trước giờ ra mắt

Sự kiện Galaxy Unpacked tiếp theo của Samsung sẽ diễn ra tại London (Anh) vào 20h ngày 22/7 (giờ Việt Nam). Dựa trên tin đồn, công ty Hàn Quốc dự kiến ra mắt 3 thiết bị gập thuộc dòng Galaxy Z, cùng loạt đồng hồ Galaxy Watch mới.

Năm nay, Galaxy Z Fold8 nhiều khả năng xuất hiện phiên bản với tỷ lệ màn hình mới. Một phần thiết kế sản phẩm đã được hé lộ trong các hình ảnh, video của Samsung những ngày gần đây.

Những model còn lại trong dòng Galaxy Z có thể không thay đổi nhiều so với bản tiền nhiệm, chủ yếu nâng cấp phần cứng với chip xử lý mạnh hơn. Giá bán các sản phẩm cũng là chủ đề thu hút nhiều quan tâm.

Phiên bản mới của Galaxy Z Fold

Theo Android Authority, Samsung dự kiến thay đổi cách đặt tên dòng Galaxy Z trong năm nay, đặc biệt với các model có dạng gập cuốn sách.

Dựa trên tin đồn, bản kế nhiệm của Galaxy Z Fold7 (tỷ lệ màn hình thuôn dài truyền thống) mang tên Galaxy Z Fold8 Ultra. Trong khi đó, phiên bản mới với tỷ lệ vuông sẽ trở thành model tiêu chuẩn, có tên Galaxy Z Fold8.

Ảnh rò rỉ cho thấy Galaxy Z Fold8 sở hữu kích thước ngắn và rộng hơn. Với tỷ lệ giống hộ chiếu, màn hình trong của sản phẩm phù hợp để xem video và một số tác vụ đa nhiệm.

Ảnh dựng Galaxy Z Fold8 với tỷ lệ màn hình mới. Ảnh: Android Headlines.

Trước Samsung, một số hãng smartphone Trung Quốc đã ra mắt các model tỷ lệ tương tự. Google Pixel Fold đời đầu cũng áp dụng thiết kế này. Đến tháng 9, tỷ lệ vuông được đồn đoán sẽ có mặt trên chiếc iPhone gập đầu tiên của Apple.

Theo tin đồn, Galaxy Z Fold8 trang bị màn hình ngoài 5,5 inch, tần số quét 120 Hz với độ phân giải 1.972 x 1.248 pixel. Màn hình trong của sản phẩm có kích thước 7,6 inch, tần số quét 120 Hz với độ phân giải 2.448 x 1.848 pixel. Dựa trên loạt ảnh dựng, thiết bị có viền màn hình khá dày.

Khác với dòng Z Fold tiêu chuẩn trước đây, Z Fold8 chỉ sở hữu 2 camera sau, gồm camera chính 50 MP (khẩu độ f/1.8) và camera góc siêu rộng 50 MP (khẩu độ f/1.9).

Phiên bản mới của Galaxy Z Fold8 có thể trang bị 2 camera sau, viền màn hình dày. Ảnh: Android Headlines.

Theo các nguồn tin, Samsung sẽ trang bị camera selfie 10 MP cho cả mặt trong và ngoài. Về phần cứng, Z Fold8 nhiều khả năng dùng chip xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5, pin 4.800 mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây tối đa 45 W.

Samsung có thể định vị Z Fold8 ở phân khúc thấp hơn Ultra. Theo tin đồn, thiết bị có giá khởi điểm 1.900 USD tại Mỹ. Phiên bản bộ nhớ 256 GB và 512 GB dự kiến sử dụng 12 GB RAM, trong khi mẫu 1 TB tích hợp 16 GB RAM.

Nâng cấp trên Z Fold8 Ultra

Dù mang tên Ultra, đây thực chất là bản Z Fold tiêu chuẩn của những năm trước. Tin đồn dự đoán Z Fold8 Ultra không có nhiều thay đổi trong thiết kế, các nâng cấp chủ yếu đến từ phần cứng.

