Người Việt dành 700 triệu giờ cho ứng dụng AI trong nửa năm

Theo báo cáo thị trường AI toàn cầu nửa đầu năm của công ty phân tích Sensor Tower, Việt Nam ghi nhận 18,6 tỷ phiên sử dụng ứng dụng AI trong sáu tháng, tăng hơn hai lần so với mức 8,82 tỷ của cùng kỳ năm trước.

Thời gian dùng ứng dụng AI trên điện thoại tăng lên 704 triệu giờ trong nửa đầu năm. Nếu so với cùng kỳ 2025, số giờ sử dụng của người Việt với các ứng dụng AI tăng hơn hai lần, từ mức 300 triệu giờ. Nếu tính chung cả thời gian trên web và app, số giờ sử dụng tăng nhẹ, có xu hướng chuyển từ web sang app.

Song song, số tiền người dùng Việt trả cho ứng dụng AI cũng tăng mạnh. Doanh thu từ mua hàng trong ứng dụng (In-app Purchase - IAP) tăng từ 7,44 triệu USD nửa đầu 2025, lên 14,4 triệu USD trong nửa đầu năm nay, phản ánh xu hướng người dùng không chỉ tải về trải nghiệm mà đã sẵn sàng bỏ tiền để sử dụng tính năng nâng cao.

Thống kê của Sensor Tower về thời gian và số phiên sử dụng app AI của người Viêt theo nửa năm. Ảnh chụp màn hình

Một điểm đặc biệt trong báo cáo là khu vực châu Á - Thái Bình Dương vào quý I/2026 lần đầu ghi nhận mức giảm 3,75% về lượng người dùng hoạt động hàng tháng (MAU), sau 13 quý tăng trưởng liên tiếp. Điều này được cho là thị trường AI đang chuyển từ giai đoạn mở rộng nhanh sang cạnh tranh về khả năng duy trì người dùng và gia tăng giá trị sử dụng. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn là một trong những thị trường có mức độ tương tác cao với AI, bao gồm cả ứng dụng nội địa.

Theo bảng xếp hạng mới nhất tính đến quý I/2026, ChatGPT và Gemini tiếp tục có lượng người dùng hoạt động hàng tháng lớn nhất tại Việt Nam. Đứng ở vị trí thứ ba là AI Hay, ứng dụng do doanh nghiệp Việt phát triển vượt nhiều sản phẩm AI quốc tế như Grok hay DeepSeek.

Đây cũng là một trong số ít ứng dụng AI bản địa vẫn duy trì được vị trí trong nhóm dẫn đầu tại thị trường nội địa, trong khi nhiều ứng dụng AI địa phương ở các quốc gia khác đã giảm thứ hạng. Chẳng hạn, Wrtn của Hàn Quốc từ vị trí thứ 5 năm ngoái tụt xuống vị trí thứ 7 năm nay tại thị trường nước này. Luzia của Brazil cũng từ vị trí thứ 4 xuống thứ 7.

Bảng xếp hạng của Sensor Tower các ứng dụng AI dựa trên người sử dụng hàng tháng, trong quý I/2026. Ảnh chụp màn hình

Chia sẻ với VnExpress, đại diện AI Hay cho biết để đáp ứng nhu cầu thị trường, startup đã mở rộng từ ứng dụng hỏi đáp thành trợ lý đa năng cho học tập, công việc và đời sống. Theo thống kê, tính năng được dùng nhiều nhất là hỏi bằng hình ảnh. Người dùng thường chụp tài liệu để dịch, chụp bài tập để được hướng dẫn cách giải hoặc chụp hóa đơn, thông báo để hỏi nhanh thông tin cần thiết, thay vì nhập câu lệnh bằng văn bản như trước. Ứng dụng AI Hay hiện đạt hơn 22 triệu lượt tải, tăng từ 15 triệu một năm trước.

"Việc tối ưu hóa cho người dùng trong nước về khả năng hiểu ngôn ngữ, bối cảnh, cũng như các tính năng được phát triển theo nhu cầu thực tế là yếu tố giúp AI nội địa thu hút được người dùng Việt", đại diện AI Hay nhận định. Dẫn ví dụ sau kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, công ty đã phát triển tính năng giải đề thi, dự đoán khả năng trúng tuyển đại học, tư vấn hướng nghiệp dựa trên điểm thi, thu hút hàng triệu lượt sử dụng.

Trước đó, trong báo cáo Gemini, Google cho biết Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á về sử dụng ngôn ngữ bản địa với 89% câu lệnh được gửi bằng tiếng Việt - tỷ lệ cao nhất trong khu vực. Theo chuyên gia, số liệu này phản ánh AI đang thay đổi từ một chatbot trả lời câu hỏi sang công cụ hỗ trợ giải quyết công việc cụ thể. Người dùng không chỉ tìm kiếm thông tin mà còn nhờ AI dịch tài liệu, phân tích dữ liệu, hỗ trợ lập trình, tóm tắt nội dung hoặc giải thích các vấn đề chuyên môn.

Xu hướng này diễn ra khi AI dần bước qua giai đoạn bùng nổ ban đầu. Trên phạm vi toàn cầu, Sensor Tower ước tính người dùng đã chi hơn 4 tỷ USD cho các ứng dụng AI trong nửa đầu năm 2026, với khoảng 2,3 tỷ lượt tải. Thời gian sử dụng và số phiên truy cập đều tăng mạnh so với một năm trước.

Logo các ứng dụng AI Grok, Claude, ChatGPT, Gemini, DeepSeek, Copilot, Perplexity, AI Hay trên điện thoại, tháng 3/2025. Ảnh: Lưu Quý

Để thúc đẩy ứng dụng AI cho người dùng trong nước, đại diện AI Hay cho biết đang hoàn thiện để mở API, cho phép các ứng dụng, phần mềm khác kết nối trực tiếp và sử dụng nền tảng AI Hay để xây dựng sản phẩm. Việc này về lâu dài giúp các nhà phát triển ứng dụng, doanh nghiệp, trường đại học sẽ có thể dễ dàng tích hợp tính năng của AI Hay vào sản phẩm của họ, thay vì phải tự xây dựng từ đầu.

"Đây được xem là bước đi quan trọng của AI Hay, không chỉ chứng minh năng lực công nghệ do người Việt phát triển, mà còn góp phần giúp các doanh nghiệp, tổ chức trong nước có thêm lựa chọn nền tảng AI do người Việt phát triển thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các nền tảng nước ngoài", đại diện startup Việt cho biết.