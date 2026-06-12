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Công nghệ

Facebook sập trên toàn cầu

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Hàng loạt nền tảng thuộc hệ sinh thái Meta như Facebook, Instagram và Messenger bất ngờ gặp sự cố trên diện rộng vào tối 12/6.

Màn hình hiển thị lỗi khi cố đăng nhập vào Facebook. Ảnh: Tuấn Anh.
Màn hình hiển thị lỗi khi cố đăng nhập vào Facebook. Ảnh: Tuấn Anh.

Tối ngày 12/6, hàng loạt người dùng tại Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới bất ngờ gặp sự cố khi không thể truy cập vào các nền tảng mạng xã hội thuộc hệ sinh thái Meta, bao gồm Facebook, Instagram và Messenger. Sự cố bắt đầu được ghi nhận vào khoảng 20h40 (giờ Việt Nam). Theo phản ánh của số đông người dùng, ứng dụng Facebook tự động đăng xuất tài khoản và báo lỗi "phiên làm việc đã hết hạn".

Khi cố gắng đăng nhập lại, hệ thống liên tục báo sai mật khẩu hoặc không thể kết nối với máy chủ. Cùng lúc đó, người dùng Instagram cũng gặp tình trạng không thể làm mới bảng tin, trong khi ứng dụng nhắn tin Messenger không thể gửi hoặc nhận tin nhắn. Trên chuyên trang báo lỗi ứng dụng DownDetector, có hơn 80.000 lượt báo lỗi cho vấn đề của Meta trong vòng 1 phút. Chính nền tảng báo lỗi cũng gặp lỗi khi lượng truy cập quá lớn vào một thời điểm. Hiện trang nói trên đã hiện thông báo 404.

Lượng báo lỗi về Facebook &quot;dựng cột&quot; đạt hơn 80.000 khiến DownDetector gặp vấn đề.
Lượng báo lỗi về Facebook "dựng cột" đạt hơn 80.000 khiến DownDetector gặp vấn đề.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, một số người dùng tại các quốc gia như Thái Lan cũng gặp tình trạng tương tự. "Tôi đang nhắn tin công việc thì tài khoản bị văng ra ngoài. Ban đầu cứ ngỡ bị hack, nhưng hỏi bạn bè xung quanh bằng tin nhắn thì ai cũng gặp cùng tình trạng", Quỳnh Anh (TP.HCM) chia sẻ.

Hiện tại, phía Tập đoàn Meta vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về nguyên nhân sự cố cũng như thời gian dự kiến khắc phục. Khi đăng nhập trở lại vào các ứng dụng, màn hình hiển thị dòng chữ xuất hiện sự cố và phía nhà phát triển đang cố khắc phục. Website cập nhật tình trạng máy chủ các dịch vụ của Meta hiện vẫn thông báo hoạt động bình thường giữa đợt sự cố diện rộng.

znews.vn
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