70 công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng ký Quyết định số 23/2026/QĐ-TTg ngày 15/5/2026 ban hành Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển.
Theo phê duyệt, có 70 công nghệ thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển gồm: công nghệ trí tuệ nhân tạo; công nghệ dữ liệu lớn và phân tích dữ liệu; công nghệ tính toán đám mây, tính toán biên, tính toán phân tán và tính toán hiệu năng cao; công nghệ Internet vạn vật (IoT); công nghệ chuỗi khối (Blockchain); công nghệ lượng tử; công nghệ năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, lưu trữ năng lượng tiên tiến; công nghệ quan trắc, dự báo và cảnh báo sớm thiên tai tích hợp AI theo thời gian thực; công nghệ vi sinh thế hệ mới…
Bên cạnh đó, quyết định cũng phê duyệt 100 sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển gồm: Hệ thống, thiết bị, phần mềm nhận dạng, phân tích , dự báo, điều khiển dựa trên trí tuệ nhân tạo và dữ liệu; nền tảng hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI; phần mềm cá nhân hóa lộ trình học tập dựa trên dữ liệu lớn; hệ thống, thiết bị giáo dục và đào tạo thông minh cho STEAM; phương tiện bay không người lái; phương tiện giao thông sử dụng năng lượng mới, thân thiện môi trường; thuốc sinh học ứng dụng trong y – dược và nông nghiệp; vắc-xin, sinh phẩm y tế, sinh phẩm chẩn đoán thế hệ mới…
Căn cứ tình hình phát triển kinh tế - xã hội, các văn bản chỉ đạo từ các cấp có thẩm quyền, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với bộ, cơ quan có liên quan rà soát, đánh giá định kỳ, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành, cập nhật Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển.
Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2026 và thay thế Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg ngày 30/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển.
Tổ chức đã được cấp giấy chứng nhận hoặc văn bản công nhận đối với công nghệ cao, sản phẩm công nghệ cao theo Danh mục ban hành tại Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg ngày 30/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục áp dụng các Danh mục này đến khi hết thời hạn ghi trên giấy chứng nhận hoặc văn bản công nhận đã cấp./.
