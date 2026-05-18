(Baohatinh.vn) - Nhiều dòng điện thoại Android hiện nay đã hỗ trợ tính năng quay video 2 camera cùng lúc, giúp bạn ghi lại cả camera trước và sau trong cùng một khung hình cực kỳ tiện lợi.
Tính năng này còn được nhiều người gọi là quay video kép, rất phù hợp để quay vlog, reaction hoặc lưu lại nhiều góc quay cùng lúc. Nếu chưa biết cách sử dụng thì dưới đây là hướng dẫn cách quay video 2 camera cùng lúc trên Android cực đơn giản.
1. Quay video kép là gì?
Quay video kép là chế độ quay phim cho phép hiển thị nhiều góc quay trong cùng một video thay vì chỉ dùng một camera như thông thường. Khi bật tính năng này, điện thoại sẽ ghi hình đồng thời từ nhiều ống kính để tạo ra video trực quan và sinh động hơn. Đây là tính năng khá hữu ích cho những ai thường xuyên làm vlog, review sản phẩm hoặc quay video chia sẻ cảm xúc thực tế.
2. Cách quay video 2 camera cùng lúc trên Android
Hướng dẫn này thực hiện trên điện thoại Samsung nên giao diện có thể sẽ hơi khác so với các hãng Android khác.
Bước 1: Mở ứng dụng Máy ảnh trên điện thoại Android > Chuyển sang chế độ Video rồi nhấn vào biểu tượng 4 chấm như hình để mở thêm các tùy chọn quay video.
Bước 2: Nhấn vào biểu tượng Cài đặt > Tìm đến mục Quay phim képđể tùy chọn cách lưu video.
Bước 4: Tại mục Quay phim kép, bạn có thể chọn cách lưu video như lưu dưới dạng xem trước trong một file hoặc lưu thành từng file riêng tùy theo nhu cầu sử dụng.
Bước 5: Sau khi bật xong, quay lại trang chủ của quay video, bạn hãy nhấn vào biểu tượng các ô vuông như hình > Trên màn hình sẽ hiển thị đồng thời cả camera trước và camera sau để bạn căn góc quay > Nhấn nút quay video để bắt đầu quay video kép trên Android là xong.
Với tính năng quay video kép, bạn có thể dễ dàng ghi lại nhiều góc quay thú vị chỉ trong một lần quay cực kỳ tiện lợi và chuyên nghiệp hơn.
