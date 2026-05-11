Doanh nghiệp Việt thỏa thuận cung cấp mạng 5G trong quân sự Thổ Nhĩ Kỳ

Viettel High Tech hợp tác với một số doanh nghiệp tại Thổ Nhĩ Kỳ để cung cấp giải pháp mạng 5G trong quân sự và hệ thống viễn thông đảm bảo mức độ bảo mật và ổn định cao.

Trong thông báo hôm 11/5, Tổng công ty Công nghiệp công nghệ cao Viettel (VHT) cho biết đã thực hiện "đợt tiếp cận quy mô lớn nhất" của doanh nghiệp Việt Nam đối với hệ sinh thái công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, tại Triển lãm Quốc phòng và Hàng không Vũ trụ SAHA 2026 vừa diễn ra ở Istanbul.

Theo đó, VHT đã ký thỏa thuận hợp tác với Karel Electronics - doanh nghiệp công nghệ quốc phòng lớn của Thổ Nhĩ Kỳ, và ULAK Communications - doanh nghiệp nòng cốt về hạ tầng viễn thông quốc gia này.

Trong thỏa thuận với Karel Electronics, hai bên sẽ thúc đẩy thử nghiệm và tích hợp giải pháp mạng riêng 5G của Viettel vào các môi trường thông tin quân sự yêu cầu mức độ bảo mật và ổn định cao.

Ông Baris Bilir, Giám đốc phát triển kinh doanh Karel Electronics, cho rằng năng lực của hai bên có tính bổ trợ cao, khi doanh nghiệp đến từ Việt Nam sở hữu năng lực mạnh về công nghệ quốc phòng, trong đó có giải pháp 5G toàn trình, trong khi Karel có thế mạnh về hệ thống điều phối và thông tin liên lạc trên các nền tảng quân sự. "Đây là cơ sở thuận lợi để hai bên phát triển các mô hình tích hợp trong tương lai", ông Bilir nói.

Tổng giám đốc VHT Nguyễn Minh Quang (phải) cùng đại diện Karel Electronics. Ảnh: Mai Lê

Trong hợp tác với ULAK Communications, CEO của công ty này cũng đánh giá cao năng lực nghiên cứu, phát triển và tích hợp hệ thống của VHT, đồng thời kỳ vọng hai bên sẽ sớm thúc đẩy các hoạt động thử nghiệm và triển khai trên hạ tầng mạng thực tế.

Trước đó, Viettel đã tích hợp thành công thiết bị khối thu phát vô tuyến 5G N41 32T32R với khối xử lý băng gốc của ULAK. Trong giai đoạn tiếp theo, hai bên dự kiến tiếp tục triển khai tích hợp trên băng tần N78, hướng tới thử nghiệm trên hạ tầng mạng của Turkcell và Turk Telekom, trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu triển khai 5G từ tháng 4/2026.

Tại triển lãm lần này VHT cũng trưng bày hơn 70 sản phẩm thuộc lĩnh vực công nghiệp quốc phòng công nghệ cao, trong đó có nhiều công nghệ do Viettel làm chủ, nghiên cứu và sản xuất. Trong đó có hệ sinh thái sản phẩm thuộc bảy lĩnh vực, được xây dựng theo Mô hình tác chiến C5ISR với nhiệm vụ Trinh sát - nhận thức chiến trường (ISR), Chỉ huy điều hành (C2), Điều khiển hỏa lực, Thông tin liên lạc, Bảo đảm - Huấn luyện. Các sản phẩm của VHT tập trung vào các công nghệ đang trở thành xu hướng trong lĩnh vực quốc phòng hiện đại như các hệ thống chế áp UAV, UAV trinh sát tầm trung, UAV chiến đấu, Radar điều khiển hỏa lực sử dụng công nghệ quét búp sóng điện tử chủ động hai chiều, Mạng di động dùng riêng cho quân sự...

Ông Nguyễn Minh Quang, CEO Viettel High Tech, cho biết doanh nghiệp đang theo đuổi chiến lược hợp tác mở, đồng phát triển và tích hợp công nghệ với các đối tác bản địa. Theo ông Quang, chiến lược nội địa hóa hạ tầng viễn thông của Thổ Nhĩ Kỳ, kết hợp với năng lực nghiên cứu phát triển giải pháp 5G và kinh nghiệm triển khai thực tế ở quy mô lớn trên mạng lưới của Viettel, tạo nền tảng thuận lợi cho hợp tác dài hạn giữa các bên.

Một góc gian trưng bày của VHT tại SAHA 2026 ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Mai Lê

Tại triển lãm, đại diện của Việt Nam cũng có các hợp tác phát triển sản phẩm quân sự cùng các nhà thầu quốc phòng hàng đầu khu vực, trong các lĩnh vực tác chiến điện tử, UAV và chống UAV, công nghệ laser công suất cao, trinh sát - giám sát chiến trường (ISR), điện tử quốc phòng và hạ tầng năng lượng cho các nền tảng công nghệ cao.