Lưu ý quan trọng với phụ huynh trên VNeID từ ngày 1/9

Từ ngày 1/9, phụ huynh có thể đề nghị cấp thẻ căn cước cho trẻ dưới 6 tuổi ngay trong quy trình liên thông đăng ký khai sinh, thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế. Ảnh: Việt Linh.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 301/2026/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung quy định về thực hiện liên thông điện tử đối với 2 nhóm thủ tục hành chính. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/9.

Theo quy định mới, thủ tục cấp thẻ căn cước cho trẻ dưới 6 tuổi được bổ sung vào quy trình liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế.

Việc cấp thẻ chỉ được thực hiện khi cha mẹ, người giám hộ hoặc người làm thủ tục có đề nghị, không tự động áp dụng với tất cả trẻ.

Sau khi hồ sơ đăng ký khai sinh được gửi qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, dữ liệu sẽ được chuyển đến hệ thống hộ tịch của Bộ Tư pháp để xử lý.

Nếu hồ sơ đầy đủ, cán bộ hộ tịch cấp xã sẽ thực hiện đăng ký khai sinh và chuyển thông tin đến Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để cấp số định danh cá nhân. Thời gian giải quyết là 24 giờ kể từ khi hệ thống nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Kết quả đăng ký khai sinh sau đó được chuyển tiếp để thực hiện các thủ tục còn lại, gồm đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế và cấp thẻ căn cước nếu có đề nghị.

Kết quả của từng thủ tục được trả ngay sau khi hoàn thành, thay vì phải chờ toàn bộ quy trình liên thông kết thúc.

Trường hợp hồ sơ đăng ký khai sinh còn thiếu hoặc không đủ điều kiện giải quyết, cơ quan chức năng phải thông báo rõ lý do từ chối hoặc nội dung cần bổ sung trong thời gian không quá 24 giờ.

Thông báo được gửi qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, ứng dụng VNeID hoặc tin nhắn điện thoại tự động. Người làm thủ tục có 7 ngày làm việc để hoàn thiện hồ sơ. Nếu quá thời hạn này vẫn chưa bổ sung, hồ sơ sẽ bị dừng xử lý.

Việc liên thông giữa cơ sở dữ liệu hộ tịch và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được thực hiện trên các hệ thống nghiệp vụ của Bộ Tư pháp và Bộ Công an.

Nếu phát sinh vướng mắc liên quan đến việc cấp số định danh cá nhân, Bộ Công an sẽ phối hợp với Bộ Tư pháp và Bộ Khoa học và Công nghệ kiểm tra, xử lý trong thời gian không quá một ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận.

Sau khi giấy khai sinh điện tử được cấp, hồ sơ đăng ký thường trú của trẻ được chuyển đến hệ thống quản lý cư trú.

Việc xác nhận đồng ý của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp, cha, mẹ hoặc người giám hộ có thể thực hiện qua VNeID hoặc theo quy trình nghiệp vụ của cơ quan công an. Thời hạn xác nhận trên ứng dụng không quá 5 ngày làm việc.

Với một số trường hợp trẻ đăng ký thường trú cùng cha, mẹ, thời gian giải quyết không quá 2 ngày làm việc. Trường hợp cần xác minh có thể kéo dài tối đa 5 ngày làm việc.

Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa chính xác, cơ quan đăng ký cư trú phải thông báo lý do không tiếp nhận hoặc thành phần cần bổ sung trong vòng một ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ điện tử.

Khi có đề nghị cấp thẻ căn cước, dữ liệu của trẻ sẽ được chuyển giữa các hệ thống hộ tịch, cư trú và quản lý căn cước để tiếp nhận, xử lý.

Thông tin giấy khai sinh và thẻ bảo hiểm y tế cũng được tích hợp vào thẻ căn cước và tài khoản định danh điện tử của trẻ theo quy định.