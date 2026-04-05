Vấn đề của Samsung

Dù sở hữu thông số camera ấn tượng, cách phân bổ cảm biến của Samsung trên dòng Galaxy Ultra đang bộc lộ nhiều hạn chế về trải nghiệm thực tế và hiệu suất vận hành.

Samsung đang đặt camera 200mp nhầm chỗ. Ảnh: Bloomberg.

Trong nhiều năm qua, Samsung đã biến con số 200 megapixel (MP) thành biểu tượng sức mạnh cho dòng Galaxy S Ultra. Tuy nhiên, khi nhìn vào thực tế sử dụng, nhiều chuyên gia công nghệ cho rằng hãng đang đi vào vết xe đổ của việc chạy đua thông số thay vì tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.

Cụ thể, cảm biến 200 MP rất ấn tượng, nhưng nó dường như đang được đặt sai vị trí trên hệ thống camera của hãng. Về lý thuyết, cảm biến độ phân giải cao mang lại khả năng thu phóng kỹ thuật số tốt hơn. Đây là giải pháp hữu hiệu cho các dòng máy tầm trung vốn thiếu ống kính tele chuyên dụng.

Nhưng với một thiết bị cao cấp như Galaxy S24 Ultra hay S25 Ultra, máy vốn đã được trang bị sẵn các ống kính thu phóng 3x. Việc duy trì độ phân giải 200 MP trên camera chính vô tình tạo ra một sự chồng chéo không cần thiết.

Vấn đề lớn nhất nằm ở sự chênh lệch giữa các ống kính. Trong khi camera chính có thông số "khủng", các ống kính phụ, đặc biệt là camera tele 3x, vẫn sử dụng cảm biến 10 MP đã lỗi thời từ nhiều thế hệ trước. Điều này tạo ra sự đứt gãy về chất lượng ảnh khi người dùng chuyển đổi giữa các mức thu phóng.

Các đối thủ đến từ Trung Quốc như Vivo đã đi trước Samsung khi trang bị camera tele 200mp trên mẫu X300 Pro. Ảnh: AndroidAuthority.

“Sẽ hợp lý hơn nhiều nếu Samsung đưa cảm biến 200 MP sang ống kính tele và sử dụng một cảm biến 50 MP có kích thước điểm ảnh lớn hơn cho camera chính”, biên tập viên Robert Triggs từ Android Authority nhận định.

Việc sử dụng cảm biến 50 MP với các điểm ảnh lớn sẽ giúp cải thiện đáng kể khả năng chụp ảnh thiếu sáng. Quan trọng hơn, nó giải quyết được bài toán về tốc độ xử lý.

Một tệp tin ảnh 200 MP đòi hỏi tài nguyên hệ thống rất lớn để xử lý. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng trễ màn trập (shutter lag) - một điểm yếu cố hữu khiến người dùng Samsung thường bỏ lỡ những khoảnh khắc chuyển động nhanh.

Ngược lại, nếu đưa 200 MP lên ống kính tele, Samsung có thể tạo ra một bước ngoặt về khả năng thu phóng. Độ phân giải cao cho phép người dùng crop ảnh mà vẫn giữ được độ chi tiết đáng kinh ngạc ở các mức zoom xa. Đây là hướng đi mà các đối thủ đến từ Trung Quốc đang áp dụng thành công để vượt mặt Samsung trong các bài đánh giá chuyên sâu về chất lượng ảnh.

Tất nhiên, việc thay đổi này không hề đơn giản. Việc đưa một cảm biến lớn vào cấu trúc ống kính tiềm vọng sẽ khiến cụm camera trở nên dày hơn. Tuy nhiên, đối với người dùng phân khúc Ultra, một thân máy dày hơn đôi chút để đổi lấy chất lượng ảnh vượt trội và tốc độ chụp tức thì là một sự đánh đổi hoàn toàn xứng đáng.

