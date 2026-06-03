Cảnh báo các công ty AI đe dọa tương lai ngành báo chí

Tuyên bố trên do ông A.G. Sulzberger, Chủ tịch The New York Times, đưa ra tại Đại hội Truyền thông Thế giới lần thứ 77, diễn ra ở thành phố Marseille (Pháp) vừa qua.

Robot tích hợp AI có thể tự mình sản xuất tin tức. Ảnh tư liệu, minh họa: Getty Images

Trong bài phát biểu, ông Sulzberger cho rằng việc các công ty AI kiểm soát cách tiếp cận thông tin của công chúng xuất phát từ hành vi xâm phạm tài sản trí tuệ trắng trợn với quy mô chưa từng có, nhằm huấn luyện các mô hình AI.

Ông nhấn mạnh những “đại gia” công nghệ đang khai thác cạn kiệt các trang tin điện tử mà không xin phép hay có bất kỳ hình thức bồi thường nào. Qua đó, ông thẳng thắn nhìn nhận ngành báo chí thế giới "đã quá im lặng, quá thụ động và quá chia rẽ trước những hành vi lạm dụng của các công ty dẫn đầu cuộc cách mạng AI”.

Theo ông Sulzberger, các công ty công nghệ đang củng cố quyền kiểm soát quá lớn đối với dữ liệu và sự chú ý của công chúng, nhưng lại từ chối thực hiện trách nhiệm cốt lõi đi kèm với quyền lực này - đó là đảm bảo cộng đồng được tiếp cận với những nguồn thông tin đáng tin cậy. Chủ tịch The New York Times bày tỏ lo ngại ngành báo chí sẽ sớm phải đối mặt với tình trạng ngày càng ít nhà báo thực hiện công việc tốn kém và khó khăn là đưa tin hay viết bài gốc.

Phát biểu trên của người đứng đầu tờ báo Mỹ đã nhận được sự đồng thuận và hoan nghênh nhiệt liệt của các đại biểu tham dự hội nghị. Phản ứng gay gắt của ông Sulzberger được đưa ra trong bối cảnh The New York Times đang tiến hành khởi kiện công ty OpenAI, “cha đẻ” của mô hình ChatGPT, và tập đoàn Microsoft về việc sử dụng trái phép các tác phẩm có bản quyền.

Đại hội Truyền thông Thế giới lần thứ 77 diễn ra từ ngày 1 - 3/6, do Hiệp hội các nhật báo và nhà xuất bản tin tức Thế giới (WAN-IFRA) phối hợp với CMA Media - nhánh truyền thông của tập đoàn vận tải khổng lồ CMA CGM, tổ chức. Sự kiện năm nay diễn ra trong bối cảnh giới truyền thông quốc tế đang đứng trước những áp lực nặng nề về nguy cơ đổ vỡ của mô hình kinh tế báo chí truyền thống, dưới áp lực cạnh tranh khốc liệt từ các nền tảng mạng xã hội và sự bùng nổ của AI.