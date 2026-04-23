Bạn đang trả tiền cho điều gì khi dùng Internet?

Phần lớn người dùng quan tâm tới tốc độ gói cước, thường được thể hiện bằng chỉ số Mbps. Tuy nhiên, ngoài tốc độ, còn nhiều yếu tố khác ảnh hưởng đến chất lượng và giá trị của dịch vụ.

Khi lựa chọn lắp đặt Internet, người dùng thường ưu tiên tốc độ cao và chi phí thấp. Trên thực tế, tốc độ chỉ là một phần của dịch vụ. Khoản phí hàng tháng còn bao gồm nhiều yếu tố kỹ thuật và vận hành khác, vốn được cấu thành từ nhiều yếu tố như hạ tầng kỹ thuật, vận hành mạng lưới và độ ổn định kết nối.

Internet không chỉ là một đường truyền

Một kết nối Internet ổn định không chỉ phụ thuộc vào đường cáp quang hay thiết bị router tại nhà. Đằng sau đó là hệ thống hạ tầng viễn thông, các tuyến cáp kết nối quốc tế, trung tâm dữ liệu và đội ngũ kỹ thuật vận hành liên tục.

Theo World Bank, hạ tầng Internet băng rộng được xem là một trong những nền tảng quan trọng của kinh tế số, với tác động trực tiếp đến tăng trưởng và năng suất lao động.

Độ ổn định và khả năng duy trì kết nối mới là yếu tố quyết định trải nghiệm, không chỉ nằm ở chỉ số Mbps (Minh họa: Adobe).

Hệ thống này đảm bảo dữ liệu được truyền tải liên tục, phục vụ các nhu cầu như gọi video, gửi tệp dung lượng lớn hay xem nội dung trực tuyến.

Hiểu đơn giản, Internet có thể được ví như một “đường cao tốc số”, dữ liệu được truyền tải liên tục giữa các điểm kết nối. Do đó, người dùng không chỉ trả tiền cho tốc độ hiển thị mà còn cho khả năng duy trì kết nối ổn định.

Với người dùng, việc truy cập Internet ổn định thường được coi là điều mặc định. Tuy nhiên, để duy trì chất lượng dịch vụ, nhà mạng phải đầu tư vào hạ tầng, mở rộng băng thông và nâng cấp thiết bị.

Theo Liên minh Viễn thông Quốc tế (International Telecommunication Union - ITU), chi phí đầu tư và vận hành mạng băng rộng bao gồm cả hạ tầng vật lý, năng lượng, bảo trì và nhân lực kỹ thuật, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí của nhà cung cấp dịch vụ.

Những yếu tố này ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm sử dụng, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm.

Trước đây, Internet chủ yếu phục vụ nhu cầu giải trí. Hiện nay, Internet đóng vai trò quan trọng trong nhiều hoạt động như làm việc từ xa, học trực tuyến, thanh toán điện tử và kinh doanh trực tuyến.

Theo OECD, Internet băng rộng hiện được xếp vào nhóm hạ tầng thiết yếu, tương tự điện và nước trong đời sống hiện đại.

Khi phụ thuộc nhiều hơn vào Internet, các sự cố kết nối có thể gây gián đoạn công việc và sinh hoạt. Vì vậy, nhu cầu về một dịch vụ ổn định ngày càng rõ ràng.

Với các nhà mạng, việc đảm bảo chất lượng dịch vụ đòi hỏi đầu tư liên tục vào tối ưu hóa hệ thống, mở rộng dung lượng và nâng cấp thiết bị. Đây là phần chi phí không trực tiếp hiển thị với người dùng nhưng ảnh hưởng lớn đến chất lượng kết nối.

Internet tại Việt Nam

So với nhiều khoản chi tiêu khác, chi phí Internet ở mức phổ biến, thường từ vài trăm nghìn đồng mỗi tháng cho hộ gia đình, cung cấp dịch vụ sử dụng liên tục trong chu kỳ cước.

Báo cáo của Cable.co.uk cho biết, Việt Nam nằm trong nhóm quốc gia có giá cước Internet băng rộng cố định thấp so với mặt bằng chung thế giới.

Giá Internet tại Việt Nam thuộc nhóm thấp trên thế giới, trong khi tốc độ ngày càng được nâng cao (Minh họa: Adobe).

Một số gói cước phổ thông của các nhà mạng trong nước như Viettel, VNPT, FPT... hiện có giá chưa tới 200.000đồng/tháng. Từ tháng 4/2025, tốc độ tối thiểu của các nhà mạng lớn trên thị trường cũng đã được nâng lên 300Mbps, gần gấp đôi so với trước đây.

Internet không chỉ là dịch vụ cung cấp tốc độ truy cập. Khoản phí hàng tháng còn bao gồm chi phí đầu tư hạ tầng, vận hành và duy trì chất lượng kết nối.

