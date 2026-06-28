Hơn 3.600 lượt người dân tương tác qua ứng dụng i-HaTinh

Ngày 17/3, Hà Tĩnh chính thức vận hành thử nghiệm Ứng dụng Công dân số Hà Tĩnh (i-HaTinh) tích hợp nền tảng phản ánh hiện trường. Sau hơn 3 tháng vận hành, đến nay, ứng dụng đã ghi nhận 3.616 lượt tương tác của người dân. Trong đó, hơn 80% là các phản ánh, góp ý gửi qua ứng dụng, còn lại là các cuộc gọi đến tổng đài 19009038.

Ứng dụng i-Hà Tĩnh ghi nhận 3.616 lượt tương tác của người dân trong hơn 3 tháng vận hành.

Hệ thống đã tiếp nhận và phân phối cho các đơn vị liên quan xử lý 1.628 phản ánh; trong đó 1.464 phản ánh đã được giải quyết, đạt tỷ lệ trên 90%. Nội dung phản ánh chủ yếu liên quan đến hạ tầng đô thị, vệ sinh môi trường, trật tự công cộng và các vấn đề dân sinh.

Người dân phản ánh tình trạng đổ rác bừa bãi tại khu vực gần ngã tư đường tránh giao đường Ngô Quyền kéo dài thuộc địa phận xã Thạch Hà lên ứng dụng i-Hà Tĩnh.

Việc triển khai ứng dụng i-Hà Tĩnh không chỉ giúp người dân dễ dàng gửi phản ánh mọi lúc, mọi nơi mà còn là bước đổi mới phương thức quản trị, hướng tới nền hành chính công khai, minh bạch và chất lượng hơn.