Màn hình ngoài của Galaxy Z Fold8 Ultra sẽ có kích thước 6,5 inch, tần số quét 120 Hz với độ phân giải 2.520 x 1.080 pixel. Màn hình trong có thể giữ nguyên kích thước 8 inch, song độ phân giải tăng lên 2.504 x 2.256 pixel.

Ảnh dựng Galaxy Z Fold8 Ultra dựa trên tin đồn. Ảnh: Android Headlines.

Theo The Verge, Galaxy Z Fold8 và Z Fold8 Ultra sử dụng màn hình Flex Titanium mới nhất của Samsung. Nhờ cấu trúc kết hợp màng hợp kim titan siêu mỏng và tấm titan tăng cường ổn định, công nghệ này giúp màn hình mỏng, bền và tiêu thụ ít năng lượng hơn.

Samsung cũng hứa hẹn Flex Titanium giúp giảm tối đa vết gấp, nhược điểm phổ biến nhất trên smartphone gập hiện nay.

Galaxy Z Fold8 Ultra dự kiến tích hợp chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, các tùy chọn bộ nhớ gồm 256 GB, 512 GB (kèm 12 GB RAM) và 1 TB (kèm 16 GB RAM).

Thiết kế quen thuộc của Z Fold8 Ultra dù mang tên mới. Ảnh: Android Headlines.

Dựa trên ảnh quảng cáo chia sẻ bởi chuyên gia rò rỉ Evan Blass, Galaxy Z Fold8 Ultra sẽ có pin 5.000 mAh. Model này sở hữu 3 camera sau, gồm camera chính 200 MP, camera góc siêu rộng 50 MP, camera telephoto 10 MP. Màn hình trong và ngoài tích hợp camera selfie 10 MP.

Nếu thông tin chính xác, Samsung nhiều khả năng tăng giá Galaxy Z Fold8 Ultra. Sản phẩm dự kiến có giá khởi điểm 2.100 USD.

Galaxy Z Flip8 có gì đặc biệt?

Khác với Z Fold8 và Z Fold8 Ultra, model gập vỏ sò Galaxy Z Flip8 có thể chỉ nâng cấp nhẹ về phần cứng. Dựa trên tin đồn, cải tiến đáng giá nhất của thiết bị nằm ở chip xử lý.

Điều đó đồng nghĩa Galaxy Z Flip8 vẫn trang bị màn hình chính 6,9 inch, tần số quét 120 Hz, kết hợp màn hình phụ 4,1 inch. Thông số camera sau nhiều khả năng giữ nguyên với camera chính 50 MP, camera góc siêu rộng 12 MP, cùng camera selfie 10 MP.

Ảnh dựng của Galaxy Z Flip8 dựa trên tin đồn. Ảnh: Android Headlines.

Trước đó, WinFuture cho biết Galaxy Z Flip8 tích hợp chip Exynos 2600, bản nâng cấp từ Exynos 2500 trên Z Flip7. Samsung không có kế hoạch ra mắt phiên bản Snapdragon. Nâng cấp đáng chú ý khác đến từ khả năng sạc có dây tối đa 45 W.

Samsung có thể cung cấp 2 phiên bản bộ nhớ cho Z Flip8, gồm 256 GB và 512 GB, cả 2 đi kèm RAM 12 GB. Sản phẩm sẽ đắt hơn dù chưa rõ mức tăng cụ thể. Theo tin đồn, thiết bị có giá khởi điểm tại châu Âu khoảng 1.485 USD. Để so sánh, Z Flip7 có giá khởi điểm 1.100 USD.

