"Gã khổng lồ" AI Mỹ ráo riết săn kỹ sư Việt

Không chỉ tập trung vào AI, tập đoàn bán dẫn Mỹ còn mở rộng sang thiết kế chip, hệ thống trên chip và công nghệ ô tô, cho thấy Việt Nam đang dần trở thành mắt xích quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn của hãng tại Đông Nam Á.

Việt Nam vào “tầm ngắm” của ông lớn bán dẫn Mỹ

Cuộc cạnh tranh giành nhân lực công nghệ chất lượng cao đang trở thành ưu tiên hàng đầu của các tập đoàn bán dẫn toàn cầu. Trong làn sóng đó, Qualcomm tiếp tục tăng tốc hiện diện tại Việt Nam bằng việc mở rộng hoạt động nghiên cứu và phát triển, đặc biệt ở các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và thiết kế chip bán dẫn.

Kỹ sư Việt Nam đang trở thành mục tiêu săn đón của ngành chip.

Trung tâm nghiên cứu AI của Qualcomm tại Hà Nội, được công bố từ năm ngoái, hiện đã đi vào vận hành. Đây được xem là nền tảng để hãng xây dựng hệ sinh thái kỹ thuật quy mô lớn hơn, bao gồm AI, hệ thống trên chip, Internet vạn vật và công nghệ dành cho ngành ô tô.

Theo bà An Mei Chen - Phó Chủ tịch kỹ thuật tại Qualcomm AI Research, mục tiêu của Qualcomm không chỉ dừng ở việc tuyển dụng kỹ sư địa phương mà còn tích hợp lực lượng này vào mạng lưới công nghệ toàn cầu của tập đoàn.

Bà Chen cho biết Qualcomm đang đồng thời mở rộng tuyển dụng ở nhiều mảng khác nhau như AI, phần mềm, bán dẫn và các nhóm phát triển giải pháp cấp hệ thống. Hiện doanh nghiệp này đã có khoảng 150 kỹ sư tại Việt Nam và tiếp tục tăng quy mô nhân sự trong thời gian tới.

Đáng chú ý, sự hiện diện sâu hơn của Qualcomm diễn ra sau thương vụ mua lại Movian AI, đơn vị nghiên cứu thuộc Vingroup. Thương vụ này giúp tập đoàn Mỹ nhanh chóng sở hữu nền tảng nhân lực AI sẵn có, đồng thời rút ngắn thời gian xây dựng hệ sinh thái nghiên cứu tại Việt Nam.

Song song với Hà Nội, Qualcomm cũng mở rộng hoạt động tại TP. HCM, nơi được đánh giá có lợi thế về nguồn kỹ sư bán dẫn. Theo bà Chen, đây sẽ là một trong những động lực tăng trưởng mới của công ty trong các tháng tới, khi nhu cầu về thiết kế chip và phát triển phần cứng ngày càng lớn.

Trong bối cảnh Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu đưa kinh tế số và công nghệ đóng góp khoảng 30% tăng trưởng kinh tế vào năm 2026, làn sóng đầu tư từ các tập đoàn công nghệ quốc tế đang gia tăng đáng kể.

Sau mức tăng trưởng GDP 8% của năm ngoái, Việt Nam tiếp tục hướng tới tham vọng tăng trưởng hai con số, qua đó tạo thêm dư địa cho ngành bán dẫn và AI bứt tốc.

Theo đại diện Qualcomm, yếu tố thúc đẩy hãng mở rộng hiện diện không nằm ở chi phí lao động thấp như trước đây. Thay vào đó, doanh nghiệp Mỹ đánh giá cao chất lượng kỹ sư Việt Nam cùng nhu cầu công nghệ đang tăng nhanh tại thị trường nội địa.

Bà Chen nhấn mạnh rằng việc phát triển công nghệ mới đòi hỏi những nhân sự giỏi nhất, và để thu hút được nhóm kỹ sư này, doanh nghiệp phải chấp nhận mức đãi ngộ tương xứng. Điều này phản ánh xu hướng cạnh tranh nhân lực ngày càng khốc liệt trong lĩnh vực AI và bán dẫn trên toàn cầu.