Các nghiên cứu quốc tế cho thấy giá trị của Internet không chỉ nằm ở tốc độ, mà còn ở độ ổn định, khả năng tiếp cận và vai trò như một hạ tầng thiết yếu trong đời sống và kinh tế.

Tốc độ Internet ngày càng tăng trong khi giá cước duy trì ở mức thấp, nhưng trải nghiệm sử dụng không chỉ phụ thuộc vào các con số Mbps.

Điều này cho thấy việc đánh giá dịch vụ Internet chỉ dựa trên tốc độ là chưa đầy đủ, trong khi các yếu tố như độ ổn định và khả năng duy trì kết nối mới là nền tảng của trải nghiệm sử dụng.

dantri.com.vn
Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Từ 15/4, tất cả thuê bao di động phải xác thực thông tin

Từ ngày 15/4/2026, quy định xác thực sinh trắc học khuôn mặt đối với thuê bao di động của Bộ Khoa học và Công nghệ chính thức có hiệu lực. Với các thuê bao đã sử dụng số điện thoại để đăng ký tài khoản VNeID mức độ 2 hoặc đã xác thực bằng căn cước công dân gắn chip sẽ không phải thực hiện xác thực lại, trừ trường hợp có thay đổi thiết bị từ ngày 15/6.
Sự thật về cha đẻ ChatGPT

Điều tra của New Yorker dựa trên khoảng 200 trang tài liệu nội bộ và hơn 100 cuộc phỏng vấn kết luận Sam Altman liên tục nói dối và ưu tiên quyền lực hơn an toàn AI.
Cách tìm Zalo bị ẩn mà không nhớ tên trên iPhone

Vì một lý do nào đó mà bạn muốn tìm lại những cuộc trò chuyện đã bị ẩn trên tài khoản Zalo nhưng lại không nhớ tên người liên hệ? Điều này khiến nhiều người gặp khó khăn khi muốn mở lại tin nhắn để xem nội dung cũ.
Mức giá gây sốc của iPhone gập

Apple dự kiến ra mắt iPhone Ultra màn hình gập vào năm 2026 với mức giá vượt ngưỡng 2.000 USD, đánh dấu bước ngoặt mới trong phân khúc smartphone siêu cao cấp.
Vấn đề của Samsung

Dù sở hữu thông số camera ấn tượng, cách phân bổ cảm biến của Samsung trên dòng Galaxy Ultra đang bộc lộ nhiều hạn chế về trải nghiệm thực tế và hiệu suất vận hành.
iPhone sẽ có camera 200 MP?

Apple được cho đang thử nghiệm ống kính camera 200 MP với kích thước cảm biến lớn, có thể trang bị trên iPhone ngay năm sau.
Điểm yếu trên Galaxy S26 Ultra

iFixit chấm Galaxy S26 Ultra 5/10 về khả năng sửa chữa, tương tự S25 Ultra ra mắt năm ngoái. Màn hình vẫn là điểm yếu lớn nhất khi chi phí thay thế có thể lên đến 399 USD.
Mark Zuckerberg sắp bị thay bằng AI

Meta đang xây dựng trợ lý AI riêng cho CEO Zuckerberg và triển khai hàng loạt công cụ AI nội bộ, trong bối cảnh công ty muốn vận hành tinh gọn để cạnh tranh với các startup AI.
Bước ngoặt công nghệ của Samsung

Sau nhiều năm bị chỉ trích là chỉ mang đến những bản nâng cấp "bình mới rượu cũ", Samsung Electronics cuối cùng đã có một bước đi gây tiếng vang thực sự.
Viettel Telecom tổ chức Lễ tạo khóa chứng thư số MySign

Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) vừa tổ chức Lễ tạo khóa chứng thư số cho dịch vụ chữ ký số từ xa MySign, dưới sự chứng kiến trực tiếp của Đoàn công tác Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ).
6 lỗi Zalo thường gặp và cách khắc phục hiệu quả

Zalo đã trở thành ứng dụng quen thuộc trên điện thoại của nhiều người, giúp nhắn tin, gọi điện và trao đổi công việc một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng đôi khi người dùng vẫn có thể gặp phải một số sự cố gây gián đoạn trải nghiệm.
Sắp hết thời ChatGPT miễn phí

Gói sử dụng không giới hạn của ChatGPT sắp biến mất khi chi phí tính toán ngày càng tăng và AI trở nên tốn kém hơn, buộc OpenAI phải cân nhắc thay đổi cách thu phí người dùng.
Đây là dấu hiệu bạn cần thay pin iPhone

Pin iPhone xuống cấp theo thời gian, song không phải ai cũng nhận ra đúng lúc để thay thế linh kiện. Đây là 9 dấu hiệu cho thấy đã đến lúc thay pin thay vì mua máy mới.