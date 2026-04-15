Cách tắt đồng bộ danh bạ trên Messenger và xóa danh sách

(Baohatinh.vn) - Đồng bộ danh bạ trên Messenger giúp bạn dễ dàng tìm và kết nối với bạn bè, nhưng đôi khi lại gây phiền khi hiển thị quá nhiều liên hệ không cần thiết. Nếu muốn kiểm soát danh sách này tốt hơn, bạn hoàn toàn có thể tắt tính năng đồng bộ.

1. Đồng bộ danh bạ trên Messenger là gì?

Đồng bộ danh bạ trên Messenger là tính năng cho phép ứng dụng truy cập vào danh bạ trong điện thoại của bạn, sau đó tải lên hệ thống để đối chiếu với những người đang sử dụng Messenger. Nhờ vậy, bạn có thể nhanh chóng tìm thấy bạn bè, người quen và bắt đầu trò chuyện mà không cần nhập số điện thoại hay tìm kiếm thủ công.

Ngoài ra, khi bật tính năng này, Messenger sẽ liên tục cập nhật danh bạ mới từ điện thoại để gợi ý kết bạn hoặc hiển thị các liên hệ phù hợp. Tuy nhiên, điều này đôi khi khiến danh sách hiển thị bị lộn xộn, xuất hiện cả những số không cần thiết, nên nhiều người lựa chọn tắt để quản lý riêng tư và gọn gàng hơn.

2. Cách tắt đồng bộ danh bạ trên Messenger

Bước 1: Mở ứng dụng Messenger trên điện thoại > Nhấn chọn vào biểu tượng 3 gạch ở góc màn hình > Chọn tiếp đến mục Cài đặt > Nhấn vào Thông tin cá nhân để truy cập các tùy chọn liên quan đến tài khoản.

Bước 2: Tại đây, bạn chọn đến phần Thông tin và quyền của bạn > Nhấn vào mục Tải danh bạ lên để xem các thiết lập đồng bộ danh bạ.

Bước 3: Chọn vào tài khoản Messenger của bạn > Nhấn tiếp vào mục Tải danh bạ của bạn để kiểm tra trạng thái đang bật hay tắt.

Bước 4: Cuối cùng, bạn chỉ cần chọn tắt và xác nhận để ngừng đồng bộ danh bạ, giúp hạn chế hiển thị các liên hệ không cần thiết.

3. Cách xóa liên hệ danh bạ đã tải lên Messenger

Bạn cũng thực hiện tương tự như các bước ở mục 2, tuy nhiên đến bước cuối cùng hãy chọn Quản lý người liên hệ > Nhấn vào Xóa tất cả người liên hệ đã tải lên để xóa toàn bộ dữ liệu danh bạ đã đồng bộ trước đó là xong.

