Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Công nghệ

Thiết bị số

Các đổi mật khẩu Wi-Fi chỉ trong tích tắc

P.V (t/h)
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Wi-Fi chậm, dễ mất kết nối hay có người lạ dùng là lúc bạn nên đổi mật khẩu để mạng ổn định hơn. Dưới đây là cách đổi Wi-Fi bằng điện thoại đơn giản, nhanh chóng.

screenshot-2023-03-08-212846png.jpg
Cách đổi mật khẩu Wi-Fi chỉ trong tích tắc đơn giản, dễ dàng.

Khi Wi-Fi bị chậm, hay có dấu hiệu bị truy cập lạ hoặc mất kết nối thường xuyên, việc đổi mật khẩu là cần thiết để đảm bảo mạng ổn định và an toàn hơn. Thay vì dùng máy tính, bạn có thể thực hiện ngay trên điện thoại chỉ với vài thao tác đơn giản. Dưới đây là hướng dẫn cách đổi mật khẩu Wi-Fi bằng điện thoại nhanh chóng và dễ thực hiện.

Cách đổi mật khẩu Wi-Fi bằng điện thoại hiệu quả

Nếu Wi-Fi nhà bạn bị chậm, có nhiều thiết bị lạ truy cập hoặc kết nối không ổn định, rất có thể mật khẩu đã bị lộ. Khi đó, việc đổi lại mật khẩu sẽ giúp mạng an toàn và ổn định hơn.

Bước 1: Tải ứng dụng quản lý Wi-Fi của nhà mạng mà bạn đang sử dụng như FPT, VNPT hoặc Viettel, sau đó mở ứng dụng lên để bắt đầu thao tác.

Bước 2: Đăng nhập tài khoản bằng số điện thoại đã đăng ký với nhà mạng và nhập mã OTP gửi qua SMS để xác minh.

Vào giao diện quản lý Wi-Fi.
Vào giao diện quản lý Wi-Fi.

Bước 3: Sau khi đăng nhập thành công, tại giao diện quản lý Wi-Fi hãy chọn biểu tượng dấu ba chấm cạnh tên mạng đang sử dụng rồi nhấn vào mục Đổi tên/mật khẩu Wi-Fi.

Nhập mật khẩu mới theo ý muốn, nên kết hợp chữ, số và ký tự.
Nhập mật khẩu mới theo ý muốn, nên kết hợp chữ, số và ký tự.

Bước 4: Nhập mật khẩu mới mà bạn muốn sử dụng. Nên đặt pass gồm chữ, số và ký tự đặc biệt để tăng tính bảo mật, sau đó nhấn Cập nhật để lưu thay đổi.

Nhập mật khẩu mới mà bạn muốn sử dụng.
Nhập mật khẩu mới mà bạn muốn sử dụng.

Sau khi đổi mật khẩu thành công, các thiết bị đang kết nối sẽ tự động bị ngắt mạng tạm thời. Bạn chỉ cần nhập lại pass mới trên điện thoại, máy tính hoặc TV để tiếp tục sử dụng bình thường.

Chỉ với vài bước đơn giản trên điện thoại, bạn đã có thể đổi mật khẩu Wi-Fi nhanh chóng để tăng độ bảo mật và cải thiện tốc độ mạng. Việc thực hiện định kỳ sẽ giúp hạn chế truy cập lạ, đảm bảo đường truyền ổn định và an toàn hơn trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Tin liên quan

Tags:

#Đổi mật khẩu Wi-Fi nhanh chóng #Đổi mật khẩu Wi-Fi #cách đổi mật khẩu Wi-Fi

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Chi tiết mới lạ trên Galaxy Z TriFold 2

Chi tiết mới lạ trên Galaxy Z TriFold 2

Rò rỉ bằng sáng chế cho thấy Samsung đang nghiên cứu Galaxy Z TriFold 2 với khe cất bút S Pen được giấu trong bản lề, giải quyết điểm yếu lớn nhất của dòng điện thoại gập.
Apple sắp định nghĩa lại iPhone

Apple sắp định nghĩa lại iPhone

Apple đang chuẩn bị cho dự án mang tên "Glasswing" nhằm lột xác hoàn toàn iPhone 20, với thiết kế toàn kính và loại bỏ toàn bộ nút bấm vật lý.
Cách sao chép chữ từ ảnh trên Zalo