Samsung đang đứng trước ngưỡng cửa của sự thay đổi. Để duy trì vị thế dẫn đầu, hãng cần thoát khỏi sự phụ thuộc vào các con số tiếp thị và tập trung vào những cải tiến thực tế. Việc tái cấu trúc hệ thống camera, ưu tiên sự cân bằng giữa các ống kính và tốc độ phản hồi, sẽ là chìa khóa để dòng Ultra thực sự trở thành "ông vua" nhiếp ảnh di động.

znews.vn
Tin liên quan

Tags:

#Vấn đề của Samsung #camera của samsung #hệ thống camera của samsung

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Bước ngoặt công nghệ của Samsung

Sau nhiều năm bị chỉ trích là chỉ mang đến những bản nâng cấp "bình mới rượu cũ", Samsung Electronics cuối cùng đã có một bước đi gây tiếng vang thực sự.
Viettel Telecom tổ chức Lễ tạo khóa chứng thư số MySign

Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) vừa tổ chức Lễ tạo khóa chứng thư số cho dịch vụ chữ ký số từ xa MySign, dưới sự chứng kiến trực tiếp của Đoàn công tác Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ).
6 lỗi Zalo thường gặp và cách khắc phục hiệu quả

Zalo đã trở thành ứng dụng quen thuộc trên điện thoại của nhiều người, giúp nhắn tin, gọi điện và trao đổi công việc một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng đôi khi người dùng vẫn có thể gặp phải một số sự cố gây gián đoạn trải nghiệm.
Sắp hết thời ChatGPT miễn phí

Gói sử dụng không giới hạn của ChatGPT sắp biến mất khi chi phí tính toán ngày càng tăng và AI trở nên tốn kém hơn, buộc OpenAI phải cân nhắc thay đổi cách thu phí người dùng.
Đây là dấu hiệu bạn cần thay pin iPhone

Pin iPhone xuống cấp theo thời gian, song không phải ai cũng nhận ra đúng lúc để thay thế linh kiện. Đây là 9 dấu hiệu cho thấy đã đến lúc thay pin thay vì mua máy mới.
Cách tìm ứng dụng bị ẩn trên Samsung

Trong quá trình sử dụng điện thoại Samsung, đôi khi bạn vô tình ẩn một ứng dụng và đến lúc cần dùng lại thì không biết nó đang nằm ở đâu. Ứng dụng không xuất hiện ngoài màn hình chính hay trong danh sách app có thể khiến nhiều người nhầm tưởng đã bị xóa.
Đừng để bị ChatGPT qua mặt

Nghiên cứu từ Đại học Stanford cảnh báo các mô hình AI đang cố tình nịnh bợ người dùng để được đánh giá cao, gây nguy cơ triệt tiêu tư duy phản biện.
Mẹo giúp tăng "tuổi thọ" pin laptop

Chỉ cần một vài thay đổi nhỏ trong thói quen sử dụng, bạn hoàn toàn có thể kéo dài tuổi thọ pin laptop đáng kể, đảm bảo thiết bị luôn hoạt động bền bỉ và ổn định.
Hướng dẫn cách copy sheet trong Excel nhanh chóng

Bạn muốn biết cách copy sheet trong Excel nhanh để tiết kiệm thời gian? Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể sao chép một hoặc nhiều sheet mà vẫn giữ nguyên định dạng ban đầu.
Cách ngăn người lạ gửi tin nhắn trên TikTok

Khi sử dụng TikTok, bạn có thể gặp phải những tin nhắn không mong muốn từ người lạ. TikTok cung cấp các công cụ để người dùng kiểm soát quyền riêng tư và chặn những tin nhắn gây phiền toái.
ChatGPT đối diện làn sóng tẩy chay

Người dùng Mỹ đồng loạt gỡ ChatGPT sau thông tin OpenAI hợp tác với Bộ Quốc phòng, kéo theo biến động mạnh trên bảng xếp hạng ứng dụng của App Store.