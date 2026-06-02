Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Công nghệ

Gần 600 thí sinh tranh tài vòng sơ loại hội thi “Tin học trẻ tỉnh Hà Tĩnh”

Nam Giang
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Từ vòng sơ loại, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn các thí sinh đạt thành tích cao nhất tham gia vòng chung kết “Tin học trẻ tỉnh Hà Tĩnh” lần thứ 29, dự kiến triển khai vào ngày 5/6/2026.

Sáng 2/6, Tỉnh đoàn, Sở GD&ĐT, Sở Khoa học và Công nghệ, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh, Hội Tin học tỉnh phối hợp tổ chức vòng sơ loại hội thi “Tin học trẻ tỉnh Hà Tĩnh” lần thứ 29, năm 2026.

bqbht_br_dt-dsc-143301.jpg
Vòng sơ loại hội thi “Tin học trẻ tỉnh Hà Tĩnh” lần này có sự tham gia của gần 600 thí sinh, thi tại 14 cụm thi trên địa bàn toàn tỉnh. Ảnh: Thí sinh tham gia vòng sơ loại tại điểm cụm thi phường Thành Sen.
bqbht_br_dt-dsc-144601.jpg
Các thí sinh tham gia tranh tài ở 3 bảng thi gồm: Bảng A – lập trình khối tiểu học, bảng B – lập trình khối THCS và bảng C2 – lập trình khối THPT không chuyên.
bqbht_br_dt-6026151747adf.jpg
Thí sinh sẽ làm bài thi trên hệ thống phần mềm trực tuyến với các nội dung thi kỹ năng và thi phần mềm sáng tạo. Đối với phần thi lập trình: các thí sinh sẽ trải qua 2 phần thi trắc nghiệm và thực hành với các nội dung, kiến thức cơ sở về công nghệ thông tin, tư duy suy luận logic, sử dụng ngôn ngữ như Scratch hoặc Python lập trình và C/C++. Ảnh: Thí sinh làm bài thi tại cụm thi xã Tiên Điền.
bqbht_br_dt-dsc-1437001.jpg
Kết thúc vòng sơ loại, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn các thí sinh đạt thành tích cao nhất để tham gia vòng thi chung kết “Tin học trẻ tỉnh Hà Tĩnh” lần thứ 29, năm 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 5/6/2026.
bqbht_br_dt-baddaf642793.jpg
Hội thi Tin học trẻ được tổ chức thường niên nhằm khuyến khích thanh thiếu nhi học tập, nghiên cứu làm chủ công nghệ thông tin, đồng thời phát hiện các tài năng trong trường học. Ảnh: Thí sinh dự thi tại cụm thi phường Thành Sen.

Tin liên quan

Tags:

#Hội thi Tin học trẻ #Hội thi Tin học trẻ Hà Tĩnh #Hội thi Tin học trẻ Hà Tĩnh 2026 #Báo mới Hà Tĩnh 24h

Chủ đề Công nghệ 4.0 tại Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

i-HaTinh đạt hơn 100.000 lượt cài đặt

i-HaTinh đạt hơn 100.000 lượt cài đặt

Sau hơn 2 tháng vận hành, ứng dụng công dân số i-HaTinh đang dần trở thành kênh tương tác số giữa người dân với chính quyền Hà Tĩnh, thu hút hơn 100.000 lượt cài đặt.
Lý do người dùng từ bỏ Microsoft Word

Lý do người dùng từ bỏ Microsoft Word

Microsoft Word vẫn là phần mềm soạn thảo phổ biến nhất thế giới, song ngày càng nhiều người dùng cho rằng nó gây ra phiền toái hơn hỗ trợ công việc.
Tăng tốc phổ cập ứng dụng i-HaTinh

Tăng tốc phổ cập ứng dụng i-HaTinh

Hà Tĩnh đang tăng tốc phổ cập ứng dụng công dân số i-HaTinh tích hợp nền tảng phản ánh hiện trường, từng bước mở rộng kênh kết nối giữa người dân với chính quyền trong không gian số.
Các đổi mật khẩu Wi-Fi chỉ trong tích tắc

Các đổi mật khẩu Wi-Fi chỉ trong tích tắc

Wi-Fi chậm, dễ mất kết nối hay có người lạ dùng là lúc bạn nên đổi mật khẩu để mạng ổn định hơn. Dưới đây là cách đổi Wi-Fi bằng điện thoại đơn giản, nhanh chóng.
Cách tắt giới hạn ứng dụng trên iPhone cho mọi phiên bản iOS

Cách tắt giới hạn ứng dụng trên iPhone cho mọi phiên bản iOS

Screen Time là một tính năng hữu ích giúp người dùng kiểm soát việc sử dụng điện thoại và xây dựng thói quen công nghệ lành mạnh. Việc hiểu rõ cách tắt giới hạn ứng dụng trên iPhone sẽ giúp bạn linh hoạt điều chỉnh thiết bị theo nhu cầu cá nhân.
70 công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển

70 công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng ký Quyết định số 23/2026/QĐ-TTg ngày 15/5/2026 ban hành Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển.
Cách quay video 2 camera cùng lúc trên Android

Cách quay video 2 camera cùng lúc trên Android

Nhiều dòng điện thoại Android hiện nay đã hỗ trợ tính năng quay video 2 camera cùng lúc, giúp bạn ghi lại cả camera trước và sau trong cùng một khung hình cực kỳ tiện lợi.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!