Ông Thiều Phương Nam - Tổng Giám đốc Qualcomm Việt Nam, Campuchia và Lào cho biết, Việt Nam hiện là thị trường ưu tiên hàng đầu của Qualcomm tại Đông Nam Á. Lợi thế lớn nhất của Việt Nam nằm ở nền tảng thiết kế công nghệ đang phát triển nhanh và khả năng thích ứng cao của doanh nghiệp nội địa.

Vị lãnh đạo này nhận định mô hình kinh doanh của Qualcomm phù hợp với xu hướng phát triển công nghệ tại Việt Nam, bởi hãng tập trung cung cấp chipset, nền tảng phần mềm và các công nghệ lõi để doanh nghiệp trong nước phát triển sản phẩm riêng.

“Cơn khát” kỹ sư chip ngày càng nóng

Không chỉ mở rộng nghiên cứu, Qualcomm còn gia tăng hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ lớn tại Việt Nam. Hãng hiện phối hợp với Viettel trong lĩnh vực 5G và AI, làm việc với VNPT về thiết bị AI và Wi-Fi 7, đồng thời hợp tác cùng VinFast trong công nghệ ô tô.

Việc mở rộng trung tâm R&D cũng được kỳ vọng giúp Qualcomm hỗ trợ đối tác Việt Nam nhanh hơn trong quá trình phát triển sản phẩm và thương mại hóa công nghệ. Đây được xem là bước đi quan trọng khi các doanh nghiệp nội địa đang đẩy mạnh đầu tư vào AI, thiết bị kết nối và công nghệ bán dẫn.

Dù vậy, bài toán nhân lực vẫn là thách thức lớn nhất đối với các tập đoàn công nghệ quốc tế tại Việt Nam. Theo lãnh đạo Qualcomm, nhu cầu tuyển dụng kỹ sư trình độ cao đang vượt xa tốc độ đào tạo hiện nay, đặc biệt trong các lĩnh vực chuyên sâu như AI và thiết kế chip thế hệ mới.

Việt Nam hiện sở hữu lực lượng lao động AI tương đối lớn tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Chính phủ cũng đặt mục tiêu đào tạo khoảng 50.000 kỹ sư trong các năm tới để phục vụ chiến lược phát triển công nghiệp công nghệ cao. Tuy nhiên, khoảng cách giữa nhu cầu thực tế và nguồn cung vẫn còn khá lớn.

Bà An Mei Chen - Phó Chủ tịch kỹ thuật tại Qualcomm AI Research thừa nhận, Qualcomm đang có nhiều vị trí tuyển dụng nhưng chưa thể lấp đầy nhanh như kỳ vọng. Những mảng đòi hỏi kỹ năng chuyên biệt như AI hay thiết kế bán dẫn cao cấp hiện đặc biệt khan hiếm nhân lực.

Theo bà, Việt Nam có nhiều kỹ sư tiềm năng nhưng chưa được đào tạo đầy đủ để làm việc trong môi trường công nghệ toàn cầu. Vì vậy, Qualcomm đang triển khai mô hình cố vấn nội bộ, lựa chọn nhân sự chủ chốt để đào tạo chuyên sâu và dẫn dắt đội ngũ kế cận.

Lãnh đạo Qualcomm cũng cho rằng việc gia tăng nhanh chóng nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời gian ngắn là điều không thực tế. Tuy nhiên, tín hiệu tích cực đang xuất hiện khi ngày càng nhiều chuyên gia công nghệ người Việt ở nước ngoài quay trở về quê hương để tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp và tham gia vào làn sóng phát triển mới của ngành công nghệ trong nước.

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu đang tái cấu trúc mạnh mẽ, sự dịch chuyển của những tập đoàn như Qualcomm cho thấy Việt Nam không còn chỉ là điểm đến sản xuất. Thị trường này đang từng bước tham gia sâu hơn vào khâu nghiên cứu, thiết kế và phát triển công nghệ lõi, lĩnh vực vốn được xem là “trái tim” của ngành bán dẫn toàn cầu.