Các đổi mật khẩu Wi-Fi chỉ trong tích tắc

Cách đổi mật khẩu Wi-Fi chỉ trong tích tắc đơn giản, dễ dàng.

Khi Wi-Fi bị chậm, hay có dấu hiệu bị truy cập lạ hoặc mất kết nối thường xuyên, việc đổi mật khẩu là cần thiết để đảm bảo mạng ổn định và an toàn hơn. Thay vì dùng máy tính, bạn có thể thực hiện ngay trên điện thoại chỉ với vài thao tác đơn giản. Dưới đây là hướng dẫn cách đổi mật khẩu Wi-Fi bằng điện thoại nhanh chóng và dễ thực hiện.

Bước 1: Tải ứng dụng quản lý Wi-Fi của nhà mạng mà bạn đang sử dụng như FPT, VNPT hoặc Viettel, sau đó mở ứng dụng lên để bắt đầu thao tác.

Bước 2: Đăng nhập tài khoản bằng số điện thoại đã đăng ký với nhà mạng và nhập mã OTP gửi qua SMS để xác minh.

Bước 3: Sau khi đăng nhập thành công, tại giao diện quản lý Wi-Fi hãy chọn biểu tượng dấu ba chấm cạnh tên mạng đang sử dụng rồi nhấn vào mục Đổi tên/mật khẩu Wi-Fi.

Bước 4: Nhập mật khẩu mới mà bạn muốn sử dụng. Nên đặt pass gồm chữ, số và ký tự đặc biệt để tăng tính bảo mật, sau đó nhấn Cập nhật để lưu thay đổi.

Sau khi đổi mật khẩu thành công, các thiết bị đang kết nối sẽ tự động bị ngắt mạng tạm thời. Bạn chỉ cần nhập lại pass mới trên điện thoại, máy tính hoặc TV để tiếp tục sử dụng bình thường.

Chỉ với vài bước đơn giản trên điện thoại, bạn đã có thể đổi mật khẩu Wi-Fi nhanh chóng để tăng độ bảo mật và cải thiện tốc độ mạng. Việc thực hiện định kỳ sẽ giúp hạn chế truy cập lạ, đảm bảo đường truyền ổn định và an toàn hơn trong quá trình sử dụng hằng ngày.