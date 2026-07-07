Samsung lại phá kỷ lục

Logo Samsung trước một cửa hàng tại Seoul (Hàn Quốc). Ảnh: Reuters.

Samsung Electronics dự kiến công bố lợi nhuận quý II/2026 tăng 18 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Lý do chủ yếu đến từ sự tăng trưởng của AI, đẩy giá chip lên cao do nguồn cung cạn kiệt.

Theo ước tính do LSEG SmartEstimate tổng hợp từ 30 nhà phân tích, lợi nhuận hoạt động quý II của Samsung Electronics dự kiến đạt 56,35 tỷ USD. Con số này tăng 18 lần so với cùng kỳ năm ngoái (khoảng 3,1 tỷ USD).

Nếu chính xác, đây sẽ là quý thứ 3 liên tiếp công ty Hàn Quốc phá kỷ lục về lợi nhuận. Giới phân tích dự đoán nguồn cung bộ nhớ sẽ tiếp tục thiếu hụt ít nhất đến năm sau.

Theo Reuters, lợi nhuận Samsung tăng vọt không chỉ đến từ bộ nhớ băng thông cao (HBM), mà còn đến từ nhu cầu lớn với DRAM và NAND. Điều này diễn ra trong bối cảnh các ứng dụng của AI, đặc biệt là AI agent, mở rộng sang tác vụ cần khối lượng tính toán nhiều hơn.

Khác với những ứng dụng trước đây của AI, chủ yếu tập trung huấn luyện mô hình ngôn ngữ lớn, giới phân tích nhận định các hệ thống agent có thể xử lý tác vụ phức tạp, đòi hỏi nhiều bộ nhớ và dung lượng lưu trữ, phục vụ lưu giữ và truy xuất dữ liệu trong quá trình suy luận.

Samsung hiện là công ty sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới về doanh thu. Công ty này cung cấp sản phẩm cho nhiều hãng công nghệ nổi tiếng như Nvidia, Google và Apple.

Theo dữ liệu từ Citi Research, giá bán trung bình của DRAM và NAND trong quý II tăng lần lượt 44% và 53% so với quý trước.

Tình trạng thiếu hụt bộ nhớ cũng giúp cổ phiếu các công ty chip nhớ tăng mạnh trong năm nay, bao gồm Samsung Electronics (158%), SK Hynix (273%) và Micron (242%). Vốn hóa của 3 công ty đều vượt mốc 1.000 tỷ USD.

Dù tình hình kinh doanh khởi sắc, các nhà phân tích cảnh báo lợi nhuận quý II có thể thấp hơn dự kiến nếu Samsung lập quỹ dự phòng lớn để thưởng cho nhân viên.

Công ty đã tránh cuộc đình công quy mô lớn khi chấp nhận trích 10,5% lợi nhuận hoạt động bộ phận bán dẫn để thưởng cho công nhân. Một số nhà phân tích chỉ ra tổng số tiền trích thưởng của Samsung có thể vượt 26 tỷ USD.

Lợi nhuận hoạt động của Samsung Electronics tăng mạnh trong 3 quý gần nhất (đơn vị: nghìn tỷ won). Ảnh: Bloomberg.

Các nhà phân tích nhận định thách thức của Samsung trong thời gian tới đến từ sự chậm trễ trong đầu tư cơ sở hạ tầng AI. Theo JPMorgan, một số nhà đầu tư lo ngại về tính bền vững của tỷ trọng bộ nhớ trong chi tiêu vốn của các công ty điện toán đám mây, khi con số năm nay ước tính đạt 52%, có thể vượt quá 70% vào năm tới.

Bất kỳ sự sụt giảm trong chi tiêu AI sẽ tác động đến Samsung và SK Hynix. Vào cuối tháng 6, 2 công ty này cam kết đầu tư hơn 2.000 tỷ USD để mở rộng năng lực sản xuất chip tại Hàn Quốc. Samsung dự kiến triển khai khoản đầu tư trong giai đoạn 2026-2040, còn SK Hynix chưa đưa ra thời gian cụ thể.

Giới đầu tư cũng kỳ vọng các đột phá trong mảng dịch vụ AI sẽ đẩy mạnh doanh thu điện toán đám mây và những lĩnh vực liên quan đến AI. Hồi tháng 4, Samsung cho biết đã ký hợp đồng ràng buộc nhiều năm với một số khách hàng nhằm đảm bảo nguồn cung, dù không nêu rõ tên.

Trái ngược với chip nhớ, mảng kinh doanh di động của Samsung đang đối mặt áp lực chi phí ngày càng lớn, bộ nhớ tăng giá khiến biên lợi nhuận giảm. Dù hãng đã nâng giá một số smartphone, giới phân tích cho rằng cần triển khai đợt tăng giá khác vào cuối năm.