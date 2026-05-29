"Mạng xã hội nguy hiểm với trẻ ngang thuốc lá"

Một nhóm học sinh sử dụng mạng xã hội tại London. Ảnh: Reuters.

Trong văn bản trả lời tham vấn từ chính phủ Anh về bảo vệ trẻ em trực tuyến, nhóm bác sĩ từ Học viện các trường Cao đẳng Y khoa Hoàng gia (AoMRC) nhấn mạnh mạng xã hội (MXH) được xếp ngang hàng thuốc lá về mức độ nguy hiểm với trẻ em.

Văn bản từ nhóm bác sĩ nêu chi tiết tác động từ MXH lên trẻ em, đồng thời kêu gọi nhà lập pháp giải quyết tác hại từ việc sử dụng smartphone quá nhiều đối với giới trẻ.

"MXH được đánh giá ngang hàng với thuốc lá và thắt dây an toàn trong xe hơi, trở thành tiếng nói chung của ngành y", văn bản cho biết.

Theo Reuters, AoMRC đại diện 23 trường cao đẳng, khoa y khoa hoàng gia từ Vương quốc Anh và Ireland. Tổ chức này nhấn mạnh tác động tiêu cực từ MXH lên trẻ em thuộc số ít vấn đề được phần lớn bác sĩ lâm sàng đồng thuận trong những năm gần đây.

"Rất ít vấn đề được các bác sĩ lâm sàng thống nhất mạnh mẽ những năm gần đây, trong đó có tác động từ tiếp xúc công nghệ, thiết bị điện tử một cách không kiểm soát đến sức khỏe trẻ em và thanh thiếu niên", văn bản nêu rõ.

Hơn một nửa trong số 132 bác sĩ được khảo sát chứng kiến ít nhất một trường hợp tổn hại sức khỏe có thể liên quan đến công nghệ và thiết bị điện tử mỗi tuần. Hơn 1/3 bác sĩ có bằng chứng về việc tác hại xảy ra nhiều lần trong tuần.

Những tác hại trải rộng từ thương tích thể chất, chẳng hạn do bắt chước hành vi khiêu dâm cực đoan, đến sức khỏe tinh thần, bao gồm tổn thương do tiếp cận nội dung bạo lực.

Chính phủ Anh đang lấy ý kiến tham vấn về quy định hạn chế trẻ em truy cập MXH, bao gồm cấm người dưới 16 tuổi. Nước này cũng cân nhắc lập giờ giới nghiêm, giới hạn thời gian sử dụng và hạn chế tính năng có thể gây nghiện.

Năm ngoái, Australia trở thành nước đầu tiên cấm MXH với trẻ dưới 16 tuổi. Một số quốc gia châu Âu và châu Á cũng xem xét, thậm chí áp dụng các quy định tương tự.

Hiện tại, luật an toàn trực tuyến ở Anh yêu cầu các công ty MXH áp dụng biện pháp bảo vệ trẻ em khỏi nội dung trực tuyến bất hợp pháp và có hại. Tuy nhiên, chính phủ nước này cam kết sẽ thắt chặt biện pháp.

"Không cần hỏi có hành động hay không. Chúng tôi sẽ hành động bất kể biện pháp, chẳng hạn như cấm trẻ em dưới 16 tuổi dùng MXH, hay các hạn chế với tính năng cốt lõi của nền tảng", Bộ trưởng Công nghệ Anh Liz Kendall trả lời BBC News.

Hàng trăm gia đình tại Anh đang áp dụng thí điểm lệnh cấm sử dụng MXH, đặt giờ giới nghiêm và giới hạn thời gian sử dụng, từ đó đánh giá tác động đến giấc ngủ, cuộc sống gia đình và học tập của trẻ em.

Theo Reuters, các chuyên gia vẫn có ý kiến trái chiều về hiệu quả của lệnh cấm. Vào tháng 3, một nhóm thanh niên tại London bày tỏ quan điểm phản đối quy định nếu cách tiếp cận giống Australia.