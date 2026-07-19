Website Facebook, Messenger gặp sự cố diện rộng

Nhiều người không thể truy cập Facebook và Messenger trên trình duyệt web chiều 19/7, trong khi ứng dụng di động vẫn hoạt động bình thường.
Khoảng 14h30, anh Nguyễn Hùng (Hà Nội) mở Facebook trên máy tính để kiểm tra tin nhắn công việc nhưng không thể truy cập, liên tục nhận thông báo "Tài khoản của bạn hiện không khả dụng do sự cố trên trang web", khiến anh ban đầu nghĩ tài khoản bị khóa hoặc bị tấn công.
"Tôi thử đăng nhập lại nhiều lần nhưng đều báo lỗi cả Facebook và Messenger. Đến khi mở app trên điện thoại mới biết tài khoản vẫn hoạt động bình thường", anh Hùng cho biết.
Không chỉ anh Hùng, nhiều người dùng tại Việt Nam và trên thế giới cũng phản ánh tình trạng tương tự. Trên trang theo dõi sự cố Downdetector, số báo cáo lỗi Facebook tăng đột biến vào khoảng 14h39 (giờ Việt Nam), với hơn 3.000 lượt chỉ trong ít phút. Theo thống kê của nền tảng này, 61% phản ánh liên quan đến việc không thể truy cập website Facebook, còn lại gặp lỗi đăng nhập và ứng dụng.
Trên các mạng xã hội như X, Threads, nhiều người dùng trên thế giới cho biết khi truy cập website Facebook, tài khoản hiển thị thông báo "tạm thời không khả dụng", cùng lý do "Liên kết bạn nhấp vào có thể bị hỏng hoặc trang này có thể đã bị gỡ".
Trong khi đó, ứng dụng Facebook và Messenger trên điện thoại vẫn hoạt động bình thường. Người dùng vẫn có thể xem bảng tin, gửi và nhận tin nhắn. Các sản phẩm khác của Meta như Instagram, Threads, không ghi nhận sự cố đáng kể.
Meta hiện chưa đưa ra thông báo chính thức về nguyên nhân cũng như phạm vi ảnh hưởng của sự cố.
Đây không phải lần đầu các nền tảng của Meta gặp sự cố trong năm nay. Hồi tháng 6, Facebook, Messenger và Instagram cũng gián đoạn trong khoảng một giờ, khiến nhiều người dùng không thể đăng nhập, tải bảng tin hoặc gửi tin nhắn. Theo Downdetector, hàng chục nghìn báo cáo lỗi được ghi nhận trên toàn cầu trước khi các dịch vụ dần được khôi phục. Meta sau đó xác nhận đã khắc phục sự cố nhưng không công bố nguyên nhân cụ thể.
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