Galaxy Watch9 và Watch Ultra2

Ngoài loạt Galaxy Z, tin đồn còn bao gồm dòng smartwatch Galaxy Watch thế hệ tiếp theo. Bản thân Samsung đã xác nhận một số tính năng mới trên Galaxy Watch9 và Ultra2, xoay quanh các công cụ theo dõi sức khỏe tích hợp AI.

Dựa trên tin đồn, Galaxy Watch9 có 2 phiên bản 40 mm (độ phân giải màn hình 438 x 438 pixel) và 44 mm (độ phân giải 480 x 480 pixel). Các model sẽ trang bị RAM 2 GB, tùy chọn bộ nhớ 32 GB hoặc 64 GB.

Phiên bản 40 mm của Galaxy Watch9 có thể giữ nguyên dung lượng pin 325 mAh, trong khi mẫu 44 mm trang bị pin 445 mAh.

Samsung được cho sẽ chuyển sang dùng chip Snapdragon Wear Elite SW6100 của Qualcomm cho toàn bộ smartwatch ra mắt năm nay, thay thế chip Exynos W1000 trên Galaxy Watch8 và Watch Ultra đời đầu.

Thiết kế rò rỉ của Galaxy Watch9. Ảnh: Android Headlines.

Galaxy Watch9 dự kiến có giá khởi điểm 470 USD tại châu Âu cho phiên bản 40 mm Bluetooth, và khoảng 525 USD cho tùy chọn LTE. Mẫu 44 mm có giá từ 502 USD (chỉ Bluetooth) và 560 USD (LTE).

Đối với Watch Ultra2, thiết bị tích hợp màn hình 480 x 480 pixel, độ sáng tối đa tăng từ 3.000 nit lên 5.000 nit. Sản phẩm tiếp tục hỗ trợ khả năng kháng nước sâu tối đa 100 m, tăng cường chất liệu titan cho vỏ đồng hồ.

Theo Android Authority, dung lượng pin trên Galaxy Watch Ultra2 nhiều khả năng tăng từ 590 mAh lên 800 mAh. Tại châu Âu, thiết bị dự kiến có giá từ 860 USD. Tuy nhiên, con số chính thức có thể khác do tỷ giá chuyển đổi giữa các quốc gia.

Samsung còn bất ngờ nào khác?

Như thường lệ, Samsung dự kiến chia sẻ một số chi tiết quan trọng về bản cập nhật One UI tiếp theo tại sự kiện Unpacked. Trong khi Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra và Z Flip8 sẽ cài sẵn One UI 9 dựa trên Android 17, công ty Hàn Quốc có thể mang phiên bản này lên các dòng máy hiện có như Galaxy S26, Z Fold7, Z Flip7, S25...

Một số cải tiến trên One UI 9 được hé lộ trong ảnh rò rỉ, gồm mở rộng khả năng tùy biến Quick Settings, ẩn Now Bar trên thanh thông báo.

Những nâng cấp cho ứng dụng camera gồm tính năng FanCam khi quay video, bên cạnh khả năng chặn truy cập Internet cho một số ứng dụng để cải thiện khả năng tập trung.

Thiết kế rò rỉ của kính thông minh Samsung. Ảnh: SamMobile.

Đầu tháng 7, SamMobile chia sẻ ảnh dựng thiết kế kính thông minh của Samsung, được phát triển nội bộ với tên mã Jinju. Nếu ra mắt, đây sẽ là đối thủ của dòng kính Meta Ray-Ban, tích hợp nhận diện cử chỉ và chạy One UI XR, phiên bản tùy biến từ Android XR.

Dù vậy, chưa thể chắc chắn Samsung sẽ trình làng kính thông minh hay phần cứng khác trong sự kiện sắp tới. Một hồ sơ chứng nhận từ Ấn Độ cho thấy mẫu tai nghe chưa ra mắt có tên Galaxy Buds Able, song chưa thể khẳng định sản phẩm sẽ sớm ra mắt bởi Galaxy Buds4 vừa được trình làng hồi đầu năm.