Công ty dịch vụ phần mềm lớn nhất châu Á dự đoán AI sẽ thay thế một nửa nhân sự

Chủ tịch Tập đoàn Tata ông Natarajan Chandrasekaran. Ảnh: TSC Website

Theo tạp chí Ấn Độ Swarajya, thông tin trên được Chủ tịch Tập đoàn Tata ông Natarajan Chandrasekaran công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 31 của TCS diễn ra mới đây.

Theo ông Chandrasekaran, TCS đang hướng tới mô hình vận hành trong đó các “tác nhân AI” (AI agents) sẽ đảm nhận ngày càng nhiều công việc có thể tự động hóa, làm việc song song với con người để nâng cao hiệu quả hoạt động.

“Công ty sẽ có số lượng nhân viên AI bằng với số lượng nhân viên hiện có. Nếu công ty có nửa triệu nhân viên thì ngày có nửa triệu tác nhân AI cũng không còn xa nữa”, ông cho biết.

Ông giải thích rằng trong tương lai, những công việc phù hợp với tự động hóa sẽ được chuyển giao cho các hệ thống AI. Theo đó, nhân viên và trợ lý AI sẽ phối hợp thực hiện nhiệm vụ thay vì hoạt động tách biệt. Đây được xem là hướng phát triển chủ đạo của ngành công nghệ trong giai đoạn tới.

TCS hiện có lực lượng lao động khoảng 600.000 người và phục vụ hàng nghìn doanh nghiệp trên toàn thế giới. Trong nhiều năm qua, công ty liên tục tuyển dụng hàng chục nghìn sinh viên tốt nghiệp mỗi năm, trở thành một trong những động lực tạo việc làm lớn nhất tại Ấn Độ.

Tuy nhiên, ông Chandrasekaran thừa nhận việc mở rộng ứng dụng AI chắc chắn sẽ tác động đến nhu cầu tuyển dụng trong ngắn hạn.

“Điều đó chắc chắn sẽ dẫn đến việc giảm tốc độ tuyển dụng. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa cơ hội việc làm sẽ biến mất. Khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, thế giới AI sẽ tạo ra nhiều cơ hội mới và đòi hỏi những kỹ năng, tài năng hoàn toàn mới”, ông nhấn mạnh.

Theo ông Chandrasekaran, AI đang trở thành động lực tăng trưởng quan trọng nhất trong lịch sử phát triển của TCS. Doanh thu hằng năm từ các dự án liên quan đến AI đã tăng mạnh trong năm tài chính 2026, từ mức 1,5 tỷ USD trong quý II lên 2,3 tỷ USD trong quý IV, tương đương tốc độ tăng trưởng kép khoảng 22% mỗi quý.

Lãnh đạo TCS cho rằng AI không chỉ là công cụ nâng cao năng suất mà còn mở ra những mô hình kinh doanh mới, tạo ra nhu cầu đối với nhiều vị trí việc làm chưa từng tồn tại trước đây.

Những nhận định trên được đưa ra trong bối cảnh ngày càng nhiều lãnh đạo doanh nghiệp toàn cầu cảnh báo về tác động của AI đối với thị trường lao động. Nhiều chuyên gia cho rằng khi các mô hình AI ngày càng hoàn thiện, một số công việc mang tính lặp lại hoặc có thể chuẩn hóa sẽ dần được thay thế bằng các hệ thống tự động.

Phát biểu của ông Chandrasekaran cũng làm dấy lên nhiều cuộc thảo luận trên các nền tảng mạng xã hội về triển vọng nghề nghiệp của lực lượng lao động ngành công nghệ, đặc biệt là tại Ấn Độ - quốc gia được xem là trung tâm cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin lớn nhất thế giới.

Trong nhiều thập kỷ qua, ngành công nghiệp dịch vụ phần mềm trị giá khoảng 315 tỷ USD của Ấn Độ đã phát triển mạnh nhờ lợi thế nguồn nhân lực dồi dào và chi phí cạnh tranh. Các tập đoàn như TCS và Infosys đóng vai trò nòng cốt trong việc cung cấp dịch vụ công nghệ, phát triển phần mềm và vận hành hệ thống cho các doanh nghiệp toàn cầu.

Sự phát triển nhanh chóng của AI được đánh giá đang đặt ra thách thức đối với mô hình tăng trưởng truyền thống của ngành. Nhiều công việc từng được thực hiện bởi đội ngũ kỹ sư phần mềm hoặc nhân viên hỗ trợ công nghệ có thể được tự động hóa một phần hoặc toàn bộ trong tương lai.

Trước đó, TCS từng công bố kế hoạch cắt giảm khoảng 12.000 vị trí việc làm vào năm 2025 nhằm tái cơ cấu hoạt động và thích ứng với những thay đổi của thị trường công nghệ.

Tuy nhiên, ông Chandrasekaran cho rằng quá trình chuyển đổi sang môi trường làm việc dựa trên AI không nên được nhìn nhận hoàn toàn theo hướng tiêu cực. Theo ông, lịch sử phát triển công nghệ cho thấy mỗi cuộc cách mạng công nghệ lớn đều tạo ra những ngành nghề mới bên cạnh việc làm thay đổi các công việc truyền thống.