Cách sao chép chữ từ ảnh trên Zalo

Zalo trên điện thoại mới cập nhật tính năng mới, cho phép người dùng sao chép trực tiếp chữ trong ảnh được gửi trên Zalo mà không cần phải qua các ứng dụng phức tạp hay tải ảnh về máy.
Khi trí tuệ nhân tạo trở thành "con dao hai lưỡi" trong môi trường làm việc hiện đại

Khi trí tuệ nhân tạo trở thành "con dao hai lưỡi" trong môi trường làm việc hiện đại

Theo báo Liberation của Pháp, trong những năm gần đây, trí tuệ nhân tạo (AI) được ca ngợi như một công cụ giúp tăng năng suất và giải phóng con người khỏi các công việc lặp lại. Tuy nhiên, đằng sau những lời hứa hẹn đó, ngày càng nhiều người lao động trong lĩnh vực công nghệ - từ nhà thiết kế, lập trình viên đến kỹ sư - đang phải đối mặt với một thực tế khác: Mệt mỏi nhận thức, “sương mù não” và nguy cơ kiệt sức nghề nghiệp gia tăng.
Sắp có MacBook Ultra

Sắp có MacBook Ultra

Apple dự kiến mở rộng thương hiệu Ultra vào cuối năm nay với iPhone màn hình gập và MacBook OLED.
AI đang 'nuốt chửng' Internet

AI đang 'nuốt chửng' Internet

Một nghiên cứu quy mô lớn xác nhận hiện có tới 35% số website mới lập được tạo ra bởi các công cụ AI. Đáng chú ý, vào tháng 8/2022, tỷ lệ này gần như là số 0.
Sắp có điện thoại ChatGPT

Sắp có điện thoại ChatGPT

Smartphone của OpenAI có thể ra mắt vào năm 2028 với vi xử lý tuỳ chỉnh, tập trung vào trí tuệ nhân tạo.
Cách tìm iPhone bị mất khi tắt nguồn

Cách tìm iPhone bị mất khi tắt nguồn

Việc bỗng nhiên đánh rơi hay để quên chiếc điện thoại iPhone đắt giá khiến nhiều người lo lắng. Nhiều người không biết làm sao để tìm iPhone bị mất khi tắt nguồn.
Từ hôm nay, đừng tin ảnh chụp màn hình

Từ hôm nay, đừng tin ảnh chụp màn hình

GPT Image 2 của OpenAI có thể tạo ảnh chụp màn hình, lịch sử chuyển khoản và ảnh người nổi tiếng chân thực đến mức không thể phân biệt, làm dấy lên làn sóng tin giả trên mạng xã hội.
Bạn đang trả tiền cho điều gì khi dùng Internet?

Bạn đang trả tiền cho điều gì khi dùng Internet?

Phần lớn người dùng quan tâm tới tốc độ gói cước, thường được thể hiện bằng chỉ số Mbps. Tuy nhiên, ngoài tốc độ, còn nhiều yếu tố khác ảnh hưởng đến chất lượng và giá trị của dịch vụ.
Cột mốc mới của Apple

Cột mốc mới của Apple

Apple tiến gần mục tiêu bảo vệ môi trường khi tỷ lệ vật liệu tái chế trên sản phẩm đạt kỷ lục.
Cách tắt đồng bộ danh bạ trên Messenger và xóa danh sách

Cách tắt đồng bộ danh bạ trên Messenger và xóa danh sách

Đồng bộ danh bạ trên Messenger giúp bạn dễ dàng tìm và kết nối với bạn bè, nhưng đôi khi lại gây phiền khi hiển thị quá nhiều liên hệ không cần thiết. Nếu muốn kiểm soát danh sách này tốt hơn, bạn hoàn toàn có thể tắt tính năng đồng bộ.
Từ 15/4, tất cả thuê bao di động phải xác thực thông tin

Từ 15/4, tất cả thuê bao di động phải xác thực thông tin

Từ ngày 15/4/2026, quy định xác thực sinh trắc học khuôn mặt đối với thuê bao di động của Bộ Khoa học và Công nghệ chính thức có hiệu lực. Với các thuê bao đã sử dụng số điện thoại để đăng ký tài khoản VNeID mức độ 2 hoặc đã xác thực bằng căn cước công dân gắn chip sẽ không phải thực hiện xác thực lại, trừ trường hợp có thay đổi thiết bị từ ngày 15/6.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!